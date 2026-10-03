Perú

Esta es la mejor cevichería del Perú, según Los Premios Summum 2026: La Rosa Náutica está en el séptimo lugar

La categoría reunió a 15 restaurantes de distintas generaciones y estilos, con propuestas que van desde la cocina nikkei hasta reinterpretaciones de los clásicos marinos peruanos

Un restaurante de Gastón Acurio ocupa el primer lugar.
Un restaurante de Gastón Acurio ocupa el primer lugar. Foto: Cevichería Purito Norte
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La gastronomía marina volvió a ocupar un lugar destacado en los Premios Summum 2026, que reconocieron a los principales restaurantes especializados en pescados y mariscos del país. La categoría reúne establecimientos con propuestas y trayectorias distintas, desde locales vinculados con la cocina nikkei hasta espacios dedicados a reinterpretar los clásicos de la gastronomía peruana.

El primer puesto de la categoría fue para La Mar, restaurante fundado por Gastón Acurio en 2005, mientras que el segundo lugar correspondió a Costanera 700. El podio se completó con El Mercado, de Rafael Osterling. La Rosa Náutica, uno de los establecimientos más conocidos de la Costa Verde, apareció en la séptima posición del listado.

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La Mar encabeza el listado de Summum

La Mar ocupa el primer lugar de la categoría de cevicherías y restaurantes de pescados de los Premios Summum 2026. El establecimiento abrió en Miraflores en 2005 y construyó su propuesta alrededor de los productos marinos y la relación con pescadores y agricultores locales.

Según la descripción de Summum, su carta prioriza la frescura y la disponibilidad de los productos, con una propuesta que busca adaptarse a lo que ofrece el mar. El restaurante también destaca por una dinámica de servicio y ambiente que forman parte de su concepto gastronómico.

El restaurante La Mar se posicionó en la cima de la categoría dedicada a cevicherías y establecimientos de pescados de los Premios Summum 2026.
El restaurante La Mar se posicionó en la cima de la categoría dedicada a cevicherías y establecimientos de pescados de los Premios Summum 2026. Foto: TripAdvisor

Costanera 700 y El Mercado completan el podio

El segundo puesto fue para Costanera 700, restaurante fundado por Humberto Sato durante la década de 1970 y considerado uno de los establecimientos vinculados con el desarrollo de la cocina nikkei en el Perú. Su propuesta combina técnicas japonesas con ingredientes peruanos.

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En su oferta figuran pescados, mariscos, sushi, tiraditos y preparaciones calientes. Summum destaca además la continuidad de su propuesta y el manejo del producto como elementos que le han permitido mantenerse entre los restaurantes clásicos de Lima.

El tercer lugar fue para El Mercado, propuesta gastronómica de Rafael Osterling. Su carta está enfocada en pescados y mariscos, con preparaciones que siguen la disponibilidad de cada temporada y referencias puntuales a otras cocinas.

La Rosa Náutica ocupa el séptimo lugar

En el ranking de 2026, La Rosa Náutica aparece en la séptima posición, por detrás de Almacén Cevichería, Barra Chalaca y Amoramar. Después de este restaurante se ubican La Capitana, La Perlita, Canta Rana, Restaurant Fiesta, Pescados Capitales, La Preferida, El Merlín de Cabo Blanco y Alfresco Restaurante.

La edición 2026 ubicó a La Rosa Náutica en el séptimo puesto, después de Almacén Cevichería, Barra Chalaca y Amoramar.
La edición 2026 ubicó a La Rosa Náutica en el séptimo puesto, después de Almacén Cevichería, Barra Chalaca y Amoramar. Foto: La Rosa Náutica

El establecimiento de la Costa Verde abrió sus puertas el 25 de setiembre de 1983, sobre el espigón 4 del Circuito de Playas de Miraflores. Su arquitectura, inspirada en antiguos baños de Barranco y Chorrillos, hizo que la ubicación frente al océano se convirtiera en uno de sus principales elementos distintivos.

Más de cuatro décadas de trayectoria

La Rosa Náutica comenzó con una carta de orientación internacional y posteriormente modificó su propuesta hasta acercarla a los productos marinos y la cocina peruana. A lo largo de los años también tuvo una etapa de expansión internacional, con locales en Bogotá y Buenos Aires.

En 2022, el chef Pedro Miguel Schiaffino asumió la responsabilidad de la cocina e inició una renovación de recetas, productos y técnicas. El restaurante también obtuvo en 2024 el reconocimiento a Mejor Restaurante Clásico en los Premios Summum y alcanzó entonces el décimo lugar en la categoría de cebiches y pescados.

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