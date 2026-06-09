Perú

74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE

A nivel de partidos políticos, el Jurado Nacional de Elecciones confirmó la participación de 41 de ellos en el proceso electoral convocado para el mes de octubre de este año

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En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)
En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

A poco menos de seis meses para el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que definirá el cambio de las autoridades locales en todo el Perú, el Jurado Nacional de Elecciones ha confirmado que un total de 71 organizaciones políticas podrán presentar candidatos a cargos de elección popular.

“El próximo 16 de junio vence el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales competentes en el proceso de Elecciones Regionales y Municipales”, indicó el JNE en una publicación difundida en sus canales oficiales y en la que se listan todas y cada una de las organizaciones.

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El total también fue oficializado por el JNE, que afirmó que las "74 organizaciones políticas se encuentran expeditas para presentar candidaturas en el proceso de Elecciones Regionales y Municipales". La lista completa está compuesta por:

41 partidos Políticos

  1. Acción Popular
  2. Ahora Nación - AN
  3. Alianza para al Progreso
  4. Avanza País Partido de Integración Social
  5. Batalla Perú
  6. Coolición Transformadora Tierra Verde
  7. Fe en el Peni
  8. Frente Popular Agricola FIA del Perú
  9. Fuerza Ciudadana
  10. Fuerza Popular
  11. Juntos por el Perú
  12. Libertad Popular
  13. Partido Aprista Peruano
  14. Partido Civico Obras
  15. Partido del Buen Gobierno
  16. Partido Democrata Unido Perú
  17. Partido Democrata Verde
  18. Partido Democrático Somos Perú
  19. Partido Frente de la Esperanza 2021
  20. Partido Morado
  21. Partido Pais para Todos
  22. Partido Patriótico del Peri
  23. Partido Politico ADP
  24. Partido Politico Integridad Democrática
  25. Partido Politico Nacional Perú Libre
  26. Partido Politico Perú Acción
  27. Partido Politico Perú Primero
  28. Partido Politico PRIN
  29. Partido Politico Pueblo Consciente
  30. Partido Politico Todo con el Pueblo
  31. Partido Popular Cristiano-PPC
  32. Partido por el Entendimiento Recuperación y la Unificación del Perú
  33. Partido Unidad y Paz
  34. Partido SíCreo
  35. Peri Moderno
  36. Podemos Perú
  37. Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
  38. Progresemos
  39. Salvemos al Perú
  40. Un Camino Diferente
  41. Visión Perú
74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE. (Foto: Composición - Infobae)
74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE. (Foto: Composición - Infobae)

23 movimientos Regionales

  1. Alianza Libertad Madrediosense (Madre de Dios)
  2. Arequipa Tradición y Futuro (Arequipa)
  3. Cajamarca Siempre Verde (Cajamarca)
  4. Concertación para el Desarrollo Regional - Lima (Lima)
  5. Frente Regional TUPAC (Cusco)
  6. Fuerza Arequipeña (Arequipa)
  7. Kausachun (Moquegua)
  8. Movimiento Independiente Fuerza Regional (Piura)
  9. Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna (Tacna)
  10. Movimiento Independiente Regional Huánuco Primero (Huánuco)
  11. Movimiento Politico Regional Cajamarca Renace (Cajamarca)
  12. Movimiento Politico Unidos por el Desarrollo de Huánuco - UDH (Huánuco)
  13. Movimiento Regional Amazonense Unidos al campo (Amazonas)
  14. Movimiento Regional Arequipa Avancemos (Arequipa)
  15. Movimiento Regional Victoria Amazonense (Amazonas)
  16. Nueva Esperanza (Tacna)
  17. Renovación Tumbesina (Tumbes)
  18. Socios por Ancash (Ancash)
  19. Unidos por Tacna (Tacna)
  20. Unión Regional (San Martín)
  21. Vamos Moquegua (Moquegua)
  22. Viva Puno (Puno)
  23. Yo Arequipa (Arequipa)
74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE
74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE

10 alianzas electorales

  1. Alianza Electoral Venceremos
  2. Allianza Regional por el Perú
  3. Alianza Renovación Popular y Toro
  4. APP - La Cholita
  5. APP-Trabaja Ayacucho
  6. ASI-Juntos por el Perú
  7. Cooperacion, Verdad y Honradez
  8. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú Comunidad Politica Inka Perú
  9. Partido Democratico Somos Perú
  10. Renovación Popular Perú
74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE
74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE

¿Cuántos cargos están en disputa en las elecciones de octubre?

La dimensión del proceso se refleja también en la cantidad de cargos en disputa. Están en juego más de 1.800 alcaldías y 25 gobernaciones regionales, además de miles de regidurías y consejerías.

Esta amplitud implica que la cédula de votación será notablemente extensa, ya que debe incluir los nombres y símbolos de todas las agrupaciones y candidatos habilitados. Según declaraciones de José Tello Alfaro, especialista en derecho electoral, “la ciudadanía encontrará una cédula de considerable tamaño, lo que requerirá atención y paciencia para marcar su preferencia correctamente”.

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