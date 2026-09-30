Daniel Urresti sobre ataques homófobos de López Aliaga: “Él grita ‘bebita’ desde dentro del clóset”

Daniel Urresti cuestionó los ataques homófobos de Rafael López Aliaga contra Carlos Bruce durante la campaña por la Alcaldía de Lima

Guardar

El candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, cuestionó este martes los insultos homófobos proferidos por el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, contra su rival electoral Carlos Bruce, a cinco días de las elecciones regionales y municipales del próximo domingo.

Durante una entrevista con el programa ‘Beto a Saber’, de Willax, Urresti se refirió al intercambio de expresiones entre ambos candidatos y lanzó una crítica contra el representante de Renovación Popular, quien se declara célibe.

PUBLICIDAD

“¿De dónde grita (López Aliaga)? Desde dentro del clóset, que abre la puertita y dice: ‘¡Bebita!’. Y lo cierra de nuevo y se queda adentro”, afirmó entre risas.

Urresti diferenció la situación de Bruce, quien ha hablado públicamente sobre su homosexualidad desde 2024, de la de López Aliaga, sobre quien aseguró que existe, en su opinión, “un secreto a voces” y personas que “dudan” sobre su orientación sexual.

“Entonces, él cuando le dice bebita a otra, ¿de dónde grita? Desde dentro del clóset”, insistió.

Urresti afirmó que López Aliaga “grita ‘bebita’ desde dentro del clóset”, en referencia a los cuestionamientos que el líder de Renovación Popular lanzó contra Bruce

El candidato de Podemos Perú también cuestionó que López Aliaga haya difundido en sus redes sociales fotografías personales de Bruce. “No me parece decente (...), no me parece adecuado. Pero en fin”, señaló.

PUBLICIDAD

La polémica entre López Aliaga y Bruce se intensificó durante la campaña para la Alcaldía de Lima, a pocos días de los comicios del 4 de octubre.

El líder de Renovación Popular compartió en sus redes sociales un montaje realizado con inteligencia artificial a partir de fotografías de Bruce junto a su pareja y amigos, una publicación que generó una respuesta del candidato de Somos Perú.

Bruce sostuvo que “el respeto por el estilo de vida de cada ciudadano es fundamental en una democracia” y cuestionó la difusión de las imágenes.

“Así es López Aliaga: te has tomado el trabajo de seleccionar fotos mías que muestran que tengo una pareja, amigos y una vida sin molestar a nadie. Tú practicas el celibato y usas el cilicio que, aunque no es muy común, es algo que solo te incumbe a ti”, escribió.

PUBLICIDAD

El exalcalde también se refirió a Bruce durante un discurso público, en el que lo calificó de “una bebita maleducada y caprichosa” y “una señora floja y pesada”. Además, aseguró que no lo veía haciendo campaña y afirmó que le estaban “raspando la espalda en un jacuzzi”.

El candidato de Podemos Perú diferenció a Bruce de López Aliaga y señaló que el primero ha hablado públicamente sobre su homosexualidad

El exministro respondió con un llamado al respeto y sostuvo: “¡Lima merece respeto, no insultos! Un 75 % de limeños rechaza el autoritarismo y la intolerancia. ¡Si unimos nuestros votos, lo derrotaremos! Lima necesita un líder tolerante, no alguien que divida con amenazas”.

Las elecciones regionales y municipales se celebrarán este domingo 4 de octubre, en una jornada en la que más de 26,3 millones de electores están habilitados para votar en todo el país.

PUBLICIDAD

Los ciudadanos elegirán 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales, además de vicegobernadores, consejeros y regidores, para un total de 13.148 autoridades.

En Lima Metropolitana se elegirá al alcalde de la capital y a otros 42 alcaldes distritales. La atención electoral se concentra especialmente en la disputa por el municipio capitalino, en la que participan 26 organizaciones políticas.

Las autoridades electas ejercerán sus funciones durante el periodo 2027-2030.