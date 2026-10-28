Perú

EE.UU. ofrece becas con todos los gastos pagados a emprendedores peruanos: postula hasta el 8 de noviembre

La convocatoria está dirigida a personas de 25 a 35 años que cuenten con un negocio de al menos dos años y dominio de inglés. Los seleccionados viajarán en junio y julio de 2027

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La Embajada de Estados Unidos en Perú abrió la convocatoria para la beca Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI), dirigida a emprendedores peruanos
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La Embajada de Estados Unidos en Perú abrió una convocatoria para que emprendedores peruanos de entre 25 y 35 años postulen a la beca Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI), un programa de formación que permite viajar al país norteamericano con todos los gastos cubiertos y adquirir herramientas para impulsar sus negocios.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo 8 de noviembre, según informó Ehren Schimmel, oficial de Diplomacia Pública de la Embajada estadounidense, durante una entrevista con TV Perú, en la que destacó que la iniciativa busca fortalecer las capacidades de jóvenes líderes y promover el intercambio de conocimientos entre empresarios de la región.

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“Es una gran oportunidad para los jóvenes líderes y los jóvenes emprendedores aquí en Perú para mejorar sus empresas, sus negocios y para compartir ideas con empresas en América”, señaló.

El programa, que cuenta con más de diez años de presencia en el país, ha permitido que más de 120 becarios peruanos participen en sus actividades durante ese periodo. Cada año, alrededor de 15 o 16 emprendedores del país viajan a Estados Unidos para recibir capacitación y establecer vínculos con organizaciones y otros participantes latinoamericanos.

Estados Unidos
Las postulaciones estarán disponibles hasta el 8 de noviembre y los seleccionados viajarán a Estados Unidos en junio y julio de 2027

La iniciativa no está restringida a una industria específica y contempla sectores como la agroindustria, la energía y la tecnología, entre otros. Los participantes pueden acceder a experiencias de aprendizaje y establecer conexiones con empresas y especialistas, de acuerdo con sus áreas de actividad.

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Entre los requisitos figuran tener entre 25 y 35 años, contar con un negocio o actividad empresarial con fines de lucro que tenga al menos dos años de funcionamiento y acreditar un nivel de inglés intermedio alto o avanzado. Los seleccionados deberán tener disponibilidad para viajar en junio y julio de 2027, aunque el programa contempla actividades virtuales previas.

Schimmel precisó que los gastos del programa están cubiertos, por lo que los participantes pueden concentrarse en su formación y en el intercambio de experiencias profesionales.

Uno de los beneficiarios recientes es Javier Barreda, ingeniero ambiental y cofundador de Luteach, una plataforma de educación personalizada en cursos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Tras participar en una experiencia formativa en Arizona, colaboró con Thunderbird School of Global Management y la empresa minera Freeport-McMoRan en el desarrollo de soluciones vinculadas a su sector.

“Eso definitivamente nos ha servido para luego llevar ese know-how de Estados Unidos a Perú”, afirmó el CEO, quien destacó la posibilidad de adaptar los conocimientos adquiridos a las necesidades de su emprendimiento.

Más de 120 emprendedores peruanos participaron en YLAI durante la última década; entre ellos, Javier Barreda y Ronald Barzola
Más de 120 emprendedores peruanos participaron en YLAI durante la última década; entre ellos, Javier Barreda y Ronald Barzola

Otro exbecario es Ronald Barzola, program manager de Impact Startup Competition, quien participó en el programa en 2023 y aseguró que la experiencia le permitió incorporar nuevas metodologías y ampliar su red de contactos internacionales.

Barzola señaló que el aprendizaje también contribuyó a multiplicar el alcance de su trabajo. Según indicó, la organización con la que colabora ha ayudado a más de 35.000 jóvenes a postular a fondos concursables, incluidos programas vinculados al organismo peruano ProInnóvate, del Ministerio de la Producción.

“Si ustedes tienen un negocio con dos años y son líderes y emprendedores, esta es la beca que necesitan”, recomendó a quienes evalúan presentar su candidatura.

Los interesados pueden consultar los requisitos y el procedimiento de inscripción en la página web oficial de la Embajada de Estados Unidos en Perú. El plazo de postulación vence el 8 de noviembre.

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