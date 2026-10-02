Robbie Williams envía mensaje a fans peruanos tras confirmar su concierto en Estadio San Marcos: “Les dije que volvería”

El emotivo mensaje de Robbie Williams tras confirmar su concierto en el Estadio San Marcos: “Les dije que volvería”.

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Robbie Williams volverá a Lima el sábado 12 de diciembre para ofrecer el concierto que quedó pendiente tras la cancelación de su segunda fecha en septiembre. El artista británico confirmó su retorno con un mensaje dirigido a sus seguidores peruanos y recordó la promesa que hizo después de la clausura de Arena 1 Park.

“Lima, les dije que volvería y aquí estoy. Britpop, el show final, el 12 de diciembre. Mucho cariño, Perú. Nos vemos ahí. ¡Woo!”, expresó Robbie Williams en un video difundido en sus redes sociales antes de ingresar a una nueva presentación como parte de su gira.

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El concierto se realizará en el Estadio San Marcos y marcará el cierre de Britpop LATAM Tour. La nueva fecha permitirá que los asistentes afectados por la suspensión del espectáculo programado para el 24 de septiembre puedan reencontrarse con el intérprete de Angels, Feel y Rock DJ.

El emotivo mensaje de Robbie Williams tras confirmar su concierto en el Estadio San Marcos de Lima

Robbie Williams cumplirá su promesa de regresar al Perú

El mensaje de Robbie Williams recordó el momento que vivió con sus seguidores peruanos después de la cancelación de su segunda presentación en Lima. El show estaba previsto para el jueves 24 de septiembre en Arena 1 Park, en la Costa Verde de San Miguel, pero no pudo realizarse tras la clausura del recinto dispuesta por la municipalidad del distrito.

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La medida se tomó luego de que las autoridades detectaran problemas durante la salida del público al finalizar el primer concierto, realizado el miércoles 23 de septiembre. Entre las observaciones se mencionaron dificultades en las vías de evacuación, desorden en los accesos y el cierre de rutas peatonales cercanas al local.

La suspensión generó incertidumbre entre los fanáticos que ya se encontraban en los exteriores de Arena 1 Park a la espera de ingresar. Muchos de ellos habían llegado desde temprano y permanecieron en la zona mientras se conocían los alcances de la decisión municipal.

Esa noche, Robbie Williams se reunió con un grupo de seguidores frente al Hotel Belmond, en Miraflores. El cantante británico apareció acompañado por sus músicos, interpretó fragmentos de Feel y Angels y mostró una camiseta de Perú con su apellido.

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“Estoy con el corazón roto por no tener este segundo concierto. Volveremos pronto”, dijo el artista ante sus seguidores. Ahora, con la confirmación del espectáculo en el Estadio San Marcos, el intérprete cumplirá esa promesa y volverá a encontrarse con el público peruano.

Robbie Williams se despidió de fanáticos peruanos dejando un mensaje. Latina Noticias.

El Estadio San Marcos recibirá el cierre de la gira Britpop

La productora One Entertainment informó que trabajó junto con el equipo de Robbie Williams para concretar una nueva fecha dentro de la ruta latinoamericana del artista. El concierto se realizará el sábado 12 de diciembre en el Estadio San Marcos.

La fecha tendrá un significado especial para el cantante, ya que será el cierre de su gira Britpop en Latinoamérica. Robbie Williams terminará el recorrido regional con una presentación en Perú, luego de la expectativa generada por las dos funciones anunciadas inicialmente en Lima.

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El show incluirá algunas de las canciones más reconocidas de su trayectoria. El público podrá escuchar temas como Let Me Entertain You, Rock DJ, Supreme, Millennium, Come Undone, Feel y Angels.

El primer concierto de Robbie Williams en Lima, realizado el 23 de septiembre, reunió varios de esos éxitos en una noche marcada por la energía del cantante y la respuesta de sus seguidores. La fecha reprogramada buscará completar ese reencuentro con los fanáticos que se quedaron sin asistir a la segunda presentación.

La nueva sede permitirá habilitar más localidades para el público. Las zonas adicionales anunciadas corresponden a las tribunas de Occidente, Oriente y Norte del Estadio San Marcos.

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El cantante británico Robbie Williams actuó en el recinto Arena 1 de Lima durante su primera presentación en Perú, antes de la suspensión de su segundo show por la comuna local. (Instagram Robbie Williams)

Cuándo inicia la preventa de entradas para Robbie Williams

Las personas que todavía no compraron boletos para ver a Robbie Williams en Lima podrán acceder a nuevas entradas a través de Ticketmaster. La preventa para clientes Interbank comenzará el martes 6 de octubre a las 10.00 y estará disponible hasta las 23.59 del miércoles 7 de octubre, o hasta agotar el stock asignado para esta etapa.

Durante la preventa, los clientes Interbank recibirán un descuento de 15% en el precio de las entradas. La venta regular iniciará el jueves 8 de octubre o antes, en caso de que se agote el stock destinado a la preventa.

Las entradas estarán disponibles en la página web de Ticketmaster. También habrá venta presencial en tiendas Wong, según la información comunicada por la producción.

Los seguidores que compraron entradas para el concierto originalmente programado para el 24 de septiembre no deberán efectuar ningún cambio ni trámite adicional. Sus boletos serán válidos automáticamente para la nueva fecha del sábado 12 de diciembre.

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Quienes hayan adquirido entradas para la función suspendida y no puedan asistir al concierto reprogramado tendrán la opción de solicitar la devolución de su dinero a través de Ticketmaster. La plataforma deberá informar las condiciones y plazos para realizar ese procedimiento.

Con la confirmación de su llegada al Estadio San Marcos, Robbie Williams volvió a dirigirse a sus seguidores peruanos con un mensaje directo. Su presentación del 12 de diciembre cerrará la gira Britpop y permitirá que Lima tenga el segundo concierto que quedó pendiente tras la clausura de Arena 1 Park.

La preventa Interbank para las nuevas entradas de Robbie Williams iniciará el martes 6 de octubre con 15% de descuento mediante Ticketmaster.