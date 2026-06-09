74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE

En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

A poco menos de seis meses para el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que definirá el cambio de las autoridades locales en todo el Perú, el Jurado Nacional de Elecciones ha confirmado que un total de 71 organizaciones políticas podrán presentar candidatos a cargos de elección popular.

“El próximo 16 de junio vence el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales competentes en el proceso de Elecciones Regionales y Municipales”, indicó el JNE en una publicación difundida en sus canales oficiales y en la que se listan todas y cada una de las organizaciones.

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El total también fue oficializado por el JNE, que afirmó que las "74 organizaciones políticas se encuentran expeditas para presentar candidaturas en el proceso de Elecciones Regionales y Municipales". La lista completa está compuesta por:

41 partidos Políticos

Acción Popular Ahora Nación - AN Alianza para al Progreso Avanza País Partido de Integración Social Batalla Perú Coolición Transformadora Tierra Verde Fe en el Peni Frente Popular Agricola FIA del Perú Fuerza Ciudadana Fuerza Popular Juntos por el Perú Libertad Popular Partido Aprista Peruano Partido Civico Obras Partido del Buen Gobierno Partido Democrata Unido Perú Partido Democrata Verde Partido Democrático Somos Perú Partido Frente de la Esperanza 2021 Partido Morado Partido Pais para Todos Partido Patriótico del Peri Partido Politico ADP Partido Politico Integridad Democrática Partido Politico Nacional Perú Libre Partido Politico Perú Acción Partido Politico Perú Primero Partido Politico PRIN Partido Politico Pueblo Consciente Partido Politico Todo con el Pueblo Partido Popular Cristiano-PPC Partido por el Entendimiento Recuperación y la Unificación del Perú Partido Unidad y Paz Partido SíCreo Peri Moderno Podemos Perú Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso Progresemos Salvemos al Perú Un Camino Diferente Visión Perú

74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE. (Foto: Composición - Infobae)

23 movimientos Regionales

Alianza Libertad Madrediosense (Madre de Dios) Arequipa Tradición y Futuro (Arequipa) Cajamarca Siempre Verde (Cajamarca) Concertación para el Desarrollo Regional - Lima (Lima) Frente Regional TUPAC (Cusco) Fuerza Arequipeña (Arequipa) Kausachun (Moquegua) Movimiento Independiente Fuerza Regional (Piura) Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna (Tacna) Movimiento Independiente Regional Huánuco Primero (Huánuco) Movimiento Politico Regional Cajamarca Renace (Cajamarca) Movimiento Politico Unidos por el Desarrollo de Huánuco - UDH (Huánuco) Movimiento Regional Amazonense Unidos al campo (Amazonas) Movimiento Regional Arequipa Avancemos (Arequipa) Movimiento Regional Victoria Amazonense (Amazonas) Nueva Esperanza (Tacna) Renovación Tumbesina (Tumbes) Socios por Ancash (Ancash) Unidos por Tacna (Tacna) Unión Regional (San Martín) Vamos Moquegua (Moquegua) Viva Puno (Puno) Yo Arequipa (Arequipa)

74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE

10 alianzas electorales

Alianza Electoral Venceremos Allianza Regional por el Perú Alianza Renovación Popular y Toro APP - La Cholita APP-Trabaja Ayacucho ASI-Juntos por el Perú Cooperacion, Verdad y Honradez Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú Comunidad Politica Inka Perú Partido Democratico Somos Perú Renovación Popular Perú

74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE

¿Cuántos cargos están en disputa en las elecciones de octubre?

La dimensión del proceso se refleja también en la cantidad de cargos en disputa. Están en juego más de 1.800 alcaldías y 25 gobernaciones regionales, además de miles de regidurías y consejerías.

Esta amplitud implica que la cédula de votación será notablemente extensa, ya que debe incluir los nombres y símbolos de todas las agrupaciones y candidatos habilitados. Según declaraciones de José Tello Alfaro, especialista en derecho electoral, “la ciudadanía encontrará una cédula de considerable tamaño, lo que requerirá atención y paciencia para marcar su preferencia correctamente”.

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