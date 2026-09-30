Perú

César Astudillo no sería censurado: Obras decide no respaldar moción contra el ministro del Interior

Sin mayores explicaciones, el vocero de la agrupación, Daniel Barragán, informó que los diputados del partido de Ricardo Belmont no respaldarán la iniciativa para destiuir al titular del Interior por el incremento de la inseguridad en el país

César Astudillo
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La moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, pierde fuerza en la Cámara de Diputados luego de que el Partido Cívico Obras decidiera no respaldarla. La bancada definió su postura tras una reunión de dos horas realizada el martes, según confirmó el senador y vocero de la agrupación, Daniel Barragán.

“Nosotros hemos decidido no censurar al ministro del Interior. Esta es la postura que hoy tiene el Partido Cívico Obras”, afirmó Barragán, quien explicó que la decisión se tomó tras una evaluación interna con la conducción del partido. El senador remarcó que, si bien Diputados actúa como “la expresión del pueblo”, las fuerzas políticas conservan la facultad de adoptar posiciones individuales dentro de una coalición.

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En la víspera, Ricardo Belmont, fundador y líder del partido, había calificado como una “traición” el respaldo de los cuatro diputados de su bancada que firmaron originalmente la moción y sostuvo que un ministro de Estado debe permanecer en el cargo al menos medio año antes de ser evaluado para una salida.

La moción de censura fue presentada el 24 de septiembre por las bancadas de Juntos por el Perú, el Partido del Buen Gobierno y un grupo de diputados de Obras, sumando un total de 35 firmas. El texto sostiene que Astudillo incurrió en una “manifiesta incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”, en referencia al aumento de la violencia en el país.

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El pleno de la Cámara de Diputados debatirá la moción de censura este jueves 1 de octubre. Para su aprobación, la moción requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros de la Cámara, es decir, 66 votos.

Posición de Belmont se impuso en la bancada. Foto: REUTERS/Leslie Moreno
Posición de Belmont se impuso en la bancada. Foto: REUTERS/Leslie Moreno

¿Y Ahora Nación?

Antes del anuncio de Obras, la bancada Ahora Nación ya había adelantado que no respaldaría la iniciativa. El diputado José Marcelo Salazar informó que el acuerdo se adoptó “por mayoría” y que la agrupación considera prematuro sancionar al ministro cuando “han pasado dos meses de la gestión” sin que se acredite “una falta ética ni reñida con la moral”.

Dentro de Ahora Nación, sin embargo, se registraron discrepancias. El diputado Harvey Colchado pidió públicamente a sus compañeros rechazar la moción y planteó ejercer una “oposición firme, pero técnica”, con una evaluación de la gestión hasta diciembre antes de decidir sobre una eventual censura. En sentido contrario, las senadoras Mirtha Vásquez y Ruth Luque expresaron su respaldo a la iniciativa, mientras que los diputados Jair Manrique e Indira Huilca anunciaron que votarán a favor.

Astudillo no sería censurado

Sin el respaldo de la mayoría de Ahora Nación y con la posición contraria de Obras, la moción de censura quedaría en torno a los 52 votos: los 32 de Juntos por el Perú, los 18 del Partido del Buen Gobierno y los de Manrique y Huilca, disidentes dentro de Ahora Nación. La cifra se ubica lejos de los 66 votos necesarios para la aprobación.

Así, César Astudillo, quien también es senador por Fuerza Popular, se mantendría frente al Ministerio del Interior.

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