Alfonso López Chau le responde a Keiko Fujimori por afirmar que el Congreso pone a prueba su paciencia: “Hable claro”

Senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, respondió a declaraciones de Keiko Fujimori por la negativa al pedido de facultades del Ejecutivo. La presidenta afirmó que el Congreso "está poniendo a prueba nuestra paciencia". (Foto: Composición - Infobae)

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El senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, respondió a las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori, quien afirmó que el Congreso “está poniendo a prueba nuestra paciencia” respecto a la posible negativa a otorgar facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

En su cuenta oficial de X, el senador cuestionó las declaraciones de la presidenta y pidió explicaciones. “¿Qué pasa Señora Presidenta? ¿Qué significa que usted diga que están “poniendo a prueba su paciencia”? ¿Qué va a pasar cuando la pierda? Hable claro”, indicó López Chau.

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López Chau calificó el mensaje político de la mandataria como “amenazante” y reclalcó a la presidenta que “corresponde que usted se concentre en atender las necesidades de la población y no malgaste su tiempo confrontando al Congreso. Recuerde que usted ha sido elegida democráticamente y una de sus prioridades es mantener la estabilidad de nuestro país”.

¿Qué dijo Keiko Fujimori?

La presidenta Keiko Fujimori, pidió directamente al Congreso resolver el pedido de facultades que el Poder Ejecutivo solicitó al inicio de su gobierno en un intento por combatir la delincuencia y las consecuencias del fenómeno del Niño. La mandataria sostuvo que, ante la negativa de las comisiones para otorgar estas facultades, los diputados “están poniendo a prueba nuestra paciencia”.

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Keiko Fujimori se presentó en Chincha para la inauguración de una obra clave contra los desastres naturales. Aprovecha la ocasión para hablar sobre los dos grandes problemas del país: el Fenómeno El Niño y la inseguridad, prometiendo un "golpe contra la criminalidad" con o sin el apoyo del Congreso.

“Se han presentado un pedido de facultades al Congreso de la República. Llevan cuatro semanas y hasta ahora, nada. Están poniendo a prueba nuestra paciencia. Hoy esperamos tener noticias positivas, porque esto no se trata del Gobierno, se trata de medidas que se van a tomar para poder enfrentar mejor a esta lacra, a esta delincuencia. Hemos escuchado también al primer ministro. Están poniendo a prueba su paciencia republicana”, indicó durante un evento oficial.

Sin embargo, aclaró que sus decisiones se tomarán en el marco Constitucional, por lo que, aun sin autorización legislativa, su gobierno responderá a las necesidades de los ciudadanos.

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“Le decimos a la población que tomaremos todas las medidas necesarias para enfrentar este flagelo. Nos otorguen o no nos otorguen facultades. Todo dentro del marco democrático, por supuesto. Aquí el único golpe que va a haber va a ser el golpe contra la criminalidad organizada.”, afirmó Fujimori.

La mandataria sostuvo que el respeto por los procedimientos institucionales no implica una renuncia a actuar. “El tener respeto por la democracia no es un signo de debilidad. Muy por el contrario, es un respeto a nuestras normas, a nuestras leyes”, afirmó.

Desde Chincha, Keiko Fujimori aclara que el respeto a la institucionalidad no es debilidad y advierte que si se niegan las facultades legislativas, se buscarán todos los caminos constitucionales para enfrentar la criminalidad. | Canal N

Ante una eventual respuesta negativa, la presidenta aseguró que el Gobierno recurrirá a las herramientas permitidas por la Constitución. “Abriremos todos los caminos necesarios para enfrentar el flagelo de la delincuencia y la criminalidad”, expresó.

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Ministro Galarreta calificó a diputados como “extremos y radicales”

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, arremetió este lunes contra los congresistas que se oponen al pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo y cuestionó que algunos parlamentarios promuevan mociones contra ministros del gabinete, a tres meses de asumir el cargo.

“Hay algunos senadores y diputados (...) que ya presentan una moción o un dictamen negando las facultades”, afirmó, antes de calificarlos de “extremos y radicales”, pedirles “dar la batalla política” y expresar su confianza en que otras bancadas respalden las propuestas del Ejecutivo.

“(Esta actitud) no es decirle no a Keiko Fujimori. Yo creo que ya deberían superar la elección. Es decirle no al pueblo peruano, decirle no al Perú”, afirmó.

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