Alianza Lima rindió homenaje al Señor de los Milagros de cara al duelo contra Sporting Cristal: plantel quedó concentrado

Una delegación del club blanquiazul, con Alfredo Arosemena a la cabeza, acompañó el recorrido procesional del Cristo de Pachacamilla este 28 de octubre por la avenida Alfonso Ugarte, en pleno mes morado (Alianza Lima)

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El club de La Victoria cumplió con su ritual de octubre. Alianza Lima envió una representación institucional a la procesión del Señor de los Milagros este miércoles, cuarta salida del Cristo de Pachacamilla en 2026, con la presencia del administrador Alfredo Arosemena, el director deportivo Franco Navarro, el gerente deportivo Franco Navarro Mandayo y el exjugador Waldir Sáenz, entre otros trabajadores y leyendas del club.

El plantel profesional no participó: la conducción técnica decidió mantenerlo en concentración de cara al clásico ante Sporting Cristal, programado para este jueves 29 de octubre a las 15:30 horas en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 14 del Torneo Clausura.

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La delegación blanquiazul ante las andas del Cristo Morado

Una comitiva de Alianza Lima acompañó la cuarta procesión del Señor de los Milagros de 2026 y presentó arreglos florales y un plato conmemorativo ante la imagen, en una jornada marcada por la tradición religiosa y los 125 años del club. (Alianza Lima)

La comitiva íntima se hizo presente ante las andas procesionales y depositó arreglos florales al pie de la imagen. Los representantes del club elevaron oraciones por la salud de sus integrantes, la unidad de la familia blanquiazul y el bienestar deportivo e institucional de cara al tramo final de la temporada. En el marco de los 125 años de vida del club, la delegación también entregó un plato conmemorativo ante el Cristo de Pachacamilla.

La presencia blanquiazul en la festividad había generado expectativa previa entre los hinchas. El periodista Gerson Cuba había anticipado en la red social X que el plantel cargaría el anda del Señor de los Milagros durante el recorrido por Alfonso Ugarte.

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Sin embargo, según reportó el propio Cuba, la dirigencia resolvió que los futbolistas del primer equipo no asistieran y que fueran, en cambio, representantes de las demás disciplinas deportivas y figuras históricas del club quienes acompañaran la procesión.

El vínculo íntimo con el mes morado

Entre alfombras conmemorativas, oraciones y una camiseta inspirada en el Cristo de Pachacamilla, Alianza Lima mantiene viva una tradición que conecta su historia deportiva con la fe popular limeña y que cada octubre vuelve a reunir a representantes del club. (Alianza Lima)

La relación de Alianza Lima con el Señor de los Milagros excede la procesión anual. Cada octubre, el club confecciona una camiseta blanquimorada en honor al Cristo de Pachacamilla, una costumbre con raíces en un episodio que forma parte del folclore victoriano.

Según relata la historia, el origen de esa indumentaria se remonta a 1971, cuando los uniformes del equipo no pudieron secarse a tiempo por la lluvia antes de un partido ante Sporting Cristal. Ante esa situación, el mítico utilero ‘Chino’ Pepe —cargador del anda y devoto del Cristo Morado— utilizó las telas de los hábitos para improvisar una nueva vestimenta. Con esa camiseta singular, los victorianos vencieron a los celestes con goles de Teófilo Cubillas y César Cueto en el viejo estadio Nacional.

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El vínculo también tuvo expresión días antes de esta procesión. De acuerdo con Infobae, el club íntimo había rendido homenaje al Cristo Morado con dos alfombras en La Victoria: una con el diseño de su escudo y otra con la camiseta blanquimorada. En esa ceremonia participaron Paolo Guerrero y Teófilo Cubillas, quienes se sumaron a la lectura de las peticiones. Los defensores Renzo Garcés y Mateo Antoni, además del volante Jairo Vélez, no estuvieron presentes en el santuario; según Trome, las ausencias de Garcés y Vélez guardarían relación con sus creencias cristianas evangélicas, mientras que no se precisó el motivo de la falta de Antoni.

El clásico como telón de fondo

La procesión del Señor de los Milagros coincidió con la preparación de Alianza Lima para un duelo decisivo ante Sporting Cristal. El equipo blanquiazul buscará recortar distancias con el líder del Clausura este jueves en el estadio Alberto Gallardo. (Alianza Lima)

La fe y la competencia coexisten en octubre para Alianza Lima. El clásico ante Sporting Cristal, uno de los que luchan por el Torneo Clausura, llega en un momento en que los blanquiazules se ubican a tres puntos de la cima y no dependen de sí mismos para alzarse con el título: necesitan ganar sus tres partidos restantes y aguardar que los celestes y Universitario tropiecen.

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Sporting Cristal, por su parte, también se acercó al Cristo Morado durante el mes morado. El plantel celeste participó en una misa en la iglesia Las Nazarenas, donde estuvieron el director general de fútbol Julio César Uribe, el presidente Joel Raffo y futbolistas como Ian Wisdom, Diego Enríquez, Leonardo Díaz, Rafael Lutiger y Martín Távara, según informó El Comercio.

El exjugador Alfredo Quesada también estuvo presente. De acuerdo con la información del club, Enríquez y Lutiger apuntan a ser titulares este jueves en el duelo frente a los blanquiazules en el estadio Alberto Gallardo.