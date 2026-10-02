Thaisa, capitana de Gerdau y exselección de Brasil, elogia a Universitario tras victoria en Copa Brasilia de vóley 2026: “Vino agresivo”

La excentral de la selección brasileña destacó el juego de las 'pumas' en el duelo por la Copa Brasilia de vóley 2026. Créditos: Metrópoles.

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Universitario de Deportes sorprendió en su primer partido internacional de pretemporada al derrotar a Gerdau Minas, vigente subcampeón de la Superliga de Brasil, en la Copa Brasilia de vóley 2026. El rendimiento de las ‘pumas’ recibió el reconocimiento de Thaisa Daher, exintegrante de la selección brasileña y capitana del equipo rival.

En diálogo con Metrópoles, la central brasileña hizo una autocrítica tras la derrota y admitió que su equipo no mostró la agresividad necesaria. “Tenemos que revisar y analizar nuestros errores. Creo que el equipo no fue agresivo. Durante gran parte del partido jugamos de manera muy pasiva, esperando que las cosas ocurrieran, conteniendo el brazo y enviando balones fáciles al otro lado. Ellas llegaron agresivas, pegando fuerte y atacando con intensidad cada pelota”, afirmó.

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Thaisa sostuvo que Gerdau Minas debe corregir aspectos técnicos y tácticos de cara al partido por el tercer lugar. También remarcó que el cuadro brasileño cuenta con recursos ofensivos que no logró aprovechar ante Universitario.

“Somos un equipo con mucho poder ofensivo y grandes atacantes. Necesitamos ser más agresivas en esa situación y dejar de intentar colocar o hacer jugar. Esa no es la característica de nuestro equipo. Ahora debemos corregir, entender qué hicimos mal en el plano técnico y táctico. Estamos al inicio de la temporada y estos partidos sirven justamente para ajustar esas cosas. Es un equipo nuevo, que recién se está encontrando y acomodando”, señaló.

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La capitana cerró con elogios a las dirigidas por Paco Hervás y valoró la consistencia que mantuvieron durante el encuentro en el Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal. “Hay que tener paciencia, pero tener paciencia no significa ser pasivas. Creo que en este partido lo fuimos mucho. Podemos jugar con mucha más energía. Felicito al equipo de Perú, que jugó muy bien y supo mantener la consistencia: vino fuerte, agresivo y sin pensar demasiado. Debemos hacerlo de esa manera”, sostuvo.

Thaisa, capitana de Gerdau Minas, elogió a Universitario tras su contundente victoria en la Copa Brasilia de vóley 2026.

Así fue la victoria de Universitario

Universitario de Deportes venció 3-0 a Gerdau Minas y clasificó a la final de la Copa Brasilia tras imponerse por 25-22, 25-20 y 25-23. Las ‘pumas’ sostuvieron un juego colectivo, orden defensivo y variantes ofensivas para superar al vigente subcampeón de la Superliga de Brasil.

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En el primer set, el cuadro ‘crema’ remontó una desventaja de cuatro puntos y pasó al frente en el tramo decisivo, con Mirian Patiño como una de las figuras al recuperar balones complicados. Cat Flood fue una de las principales armas en ataque, mientras el equipo empezó a encontrar respuestas frente al bloqueo brasileño.

La ‘U’ consolidó su dominio en el segundo parcial. Distribuyó mejor su ofensiva, con participación de Aixa Vigil y Maluh Oliveira, y llegó a sacar seis puntos de ventaja. Gerdau Minas reaccionó, pero el ingreso de Daniela Muñoz permitió recuperar distancia. Lucía Magallanes aportó el primer ace del conjunto peruano.

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El tercer set tuvo mayor paridad al inicio, aunque Universitario se despegó con el 20-14 gracias a su presión desde el saque y firmeza en defensa. Sarah Evaristo sumó un ace en ese momento. Gerdau redujo la diferencia a dos unidades, pero las dirigidas por Paco Hervás resistieron la reacción y cerraron el partido por 25-23.

Las 'pumas' se llevaron el juego en tres sets corridos. El último terminó 25-23. Créditos: Metrópoles.

Rival y fecha de la final de Universitario en la Copa Brasilia de vóley 2026

Las ‘pumas’ conocerán a su rival tras el partido entre Fluminense y Brasilia Vôlei, que se jugará este viernes 2 de octubre desde las 18:00 horas. El vencedor disputará la final de la Copa Brasilia ante Universitario el sábado 3, a las 16:30 horas, en el Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal. La transmisión estará disponible en el canal de YouTube de Metrópoles Esportes.

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