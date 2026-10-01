Comisión de Constitución retoma hoy el debate sobre facultades: tres bancadas plantean otorgarlas parcialmente

Gianina Avendaño planteó mandar al archivo pedido de facultades delegadas.

Guardar

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados reanudará hoy jueves 1 de octubre, a las 2:00 p.m., el debate sobre el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. La sesión se retoma luego de que tres bancadas plantearan textos sustitutorios con distintas condiciones para otorgar la solicitud, en lugar de rechazarla como proponía el predictamen original presentado por la presidenta del grupo de trabajo, la diputada Giannina Avendaño de Juntos por el Perú.

Como se recuerda, la comisión pasó a un cuarto intermedio ayer miércoles después de horas de debate sin que se llegara a un consenso. Según explicó la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, de Juntos por el Perú, la pausa permitirá evaluar los tres documentos presentados como alternativa al dictamen que recomendaba archivar el pedido del Gobierno.

PUBLICIDAD

Propuestas

Renovación Popular planteó un texto sustitutorio que contempla 10 materias para la delegación de facultades, la propuesta más amplia entre las presentadas. El Partido Cívico Obras, por su parte, formuló una alternativa que reduce el alcance a cinco materias, mientras que el Partido del Buen Gobierno presentó la opción más restrictiva, con apenas dos materias incluidas.

Sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Estas tres iniciativas se contraponen al predictamen original elaborado por la comisión, que recomendaba rechazar en su totalidad la solicitud del Ejecutivo. El documento argumentaba que las materias planteadas por el Gobierno resultaban generales, inconsistentes y carentes de precisión.

Cabe precisar que Fuerza Popular también tenía previsto formular una propuesta de texto sustitutorio. Así lo anunció el vocero de la bancada de diputados del fujimorismo Arturo Alegría.

PUBLICIDAD

Pedido de facultades

El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori solicitó facultades para legislar durante 120 días calendario sobre 66 puntos distribuidos en ocho materias. Entre ellas figuran los asuntos penal, procesal penal, de ejecución penal, policial, de seguridad ciudadana, orden interno, penitenciario y migratorio.

La solicitud también incluye el ámbito de micro y pequeñas empresas, laboral y de promoción del empleo, así como simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, calidad regulatoria y transformación digital. Se suman las materias de desarrollo productivo, agraria, pesquera, minera, de hidrocarburos y ambiental, además de los rubros tributario, aduanero y de reforma del Estado.

El debate sobre este pedido se produce un mes después de que el Ejecutivo formalizara la solicitud ante el Congreso de la República.

Keiko Fujimori se presentó en Chincha para la inauguración de una obra clave contra los desastres naturales. Aprovecha la ocasión para hablar sobre los dos grandes problemas del país: el Fenómeno El Niño y la inseguridad, prometiendo un "golpe contra la criminalidad" con o sin el apoyo del Congreso.

Amenaza

La presidenta Keiko Fujimori advirtió al Parlamento sobre la demora en resolver el pedido de facultades, pero aclaró que cualquier medida que tome el Ejecutivo será “dentro del marco de la Constitución”.

PUBLICIDAD

“Llevan cuatro semanas y hasta ahora nada. Están poniendo a prueba nuestra paciencia (...) Nos otorguen o no nos otorguen facultades, todo dentro del marco democrático. Aquí el único golpe que va a haber va a ser el golpe a la criminalidad organizada”, dijo.

La mandataria afirmó que, de no otorgarse las facultades, el Ejecutivo “abrirá todos los caminos necesarios” para enfrentar la inseguridad, pero sin salirse del marco constitucional.

Ante las críticas, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, salió a desmentir que las declaraciones constituyan una amenaza de cierre del Parlamento. La calificó como una “teoría conspiracionista” y acusó a sectores de la oposición de tener una “generación de cristal” política. También descartó que el Ejecutivo haya evaluado una cuestión de confianza para presionar por las facultades.

PUBLICIDAD