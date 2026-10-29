Semana laboral de cuatro días: así sería el régimen con más horas por jornada, pero tres días de descanso

La semana laboral de cuatro días puede aplicarse de distintas maneras. Una de ellas es concentrar la misma cantidad de horas semanales en solo cuatro jornadas. Foto: Andina

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La posibilidad de concentrar la semana laboral en cuatro días empieza a formar parte de las discusiones sobre la organización del trabajo en el Perú. Algunas empresas han probado este modelo, que busca modificar la distribución de la jornada y ampliar el tiempo libre de los trabajadores, aunque su aplicación depende de cómo se organicen las funciones y las responsabilidades.

El estudio La experiencia laboral 2026 en Perú, elaborado por WeWork y Michael Page, recoge las percepciones sobre este esquema y otras condiciones del entorno laboral. Entre sus resultados, el informe identifica que uno de cada cuatro participantes consultados en el país no considera viable trabajar cuatro días a la semana, en un contexto en el que también se analizan las jornadas extensas y la evaluación por objetivos.

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¿Menos horas o las mismas tareas en menos días?

La implementación de una semana de cuatro días puede responder a modelos distintos. Una alternativa consiste en mantener las horas semanales y distribuirlas en cuatro jornadas, lo que supondría días de trabajo más largos. Otra posibilidad es reducir el tiempo total de trabajo, una decisión que exigiría reorganizar las actividades para mantener el funcionamiento de la empresa.

Las diferencias también dependen del tipo de puesto. En labores vinculadas con proyectos y entregables, algunas tareas podrían reorganizarse mediante una mejor distribución de reuniones y actividades. En cambio, los equipos de atención al público, soporte y servicios continuos necesitan garantizar la cobertura durante toda la semana, por lo que tendrían que establecer turnos y mecanismos para mantener la atención.

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Otra opción es disminuir las horas semanales, lo que implicaría ajustar las tareas para garantizar la continuidad de las operaciones de la empresa. Foto: Luxe Inmobiliaria

La forma de medir el desempeño es otro aspecto relevante. Una evaluación basada únicamente en las horas de conexión o permanencia en el centro de trabajo no necesariamente refleja la calidad de las tareas realizadas. Si una organización opta por medir los resultados, deberá establecer objetivos definidos y alcanzables, de acuerdo con las responsabilidades y el tiempo disponible de cada equipo.

La organización del trabajo, un factor decisivo

Reducir los días laborales no elimina automáticamente las actividades que ocupan tiempo sin aportar resultados concretos. Las reuniones innecesarias, las aprobaciones reiteradas y los procedimientos poco eficientes pueden seguir consumiendo horas si no se revisan antes de modificar el calendario. En esas condiciones, el cambio podría aumentar la intensidad de las jornadas y dejar menos margen para atender imprevistos.

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Por ello, las empresas tendrían que evaluar qué funciones requieren que los trabajadores coincidan en determinados horarios y cuáles pueden realizarse con mayor autonomía. Esta revisión permitiría identificar las actividades que necesitan una cobertura permanente y aquellas en las que es posible redistribuir las responsabilidades sin comprometer la operación.

El debate también involucra la estabilidad económica y laboral, aspectos que el estudio relaciona con las reservas expresadas por parte de los participantes peruanos. La viabilidad del modelo dependería de cómo cada organización gestione sus necesidades operativas, las expectativas sobre el desempeño y las condiciones para que los trabajadores dispongan de tiempo de recuperación.

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Trabajar menos días no significa que desaparezcan las tareas que consumen tiempo sin generar resultados concretos. Foto: El Peruano

¿Qué condiciones plantea WeWork para aplicar este modelo?

Claudio Hidalgo, vocero de WeWork para Latinoamérica, sostiene que adoptar una semana laboral más corta requiere revisar previamente la forma en que se distribuyen las responsabilidades. “Una semana laboral más corta puede resultar atractiva, pero no basta con retirar un día del calendario. Las empresas necesitan revisar qué pasará con las responsabilidades, los plazos y el tiempo de recuperación de sus equipos para que el cambio sea sostenible”, señala.

El representante también plantea que el análisis debe comenzar por el uso del tiempo y no únicamente por la cantidad de días establecidos en el calendario. “El punto de partida debería ser cómo usamos el tiempo de trabajo, no cuántos días figuran en el calendario. Una semana de cuatro días puede funcionar si viene acompañada de procesos mejor organizados, expectativas claras y condiciones que protejan tanto los resultados como el bienestar de las personas”, concluye Hidalgo.

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La propuesta, por tanto, no se limita a establecer tres días de descanso. Su aplicación supone determinar cómo se distribuirán las tareas, qué mecanismos permitirán medir el cumplimiento de los objetivos y de qué manera se mantendrá la continuidad de las operaciones. Estas condiciones marcan la diferencia entre una reorganización efectiva de la jornada y un esquema que concentre las mismas exigencias en menos días.