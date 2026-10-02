Lista de candidatos a gobernador regional de Puno en las Elecciones 2026: los perfiles de todos los postulantes

Gobierno Regional de Puno

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Nueve organizaciones políticas inscribieron fórmulas para disputar la gobernación de Puno en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. De acuerdo con las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los postulantes al cargo de gobernador regional son los siguientes.

Eduardo Quispe Pandia (Ahora Nación)

Eduardo Quispe Pandia nació el 8 de enero de 1970 en el distrito de Taraco, provincia de Huancané. Postula por Ahora Nación y reside en Lima. Su hoja de vida consigna como única experiencia laboral de los últimos diez años el cargo de gerente general de la empresa Diresur SCRL, con domicilio en la capital, función que ejerce desde 2003 hasta la actualidad.

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Eduardo Quispe Pandia (Ahora Nación)

Walter Enrique Monroy Pinto (Alianza Electoral Venceremos)

Walter Enrique Monroy Pinto nació el 26 de agosto de 1979 en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar. Representa a la Alianza Electoral Venceremos. Declaró dos experiencias laborales recientes, ambas en Juliaca: gerente del Colegio Excelencia Académica desde 2026 y docente en el Servicio de Docencia entre 2024 y 2026.

Walter Enrique Monroy Pinto (Alianza Electoral Venceremos)

Jhomar Marcelino Tonconi Quispe (ASI-Juntos por el Perú)

Jhomar Marcelino Tonconi Quispe nació el 16 de enero de 1983 en el distrito de Yunguyo. Postula por ASI-Juntos por el Perú. Su hoja de vida registra dos cargos: supervisor de obra en la Municipalidad Distrital de Ayapata, en la provincia de Carabaya, durante 2025, y docente en la Universidad Nacional del Altiplano durante 2024.

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Jhomar Marcelino Tonconi Quispe (ASI-Juntos por el Perú)

Jesús Mamani Chijcheapaza (Partido Cívico Obras)

Jesús Mamani Chijcheapaza nació el 15 de diciembre de 1987 en el distrito de Asillo, provincia de Azángaro. Es el candidato del Partido Cívico Obras. Según su declaración jurada, se desempeñó como gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de San Román, en Juliaca, entre 2023 y 2026, y como gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Ayapata entre 2021 y 2022.

Jesús Mamani Chijcheapaza (Partido Cívico Obras)

Wilhem Rogger Limachi Viamonte (Somos Perú)

Wilhem Rogger Limachi Viamonte nació el 16 de septiembre de 1985 en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román. Postula por Somos Perú. Su hoja de vida registra dos cargos como docente universitario, en la Universidad Nacional del Altiplano durante 2022 y en la Universidad Alas Peruanas entre 2013 y 2016.

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Wilhem Rogger Limachi Viamonte (Somos Perú)

Wilber Cutipa Alejo (País para Todos)

Wilber Cutipa Alejo nació el 4 de diciembre de 1978 en el distrito de Yunguyo. Representa al Partido País para Todos. Declaró su cargo como gerente general de la empresa Draw Consultores y Constructores SCRL, en Juliaca, durante 2026, además de haberse desempeñado como responsable del área de costos y presupuestos del Consorcio Consaam en 2025. Según su hoja de vida, es ingeniero economista egresado en 2014 de la Universidad Nacional del Altiplano, donde también obtuvo el bachillerato en Economía en 2010. Fue fundador del Proyecto Político por la Unidad del Pueblo Quechua-Aymara en 2024 y ejerció el cargo de subgerente de Programación de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional del Gobierno Regional de Puno en 2019.

Wilber Cutipa Alejo (País para Todos)

Edgar Hugo Supo Tipula (Perú Primero)

Edgar Hugo Supo Tipula nació el 1 de enero de 1981 en la ciudad de Puno. Postula por el Partido Político Perú Primero. Su hoja de vida consigna su trabajo como comunicador social en La Decana-Radio Juliaca S.A., entre 2023 y 2026, labor que mantiene en la actualidad.

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Edgar Hugo Supo Tipula (Perú Primero)

José Rodrigo Chalco Mendoza (Pueblo Consciente)

José Rodrigo Chalco Mendoza nació el 28 de marzo de 1988 en la ciudad de Juliaca. Representa al Partido Político Pueblo Consciente. Se desempeñó como asesor en relaciones comunitarias de la firma Asesoría y Consultoría, en San Román, entre 2016 y 2026, y como encargado de imagen institucional de la Municipalidad Distrital de Capachica entre 2014 y 2015.

José Rodrigo Chalco Mendoza (Pueblo Consciente)

Juan Carlos Aquino Condori (Progresemos)

Juan Carlos Aquino Condori nació el 15 de diciembre de 1984 en el distrito de Desaguadero, provincia de Chucuito. Es el candidato de Progresemos. Su hoja de vida registra su cargo como gerente general del Club Escuela Municipal Deportivo Binacional FC, función que ejerce desde 2019, y su paso previo como alcalde provincial de Chucuito-Juli entre 2015 y 2018.

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Juan Carlos Aquino Condori (Progresemos)