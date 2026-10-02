Robbie Williams regresa a Lima y cantará en el Estadio San Marcos: nueva fecha y más detalles

Robbie Williams volverá a Lima con una nueva fecha tras la cancelación de su segundo concierto en Arena 1 Park.

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Robbie Williams volverá a cantar en Lima tras la reprogramación de su segundo concierto en la capital, suspendido el 24 de septiembre debido a la clausura de Arena 1 Park, en San Miguel.

El show se realizará el 12 de diciembre en el Estadio San Marcos, según anunció la organización. La presentación permitirá que los seguidores que no pudieron ver a Robbie durante la función cancelada tengan una nueva oportunidad de encontrarse con el cantante en Lima.

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El artista confirmó en sus redes sociales que volverá a nuestra capital para presentar su esperado espectáculo, en una fecha que tendrá además un significado muy especial: será el gran cierre de su gira Britpop.

Lo que comenzó como una noche que miles de fans esperaban con ilusión y que inesperadamente tuvo que ser reprogramada, hoy tiene una nueva oportunidad.

Nuevas entradas para el concierto en San Marcos

Para quienes todavía no habían comprado sus entradas, y para quienes quieren volver a vivir esta experiencia, se habilitarán nuevas localidades en el Estadio de San Marcos y se podrá comprar a traves de la web Ticketmaster

¿Cuándo inicia la preventa del show?

Desde este martes 6 de octubre a las 10:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. del miércoles 7 de octubre o hasta agotar el stock disponible. Todos los clientes de Interbank tendrán un descuento del 15% del precio de sus entradas.

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Precios de entradas

Precio de preventa:

Zona Norte: S/.161

Zona oriente: S/. 323

Zona occidente 1: S/. 475

Zona occidente Central: S/. 510

Zona occidente 2: S/. 323

PRECIO REGULAR

A la venta desde el jueves 8 de octubre, o antes si se agota el stock de la preventa Interbank.

Zona Norte: S/.185

Zona oriente: S/. 371

Zona Occidente 1: S/. 545

Zona Occidente Central: S/. 585

Zona Occidente 2: S/. 371

¿Qué pasa con mi entrada del show original?

Las entradas adquiridas para el concierto originalmente programado para el 24 de setiembre serán válidas para la nueva fecha del sábado 12 de diciembre, por lo que los fans que ya cuentan con sus tickets no necesitan realizar ningún cambio ni trámite adicional.

¿Y para los que no puedan asistir a la nueva fecha?

Las personas que hayan adquirido entradas para la fecha original y no puedan asistir a la nueva fecha podrán solicitar la devolución de su dinero a través de Ticketmaster.

Nuevas localidades a la venta

Las nuevas zonas disponibles corresponden a las tribunas de Occidente, Oriente y Norte. Las entradas estarán disponibles a través de la web de Ticketmaster y de manera presencial en las tiendas Wong de:

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San Borja — La Rambla

Miraflores — Benavides y República de Panamá

Plaza San Miguel

Metro de Plaza Norte.

Robbie Williams cerrará su gira Britpop LATAM Tour en Lima

One Entertainment confirmó que trabajó con el equipo de Robbie Williams para concretar una reprogramación dentro de la ruta latinoamericana del artista. La productora aseguró que los fanáticos podrán disfrutar del concierto que fue suspendido cuando los asistentes ya se encontraban a la expectativa de ingresar al recinto de la Costa Verde.

La nueva presentación mantendrá la expectativa generada por la llegada de Robbie Williams al Perú. El cantante británico ofreció su primer concierto el miércoles 23 de septiembre, con un repertorio que incluyó canciones representativas de su carrera como Let Me Entertain You, Rock DJ, Supreme, Millennium, Come Undone, Feel y Angels.

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El espectáculo del 24 de septiembre iba a convertirse en la segunda fecha del artista en Lima. Sin embargo, la clausura de Arena 1 Park impidió que se realizara el show, por lo que la producción inició coordinaciones para encontrar una alternativa que permita cumplir con el público que adquirió sus entradas.

El cantante británico Robbie Williams actuó en el recinto Arena 1 de Lima durante su primera presentación en Perú, antes de la suspensión de su segundo show por la comuna local. (Instagram Robbie Williams)

La clausura de Arena 1 suspendió el segundo concierto

La Municipalidad de San Miguel informó que Arena 1 Park fue clausurado luego de las incidencias registradas durante la primera fecha de Robbie Williams. La comuna señaló deficiencias en las vías de evacuación, desorden durante la salida del público y el cierre no autorizado de accesos peatonales.

Uno de los puntos que generó cuestionamientos fue el cierre del puente Parque Belén, una conexión peatonal cercana al recinto que permite el acceso entre la parte alta de San Miguel y la Costa Verde. Tras finalizar el concierto del 23 de septiembre, varios asistentes reportaron dificultades para abandonar la zona.

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Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a grupos de personas buscando rutas alternativas para retirarse del lugar. Algunos asistentes caminaron por la vía vehicular de la Costa Verde, mientras otros intentaron subir por zonas cercanas a los acantilados para llegar a los sectores altos del distrito.

La municipalidad explicó que el plan presentado por los organizadores contemplaba alternativas de salida para el aforo autorizado. No obstante, consideró que las condiciones observadas durante la evacuación no garantizaban la seguridad del público para realizar una segunda función al día siguiente.

Seguidores de Robbie Williams permanecieron durante horas en los exteriores de Arena 1 Park tras la cancelación del concierto. Latina Noticias

El mensaje de Robbie Williams a sus seguidores peruanos

La cancelación del concierto generó incertidumbre entre los seguidores que llegaron hasta los exteriores de Arena 1 Park el 24 de septiembre. Algunos permanecieron durante horas en la zona con la expectativa de recibir una confirmación sobre la realización del espectáculo.

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Mientras las autoridades comunicaban la suspensión y solicitaban el retiro de los asistentes, Robbie Williams se reunió con un grupo de fanáticos frente al Hotel Belmond, en Miraflores. El artista apareció junto a sus músicos, interpretó fragmentos de Feel y Angels, y mostró una camiseta de Perú con su apellido.

“Estoy con el corazón roto por no tener este segundo concierto. Volveremos pronto”, expresó el cantante británico ante sus seguidores.

Sus palabras aumentaron la expectativa por una reprogramación. Días después, One Entertainment comunicó que mantenía coordinaciones con el equipo del artista para concretar una nueva presentación en el país.

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Con el anuncio de 12 de diciembre y en el Estadio San Marcos, Robbie Williams cumplirá la promesa de volver a cantar ante el público peruano. La nueva fecha buscará cerrar el capítulo de la suspensión y reunir nuevamente a los seguidores que esperaban disfrutar de uno de los conciertos más comentados de la temporada.

Robbie Williams salió a saludar y cantar frente a los fans que lo esperaban en los exteriores del Hotel Belmond.