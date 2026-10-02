Perú

Robbie Williams vuelve para segundo show en Lima: ¿cuándo es la preventa y cómo comprar las nuevas entradas?

El cantante británico cerrará 2026 en Perú con un concierto el 12 de diciembre en el Estadio San Marcos.

Robbie Williams vuelve para segundo show en Lima: ¿cuándo es la preventa y cómo comprar las nuevas entradas?
Robbie Williams vuelve para segundo show en Lima: ¿cuándo es la preventa y cómo comprar las nuevas entradas?
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Robbie Williams volverá a cantar en Lima tras la reprogramación de su segundo concierto en la capital, suspendido el 24 de septiembre debido a la clausura de Arena 1 Park, en San Miguel. El artista británico se presentará el sábado 12 de diciembre en el Estadio San Marcos, según confirmó la productora One Entertainment.

Además, se habilitarán nuevas localidades en el Estadio San Marcos para quienes no pudieron adquirir boletos para las fechas iniciales o deseen asistir a la nueva presentación del intérprete de Angels y Feel.

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La productora informó que las entradas para el concierto originalmente programado para el 24 de septiembre seguirán siendo válidas para la fecha reprogramada. Los seguidores que ya compraron sus tickets no deberán realizar cambios ni trámites adicionales.

Robbie Williams dará un nuevo concierto en Lima el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Estadio San Marcos
Robbie Williams dará un nuevo concierto en Lima el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Estadio San Marcos

¿Cuándo inicia la preventa para Robbie Williams en Lima?

La preventa Interbank para el concierto de Robbie Williams se iniciará el martes 6 de octubre a las 10:00 am y concluirá a las 23: 59 pm del miércoles 7 de octubre. Esta promoción estará disponible únicamente hasta agotar el stock de entradas destinado para esa etapa.

Los clientes de Interbank podrán acceder a un descuento de 15% en el precio de los boletos. Luego de la preventa, la venta regular comenzará el jueves 8 de octubre, aunque podría habilitarse antes si se agotan las entradas promocionales.

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Por el momento, la información difundida por la producción confirma el descuento de preventa, las nuevas zonas disponibles y los canales de compra. Los precios de cada localidad serán comunicados mediante Ticketmaster y los canales oficiales de la organización.

El nuevo concierto tendrá como sede el Estadio San Marcos, recinto que permitirá habilitar más localidades para el público. Las zonas anunciadas corresponden a las tribunas de Occidente, Oriente y Norte.

Las entradas podrán comprarse a través de la página web de Ticketmaster. La organización también informó que se habilitará la venta presencial en tiendas Wong, aunque aún no ha difundido la relación completa de locales donde estarán disponibles los boletos.

La preventa Interbank para las nuevas entradas de Robbie Williams iniciará el martes 6 de octubre con 15% de descuento mediante Ticketmaster.
La preventa Interbank para las nuevas entradas de Robbie Williams iniciará el martes 6 de octubre con 15% de descuento mediante Ticketmaster.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Robbie Williams?

Los fanáticos que deseen comprar entradas para ver al cantante británico en Lima deberán ingresar a Ticketmaster durante la etapa de preventa o desde el inicio de la venta regular. Para acceder al descuento de 15%, deberán utilizar una tarjeta Interbank dentro del plazo anunciado.

La compra digital permitirá elegir entre las nuevas zonas habilitadas para el show en el Estadio San Marcos. La productora informó que las localidades adicionales estarán disponibles para quienes no lograron conseguir boletos para las funciones anteriores y para quienes desean volver a disfrutar del concierto.

Precios de entradas

Precio de preventa:

  • Zona Norte: S/.161
  • Zona oriente: S/. 323
  • Zona occidente 1: S/. 475
  • Zona occidente Central: S/. 510
  • Zona occidente 2: S/. 323

PRECIO REGULAR

A la venta desde el jueves 8 de octubre, o antes si se agota el stock de la preventa Interbank.

  • Zona Norte: S/.185
  • Zona oriente: S/. 371
  • Zona Occidente 1: S/. 545
  • Zona Occidente Central: S/. 585
  • Zona Occidente 2: S/. 371

La venta regular comenzará el jueves 8 de octubre o antes, si el stock de preventa Interbank se agota. Por ello, los seguidores del cantante británico deberán revisar las condiciones de cada etapa en la plataforma de Ticketmaster antes de efectuar su compra.

One Entertainment indicó que esta nueva presentación responde al compromiso asumido con los asistentes afectados por la suspensión de la segunda fecha. La productora trabajó con el equipo de Robbie Williams para encontrar una alternativa dentro de la gira del artista y concretar su regreso a Lima.

Las nuevas localidades y precios de sus entradas para el show de Robbie Williams. Ticketmaster
Las nuevas localidades y precios de sus entradas para el show de Robbie Williams. Ticketmaster

Robbie Williams cerrará su gira latinoamericana en Perú

El show del 12 de diciembre será el cierre de la gira Britpop LATAM Tour de Robbie Williams. La fecha tendrá un significado especial para el cantante, quien terminará su recorrido por la región con una presentación ante sus seguidores peruanos. Además será el último show del año.

El intérprete británico volverá a Lima para reencontrarse con sus seguidores y cerrar su recorrido latinoamericano. El espectáculo incluirá canciones representativas de su carrera, como Let Me Entertain You, Rock DJ, Supreme, Millennium, Come Undone, Feel y Angels.

Robbie Williams ya había expresado su tristeza por la suspensión de su segundo concierto en la capital. Tras la clausura de Arena 1 Park, el cantante se reunió con fanáticos en Miraflores e interpretó fragmentos de Feel y Angels.

“Estoy con el corazón roto por no tener este segundo concierto. Volveremos pronto”, dijo entonces el artista británico.

Robbie Williams tendrá una nueva fecha en Lima tras la suspensión de su concierto del 24 de septiembre en Arena 1 Park.
Robbie Williams tendrá una nueva fecha en Lima tras la suspensión de su concierto del 24 de septiembre en Arena 1 Park.

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