A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal: partidazo clave en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 2026.

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Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán este jueves 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ambas escuadras suman 25 puntos y el resultado puede influir de forma directa en la disputa por los primeros puestos del segundo certamen doméstico del año.

El cuadro ‘blanquiazul’ llegará con una racha de cuatro victorias consecutivas en el campeonato. Su más reciente presentación fue el triunfo de visita por 1-0 ante CD Moquegua.

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A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se jugará a las 15:30 horas en Perú, Ecuador y Colombia. El inicio será a las 16:30 horas en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami).

A las 17:30 horas arrancará en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay. En México está previsto para las 14:30 horas, mientras que en España comenzará a las 22:30 horas.

El cuadro 'blanquimorado' se llevó triunfazo agónico por 1-0 en condición de visita - Crédito: L1MAX.

Ese resultado permitió que el equipo dirigido por Pablo Guede siguiera en carrera en una tabla ajustada. Actualmente ocupa el sexto puesto por diferencia de goles, aunque comparte puntaje con varios rivales que aún persiguen al líder, Sport Huancayo.

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La principal ausencia en el plantel ‘victoriano’ será la de Paolo Guerrero por lesión. En tanto, Esteban Pavez permanece bajo observación y se desconoce si estará disponible. Mateo Antoni sí estaría en la consideración.

Por otro lado, Sporting Cristal afrontará el encuentro después de una derrota que frenó su avance. El equipo ‘celeste’ cayó por 3-1 ante Cusco FC en la jornada anterior y dejó escapar el liderato del Torneo Clausura.

Antes de ese tropiezo, los ‘rimenses’ habían acumulado cinco victorias seguidas, por lo que la derrota ante los ‘dorados’ los dejó en el cuarto lugar y a tres unidades de Sport Huancayo.

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El equipo liderado por Roberto Mosquera tendrá tres bajas: Ian Wisdom, Christofer Gonzales y Renato Solís. De todos modos, el entrenador peruano buscará sacar adelante este encuentro para mantenerse en la pelea por el campeonato.

Hernán Barcos (4 goles con Sporting Cristal en el Torneo Clausura) volverá a verse las caras contra su exequipo, Alianza Lima. - créditos: Sporting Cristal

Alianza Lima vs Sporting Cristal: posibles alineaciones

Alianza Lima: Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva, Agustín Álvarez Wallace, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro, Santiago González, Luis Iberico y Michael Hoyos. DT: Roberto Mosquera

Canal TV del Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026

El Alianza Lima vs Sporting Cristal se disputará en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El duelo será transmitido por L1 MAX, señal disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. También podrá verse a través de la plataforma Liga 1 Play, que tiene una suscripción mensual de S/22,99.

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Asimismo, Infobae Perú realizará la cobertura en vivo del encuentro en su sitio web, con la previa, el minuto a minuto y las declaraciones de los protagonistas.

Últimos enfrentamientos

Alianza Lima y Sporting Cristal se han visto las caras en innumerables ocasiones a lo largo de la historia del fútbol peruano. Sin embargo, si contamos los últimos 10 enfrentamientos, nos daremos cuenta de que hay una paridad con seis empates, tres triunfos para los ‘celestes’ y uno para los ‘blanquiazules’.

El último choque se dio el 9 de mayo del presente año, en el marco de la jornada 14 del Torneo Apertura. El estadio Alejandro Villanueva fue testigo del empate 1-1 entre ambos equipos con los goles de Gustavo Cazonatti y Esteban Pavez.

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'Blanquiazules' y 'celestes' empataron 1-1 en un partidazo con agónico final por Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.