Daniel Urresti sigue los pasos de Carlos Bruce y lleva ante la OEA dudas sobre una “reelección encubierta” de Rafael López Aliaga

El candidato a la Alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, ofrece declaraciones a la prensa tras sostener una reunión con representantes de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Fuente: Canal N

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Daniel Urresti, candidato a la Alcaldía de Lima por Podemos Perú, pidió a la misión de expertos electorales de la OEA que atienda la falta de definición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre quién asumiría el cargo si Renovación Popular gana los comicios municipales de este domingo 4 de octubre. El postulante entregó una carta a los representantes del organismo internacional tras reunirse con ellos.

El cuestionamiento está relacionado con la situación de Rafael López Aliaga, quien figura como primer regidor de Renovación Popular luego de que Luis Rubio renunciara a su candidatura a la alcaldía. A dos días de las elecciones, el JNE todavía no precisa si López Aliaga recibiría las credenciales de alcalde en caso de que su lista obtenga la mayoría de votos.

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Urresti sostuvo que esta falta de definición genera incertidumbre entre los electores. En declaraciones a Canal N, señaló que su pedido busca que la misión de la OEA conozca la situación y el debate que existe en torno a la eventual sucesión de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El candidato Daniel Urresti cuestiona la ausencia de Rafael López Aliaga en el debate municipal previo a las elecciones en Lima. (Infobae Perú/Captura video: América Televisión)

Urresti lleva ante la OEA dudas sobre el caso de López Aliaga

“Básicamente lo que hacemos con esta carta es hacerle conocer a esta misión de la OEA la situación en que estamos viviendo”, declaró Urresti. El candidato explicó que, a 48 horas de las elecciones, el organismo electoral todavía no se pronuncia sobre quién recibiría las credenciales de alcalde si gana una lista cuyo candidato a la alcaldía renunció y que ahora tiene como primer regidor a López Aliaga.

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Según Urresti, la duda está entre el primer y el segundo regidor de la lista. El candidato de Podemos Perú recordó que López Aliaga ya ejerció como alcalde de Lima y sostuvo que, bajo su interpretación del artículo 194 de la Constitución, no podría asumir nuevamente de manera inmediata.

“Entonces, le correspondería en este caso a la señora Janeth, que va como segunda regidora. Eso es lo que nosotros entendemos”, manifestó Urresti. También remarcó que existe una diferencia entre esa interpretación y la decisión que finalmente adopte el pleno del JNE.

El candidato también cuestionó que la definición no se conozca antes de la jornada electoral. La carta entregada a la misión de la OEA plantea que esta situación genera incertidumbre sobre quién ocuparía la Alcaldía de Lima si Renovación Popular consigue la mayor votación.

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JNE todavía debe resolver qué ocurriría si Renovación Popular gana Lima

El presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló días atrás que la decisión sobre las credenciales corresponde al pleno del organismo electoral. “Yo no puedo hacer una opinión personal, ni siquiera como presidente. Es el pleno el que va a tomar las decisiones”, declaró ante la prensa.

Burneo indicó que el pleno se encontraba en sesión permanente, aunque no precisó cuándo abordaría el caso ni si existiría un pronunciamiento antes de las elecciones. El titular del JNE señaló que cualquier resolución será comunicada mediante los canales oficiales de la institución.

La controversia quedó planteada después de que Luis Rubio Idrogo renunciara el 4 de agosto a su candidatura a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular. López Aliaga permaneció como primer regidor de la lista, pese a haber ejercido la alcaldía durante el periodo 2023-2026.

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El JNE, además, confirmó previamente la participación de López Aliaga en la lista de Renovación Popular. En julio, el pleno declaró fundada la apelación presentada por el partido y ordenó continuar con el trámite de su candidatura como regidor.

Rafael López Aliaga aparece en una entrevista televisiva vistiendo una gorra azul claro con la letra R y una camisa celeste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carlos Bruce también llevó el caso ante la misión de la OEA

El pedido de Urresti se suma al planteamiento realizado por Carlos Bruce, candidato de Somos Perú, quien también se reunió con integrantes de la misión de observación electoral de la OEA para expresar su preocupación por la falta de definición del JNE.

Bruce calificó el caso como una posible “reelección encubierta” y sostuvo que los electores deberían conocer quién asumiría la Alcaldía de Lima si Renovación Popular obtiene la mayoría. Los representantes de la misión, según el candidato, tomaron nota de sus cuestionamientos.

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Los políticos peruanos Carlos Bruce y Rafael López Aliaga permanecen detrás de atriles con micrófonos durante una intervención pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

López Aliaga, por su parte, cuestionó que Bruce acudiera a la OEA y sostuvo que el tema corresponde a las instituciones peruanas. El candidato a primer regidor de Renovación Popular también afirmó que su postulación ya fue validada por el JNE y citó el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades para defender su eventual asunción del cargo.

Así, a pocas horas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el pleno del JNE mantiene pendiente la definición sobre las credenciales que corresponderían a López Aliaga o a otro integrante de la lista de Renovación Popular en caso de que esta obtenga la victoria en Lima.

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