Tomáš Rosický, director deportivo de Sparta Praga, sobre el presente de Joao Grimaldo: “Sigo pensando que es un buen jugador”

Tomáš Rosický se pronunció sobre la compleja actualidad de Joao Grimaldo en Sparta Praga. Crédito: Sparta Praga.

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Joao Grimaldo atraviesa un período de escasa participación en Sparta Praga, aunque el director deportivo del club, Tomáš Rosický, sostuvo que mantiene su confianza en las condiciones del extremo peruano.

“Sigo pensando que Joao es un buen jugador”, afirmó el ex volante checo en una entrevista con ‘Livesport Zprávy’. El dirigente explicó que la llegada del futbolista respondió a la búsqueda de un atacante técnico, capaz de desequilibrar en espacios reducidos frente a defensas cerradas. Pero señaló que el equipo modificó parcialmente su propuesta futbolística y hoy posee extremos con jerarquía, situación que redujo las oportunidades del ex Sporting Cristal.

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Los registros de la temporada 2025/26, última campaña completa disponible del peruano en la liga checa, respaldan esa falta de continuidad. Grimaldo participó en 11 encuentros, acumuló 422 minutos y firmó un gol y una asistencia.

Su última aparición oficial ocurrió el 3 de mayo de 2026, en la victoria por 2 a 0 de Sparta Praga ante Jablonec. Aquella tarde ingresó para disputar los 15 minutos finales. Desde entonces, la escasa presencia del jugador de 23 años abrió interrogantes sobre su lugar en el plantel, especialmente ante la competencia por los puestos de ataque del cuadro de la capital checa.

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Joao Grimaldo busca volver al protagonismo en Sparta Praga. Crédito: Captura X Gian Franco Zelaya.

Rosický atribuyó la falta de minutos al cambio de estilo y a la competencia

Rosický explicó que la evaluación del caso no se limita a los números. Según dijo, el cuerpo técnico y la dirección deportiva pretendían incorporar a un futbolista que ofreciera recursos en partidos cerrados, una característica que identificaron en Grimaldo.

“Cuando llegó, el entrenador y yo buscábamos a alguien técnico que pudiera marcar diferencias en espacios reducidos contra una defensa cerrada”, señaló el dirigente. Rosický añadió que el cambio de estilo y el rendimiento de otros extremos complicaron la pelea por minutos. La declaración llegó después de que Brian Priske, entrenador de Sparta Praga, cuestionara públicamente la reacción del peruano durante un partido.

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El episodio se produjo luego del triunfo por 3 a 0 frente a Sigma Olomouc, cuando John Mercado convirtió uno de los goles. Priske reparó en que Grimaldo no exteriorizó entusiasmo desde el banco de suplentes y relacionó esa actitud con la cercanía entre ambos futbolistas.

Grimaldo dio un paso atrás al unirse a la filial del club de Letná. - Crédito: Sparta Praga

“Grimaldo es el mejor amigo de Mercado, así que me sorprendió que no celebrara un gol tan bonito”, declaró el técnico danés tras aquel encuentro. El entrenador aclaró que cada persona reacciona de modo distinto, pero admitió que esperaba una celebración más visible de parte del atacante peruano en esa acción del partido liguero.

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El director deportivo definió a Grimaldo como un futbolista introvertido

El director deportivo ofreció otra lectura sobre ese comportamiento. Afirmó que el extremo es introvertido y que suele mostrar el mismo gesto, incluso en situaciones favorables para el equipo. También lo comparó con Josimar Alcócer, otro jugador de perfil reservado, y contrapuso esa conducta con la expresividad de Mercado.

“Cada uno tiene una personalidad ligeramente diferente”, remarcó Rosický. El dirigente sostuvo además que Priske está en su derecho de exigir mayor implicación emocional a quienes esperan su oportunidad fuera del campo. La respuesta de Rosický evitó presentar el episodio como un conflicto interno y lo ubicó entre las diferencias personales.

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El futuro de Grimaldo quedó abierto. Rosický no anticipó una decisión sobre una eventual salida o continuidad, aunque planteó que el cierre del año permitirá medir el espacio que el peruano puede ganar bajo las órdenes de Priske. “Veremos cuánto protagonismo tiene al final del año”, indicó.

La frase establece que el jugador todavía integra la planificación del club, pero sin garantías sobre su rol. En ese contexto, cada convocatoria y cada ingreso ofrecerán señales sobre su situación. Sparta Praga afrontará el tramo final del calendario con competencia en la liga local y otros compromisos, mientras Grimaldo buscará recuperar continuidad.

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