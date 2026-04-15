País para Todos llama “excandidato” a Carlos Álvarez rechaza sus declaraciones en las que acepta su derrota

Carlos Álvarez difundió un video en el que aceptaba que “no se logró el objetivo” y felicitó a los candidatos que pasarían a segunda vuelta. Aún así, afirmó que las elecciones fueron “bastante extrañas”. REUTERS/Sebastian Castaneda

El partido político País Para Todos se deslindó de las declaraciones hechas por su candidato presidencial, Carlos Álvarez, en las que aceptaba la derrota en las elecciones 2026 y felicitaba a los candidatos que pasen a la segunda vuelta del próximo 7 de junio. Esto pues, según un comunicado emitido por la organización, su postura sobre las elecciones se dará una vez que se cuente el 100 % de los votos.

El documento indica que la postura del partido será pronunciada por la Comisión Política del partido y que “ningún ex candidato, militante ni persona a título personal está autorizado a pronunciarse ni a hablar en nombre del partido. El incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a nuestros estatutos y dará lugar al correspondiente deslinde público”.

De esta forma, el partido liderado y fundado por su excandidato al Senado, Vladimir Meza, se deslinda de su representante político para la presidencia y el rostro por el que votaron más de 1.1 millones de ciudadanos peruanos en las elecciones generales en un escenario de alta tensión a causa de las deficiencias de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante la entrega de material electoral el pasado 12 de abril.

Carlos Álvarez aceptó la derrota en las elecciones presidenciales

El cómico y candidato presidencial Carlos Álvarez, representante del partido País Para Todos, confirmó este lunes su retiro de la política tras la difusión de un nuevo conteo rápido de la encuestadora Ipsos, que asegura en segunda vuelta a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, junto a otro aspirante aún por definir pero que podría ser el congresista Roberto Sánchez.

El candidato presidencial CArlos Álvarez se dirigió a sus electores mediante un video difundido en sus redes sociales. "No llegamos a la meta, pero mi compromiso sigue intacto", indció. | Instagram / carlosalvarezoficial

En un pronunciamiento en video difundido en sus cuentas oficiales, Álvarez agradeció a quienes lo respaldaron durante el proceso y reconoció que “fue un año muy duro”, en su primer intento por llegar a Palacio de Gobierno.

“No se logró el objetivo para cambiar todo, para terminar con la delincuencia y los sicarios, (...) pero desde aquí, mis felicitaciones a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta en una elección bastante cuestionada, bastante extraña”, agregó el imitador en un video difundido en sus redes sociales oficiales.

El humorista se declaró “respetuoso de los resultados y la voluntad popular” y expresó su confianza en que el próximo mandatario “cambie al país”, envuelto en un espiral de crisis.

“Hay cosas que no comprendo, que no logro entender. Durante años nos venimos quejando, protestando y seguimos con los mismos. Dice un chiste que si el peruano en una segunda vuelta tendría que elegir entre un dinosaurio y el meteorito, el peruano elige el meteorito”, indicó Álvarez.

Carlos Álvarez difundió un video en el que aceptaba que “no se logró el objetivo” y felicitó a los candidatos que pasarían a segunda vuelta. Aún así, afirmó que las elecciones fueron “bastante extrañas”

¿Cuándo será la segunda vuelta de las Elecciones 2026?

La segunda vuelta presidencial está programada para el domingo 7 de junio de 2026, fecha en la que los peruanos volverán a las urnas para elegir entre los dos candidatos que obtengan la mayor votación en esta primera jornada.

Este mecanismo, conocido en otros países como balotaje, se activa cuando ningún postulante logra superar el 50% de los votos válidos, una situación que, según las encuestas previas, es altamente probable debido a la atomización del electorado.