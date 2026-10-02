Candidatos al Gobierno Regional de Tacna: lista completa y trayectoria de los postulantes en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Las candidaturas al Gobierno Regional de Tacna perfilan la contienda política rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Catorce postulantes figuran en la lista de candidatos al Gobierno Regional de Tacna para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, de acuerdo con la información consignada en el material electoral proporcionado. Las candidaturas corresponden a distintas organizaciones políticas que buscan participar en los comicios previstos para el 4 de octubre.

La relación incluye perfiles con experiencia en gobiernos locales, entidades del Estado, actividad empresarial, docencia, gestión profesional y participación partidaria. También aparecen postulantes con antecedentes de cargos públicos, renuncias a organizaciones políticas, procesos civiles o sentencias consignadas en sus respectivas declaraciones juradas.

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Entre los postulantes figuran dos mujeres: Bárbara Esther Cuadros Quíhue, del Partido del Buen Gobierno, e Hilda Marisol Herrera Huayhua, del Partido Político Todo con el Pueblo. El resto de la lista corresponde a candidatos varones con trayectorias profesionales diversas.

¿Quiénes son los candidatos al Gobierno Regional de Tacna en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Por Alianza para el Progreso postula Segundo Mario Ruiz Rubio

Por Alianza para el Progreso postula Segundo Mario Ruiz Rubio

Es exalcalde del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. Su hoja de vida registra formación en salud y derecho, además de una maestría en Derecho Civil y Comercial y estudios de doctorado en Derecho. Ejerció como alcalde distrital entre 2015 y 2018.

Ruiz Rubio también declaró participación política en Siempre Tacna y una renuncia a Unión por el Perú. Su declaración registra una sentencia firme por usurpación simple, emitida el 24 de enero de 1995, con una pena de un año bajo modalidad suspendida, la cual figura como cumplida. Para 2025 informó ingresos por S/ 68.405,44 y una vivienda en Tacna valorizada en S/ 140.000.

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Walter Anchapuri Zapata postula por Ahora Nación.

Por Alianza para el Progreso postula Segundo Mario Ruiz Rubio

Es bachiller en Ciencias Contables y Financieras y contador público, además de bachiller en Derecho y abogado. Su experiencia reciente incluye cargos gerenciales en empresas vinculadas con inspección técnica vehicular y servicios privados.

Antes de esta postulación, fue fundador y presidente del Movimiento Regional Todos por Tacna entre 2023 y 2024. También declaró una renuncia al Partido Frente de la Esperanza en 2024. Para 2025 reportó ingresos por S/ 43.500, ocho predios valorizados en conjunto en S/ 2.127.000 y seis vehículos por S/ 259.000.

Antonio Riquelme Sotelo Calderón aparece como candidato de la Alianza Electoral Venceremos.

Antonio Riquelme Sotelo Calderón aparece como candidato de la Alianza Electoral Venceremos.

Es abogado y registra experiencia en entidades públicas. Entre sus cargos figuran la Dirección de una Oficina Desconcentrada del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en Tacna, la Intendencia Regional de Sunafil en Puno y la Jefatura Zonal de Tacna del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal.

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Su título de abogado corresponde a 1991 y registra renuncias a Banderas Tacneñistas, en 2019, y al Partido Político Popular Voces del Pueblo, en 2024. Para 2025 declaró ingresos por S/ 60.000 y cuatro predios ubicados en Tacna y Pocollay, con un valor total declarado de S/ 1.200.000.

Stephen Alexander Ugarte Dávila postula por el Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna.

Stephen Alexander Ugarte Dávila postula por el Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna.

Es bachiller y licenciado en Ciencias de la Comunicación, además de magíster en Dirección y Gestión de Empresas. Su trayectoria incluye funciones en el Gobierno Regional de Tacna y la Municipalidad Distrital de Ite.

También figura como prefecto regional del Ministerio del Interior entre 2023 y 2026. Antes ocupó cargos vinculados con desarrollo social, relaciones públicas, imagen institucional y seguridad. Para 2025 declaró ingresos totales por S/ 47.706,40, de los cuales S/ 28.986,40 correspondieron a remuneración bruta anual del sector público y S/ 18.720 a otros ingresos.

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Marco Antonio Huacollo Álvarez figura por el Partido Cívico Obras.

Marco Antonio Huacollo Álvarez figura por el Partido Cívico Obras.

Nació en Tacna y registra experiencia en agricultura orgánica, desarrollo económico y asistencia técnica. Es ingeniero agrónomo y también consigna estudios de posgrado en Ciencias con mención en Ingeniería Ambiental.

Entre sus actividades figura la dirección del Instituto para el Desarrollo y la Vida “Árbol”, además de funciones en el Centro de Investigación y Producción de Abonos Orgánicos, Capacitación y Asistencia Técnica. También fue presidente, gerente y asesor técnico de la Cooperativa de Productores Agroecológicos de Tacna “Panes de Piedra” y coordinó el Programa Procompite Regional del Gobierno Regional de Tacna. Para 2025 declaró ingresos privados por S/ 48.000.

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Bárbara Esther Cuadros Quíhue postula por el Partido del Buen Gobierno.

Bárbara Esther Cuadros Quíhue postula por el Partido del Buen Gobierno.

Es arquitecta y cuenta con un máster en Alta Dirección Empresarial. Su declaración registra prestación de servicios como arquitecta en el Instituto Geofísico del Perú desde 2013 hasta 2026.

En el ámbito político, figura como presidenta de Recuperemos Tacna entre 2014 y 2015. También registra vínculos o renuncias relacionadas con dicha organización y con el Partido del Buen Gobierno. No declara cargos de elección popular ni sentencias condenatorias. Para 2025 reportó ingresos por S/ 75.000 y un vehículo valorizado en S/ 30.000.

Fidel Carita Monroy participa por el Partido Demócrata Unido Perú.

Fidel Carita Monroy participa por el Partido Demócrata Unido Perú.

Es ingeniero de Minas, maestro en Ciencias con mención en Gestión Empresarial y doctor en Administración. También registra experiencia como docente en la Universidad Alas Peruanas entre 2015 y 2025.

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Su trayectoria política incluye participación en Tacna en Acción durante 2010, organización de la cual fue fundador y apoderado. El documento también consigna un cargo de elección popular correspondiente al periodo 2011-2014, aunque no precisa la función. Para 2025 declaró ingresos por S/ 95.015, tres inmuebles valorizados en conjunto en S/ 1.450.394,59 y tres vehículos por S/ 155.000.

Francisco Ramos Flores postula por el Partido País para Todos.

Francisco Ramos Flores postula por el Partido País para Todos.

Es ingeniero civil y registra estudios de maestría en Ingeniería Civil con mención en Gerencia de la Construcción y Gestión y Políticas Públicas. Su experiencia reciente se concentra en supervisión y residencia de obras.

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El candidato figura como fundador y secretario nacional de Política e Ideología del partido desde 2023. Para 2025 declaró ingresos privados por ejercicio profesional de S/ 88.746. También consignó una camioneta Nissan Navara, una cuatrimoto y participaciones en una empresa dedicada a servicios profesionales.

Hilda Marisol Herrera Huayhua postula por el Partido Político Todo con el Pueblo.

Hilda Marisol Herrera Huayhua postula por el Partido Político Todo con el Pueblo.

Su trayectoria profesional está vinculada con la educación. Desde 2021 figura como directora académica y directora general del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Guillermo Almenara Martins. También ejerció como profesora de educación secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de Tacna.

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Cuenta con formación pedagógica, una licenciatura en Educación Secundaria, una maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa y estudios de doctorado en Educación. Su hoja de vida registra una sentencia firme por omisión o rehusamiento de actos funcionales, emitida en 2018, con una pena privativa de libertad efectiva de un año. Para 2025 declaró ingresos brutos por S/ 79.000.

Jaime Sergio Bautista Aquino participa por Perú Moderno.

Jaime Sergio Bautista Aquino participa por Perú Moderno.

Fue consejero regional de Tacna entre 2015 y 2018 y también ocupó funciones en gobiernos locales. Su experiencia reciente incluye la Subgerencia de Planificación, Modernización y CT de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

Es abogado, cuenta con una maestría en Gestión Pública y registra un doctorado en Derecho. Su declaración consigna ingresos anuales por S/ 197.000, diez vehículos valorizados en conjunto en S/ 197.000 y dos inmuebles con valor comercial total de S/ 500.000. También reporta participaciones en seis empresas y una demanda contractual vinculada con una transferencia vehicular.

Wilber Flores Cachicatari figura por Podemos Perú.

Wilber Flores Cachicatari figura por Podemos Perú.

Nació en Yunguyo, Puno, y registra domicilio en Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. Su experiencia laboral incluye cargos gerenciales en WF Ingenieros Contratista E.I.R.L. y W&V Larco S.A.C.

Cuenta con formación técnica en Administración de Empresas y estudios inconclusos de Ingeniería Civil. Para 2025 declaró ingresos privados por S/ 18.000. Su patrimonio declarado incluye cuatro inmuebles, dos vehículos y participaciones empresariales en las dos compañías mencionadas.

Dayan Wilson Jiménez Salas postula por Progresemos.

Dayan Wilson Jiménez Salas postula por Progresemos.

Su trayectoria reciente está vinculada con la docencia en la Institución Educativa Federico Barreto. Es licenciado en Educación y cuenta con una maestría en Administración de la Educación.

En el ámbito político, figura como fundador y secretario de Organización de Contigo Tacna entre 2013 y 2014. También registra vínculos con Nueva Esperanza y el Partido Frente de la Esperanza. Para 2025 declaró ingresos totales por S/ 66.000, correspondientes a remuneraciones del sector público y otros ingresos privados.

Fernando Pablo Martorell Sobero aparece asociado a Renovación Popular Perú.

Fernando Pablo Martorell Sobero aparece asociado a Renovación Popular Perú.

Su declaración registra actividad empresarial como director de producción de Ladrillera J. Martorell S.A. y estudios universitarios de Contabilidad sin grado o título consignado.

En el ámbito partidario, fue representante legal y secretario general regional de Banderas Tacneñistas entre 2022 y 2024, además de registrar su renuncia a esa organización. Para 2025 informó ingresos por S/ 23.055,47. Su patrimonio declarado incluye diez predios ubicados en Tacna y Huancayo, valorizados en conjunto en S/ 20.486.000, seis vehículos por S/ 171.500 y participaciones en Procesadora de Alimentos Maxx. El documento presenta una inconsistencia, pues en otro apartado identifica su postulación para la Presidencia de la República, mientras la relación general lo incluye entre los postulantes vinculados al GORE Tacna.

Félix Gerónimo Quispe Mamani figura por Unidos por Tacna.

Félix Gerónimo Quispe Mamani figura por Unidos por Tacna.

Es ingeniero mecánico y cuenta con una maestría en Administración por la Universidad ESAN. Su experiencia profesional incluye funciones como EHS Manager en empresas del sector energético, supervisor QHSSE y trabajo como ingeniero.

En política, declaró cargos de fundador y apoderado de Unidos por Tacna entre 2023 y 2024. También consignó renuncias a Libertad Popular y Nuevo Perú por el Buen Vivir. Su declaración registra un proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial resuelto con sentencia y un expediente de alimentos archivado. Para 2025 informó ingresos privados por S/ 34.626, dos inmuebles, un vehículo y el 80 % de las acciones de Administradora de Salud Integral S.A.C.

¿Qué organizaciones políticas participan en la elección regional de Tacna?

La relación proporcionada incluye candidaturas de Alianza para el Progreso, Ahora Nación, Alianza Electoral Venceremos, Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna, Progresemos, País para Todos, Partido Cívico Obras, Partido del Buen Gobierno, Podemos Perú, Perú Moderno, Partido Demócrata Unido Perú, Partido Político Todo con el Pueblo, Renovación Popular Perú y Unidos por Tacna.

El material también registra decisiones del Jurado Electoral Especial de Tacna respecto de listas para el consejo regional. Entre ellas figuran declaraciones de improcedencia para listas de Unidos por Tacna, Todo con el Pueblo y Obras, además de listas correspondientes a Renovación Popular, Ahora Nación, Venceremos, Perú Moderno y Progresemos.