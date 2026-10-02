Candidatos a alcalde de Villa María del Triunfo: lista completa de postulantes en las Elecciones municipales 2026

Un mapa presenta la ubicación del distrito de Villa María del Triunfo en Lima en el marco de las elecciones municipales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre y los vecinos de Villa María del Triunfo deberán acudir a las urnas para elegir a sus próximas autoridades municipales. En este distrito de Lima Sur, 17 candidatos buscan ocupar el sillón municipal durante el periodo de gobierno correspondiente a la nueva gestión edil.

La contienda electoral reúne a representantes de diferentes organizaciones políticas, entre ellos Guido Íñigo Peralta, quien postula por el partido Somos Perú, y otros candidatos que participan con agrupaciones como Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Avanza País y Perú Primero.

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Conocer la lista de candidatos a la alcaldía de Villa María del Triunfo 2026 permitirá a los electores identificar a quienes participan en los comicios, revisar sus agrupaciones políticas y consultar la información que presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A continuación, conoce los nombres de los postulantes, los partidos que representan y cómo acceder a sus hojas de vida y planes de gobierno antes de acudir a las urnas.

19 partidos postulan a Elecciones en Villa María del Triunfo, pero solo con 18 candidatos a alcalde confirmados. - Crédito Captura de JNE

¿Quiénes son los candidatos a la alcaldía de Villa María del Triunfo en las Elecciones 2026?

De acuerdo con la relación de postulantes difundida por Infobae Perú el 16 de septiembre, Villa María del Triunfo registra 17 candidatos a la alcaldía distrital, cada uno en representación de una organización política.

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1. Carlos Armando Chávez Montoya – Perú Primero

Carlos Armando Chávez Montoya, de 58 años, nació el 13 de julio de 1968 en Ica y postula a la alcaldía de Villa María del Triunfo por el partido Perú Primero. Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuenta con educación primaria y secundaria completas, pero no registra estudios técnicos, universitarios ni de posgrado.

En el ámbito laboral, no consignó experiencia profesional en su declaración jurada. Respecto a su trayectoria política, registra renuncias a las organizaciones Todos por el Perú, en 2020, y Alianza para el Progreso, en 2024. Asimismo, declaró no tener sentencias firmes. En su declaración de ingresos correspondiente a 2025, reportó S/ 21.600 anuales por otros ingresos del sector privado y no consignó bienes muebles ni inmuebles.

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2. Carlos Walter Mejía Escajadillo – Fuerza Popular

Carlos Walter Mejía Escajadillo, de 63 años, nació en el distrito de Carmen Salcedo, provincia de Lucanas, Ayacucho. Postula a la alcaldía de Villa María del Triunfo por Fuerza Popular. Es abogado titulado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y registra estudios de maestría en Gestión Pública en la Universidad San Ignacio de Loyola, que figuran como inconclusos en su hoja de vida.

Su trayectoria profesional comprende cargos como gerente de Grupo Constructor (2011-2026), profesional en el Congreso de la República (2023-2026), asesor en la Municipalidad de San Juan de Miraflores (2021-2023) y analista en la Corporación Peruana de Aeropuertos (1991-2011). En el ámbito político, fue regidor distrital de Villa María del Triunfo durante dos periodos: 1999-2002 y 2003-2006, ambos vinculados al movimiento Vamos Vecino. En su trayectoria política, registra una declaración de no tener sentencias firmes. Asimismo, en su declaración patrimonial de 2025 consignó ingresos anuales de S/ 263.837,60 provenientes del sector público.

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3. Cresencio Gonzales Ccapcha – Partido Popular Cristiano (PPC)

Cresencio Gonzales Ccapcha, de 54 años, nació el 13 de agosto de 1972 en San Cristóbal, provincia de Lucanas, Ayacucho. Postula a la alcaldía de Villa María del Triunfo por el Partido Popular Cristiano (PPC). Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuenta con estudios primarios completos, pero no culminó la educación secundaria y no registra formación técnica ni universitaria.

En el ámbito laboral, se desempeña como gerente general de Transportes Godamey E.I.R.L. desde 2011. Su trayectoria política incluye el cargo de regidor distrital de Villa María del Triunfo por Somos Perú durante el periodo 2022-2026. Asimismo, registra renuncias al PPC en 2021 y a Somos Perú en 2024. Declaró no tener sentencias firmes.

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En su declaración patrimonial de 2025, reportó ingresos anuales de S/ 67.917,12, dos bienes inmuebles valorizados en S/ 200.000 en conjunto y un vehículo valorizado en S/ 25.000. También declaró participación accionaria en Transportes Godamey E.I.R.L..

Logo de PPC

4. Daniel Fernández Núñez – Cooperación, Verdad y Honradez

Daniel Fernández Núñez postula a la alcaldía de Villa María del Triunfo por la organización política Cooperación, Verdad y Honradez, y figura como candidato inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En el ámbito académico, declaró haber culminado sus estudios de primaria y secundaria, contar con formación técnica en Docencia por el Instituto Superior Pedagógico Salamanca de Lima y estudios universitarios de pregrado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

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En cuanto a su trayectoria política, declaró haber renunciado a Acción Popular en 2024 y a Perú Patria Segura en 2017. Asimismo, consignó que no registra sentencias firmes. En su declaración patrimonial correspondiente a 2025 reportó ingresos por S/ 320.000, además de cuatro inmuebles y cuatro vehículos.

Cooperación, Verdad y Honradez, partido político

5. David Andrés Morales Cárdenas – Avanza País

David Andrés Morales Cárdenas nació el 23 de junio de 1977 en Villa María del Triunfo. Postula por Avanza País-Partido de Integración Social.

Cuenta con formación técnica en Administración de Empresas, en el instituto Frederick Winslow Taylor, y estudios concluidos de Computación e Informática en el Instituto Superior Tecnológico Público Villa María.

En el ámbito profesional, declara haber sido gerente general de las empresas Camila Solution S.A.C. y Media Led S.A.C. También registra experiencia como coordinador general de Ornato en la Municipalidad de Comas y técnico parlamentario en el Congreso de la República durante 2020.

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6. Edgard Freddy Paucar Calero – Perú Moderno

Edgard Freddy Paucar Calero, de 62 años, postula a la alcaldía de Villa María del Triunfo por el partido Perú Moderno. Es cirujano dentista por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y licenciado en Tecnología Médica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuenta con experiencia laboral como tecnólogo médico en el Centro Materno Infantil J.C.M. de la Diris Lima Sur, donde registra actividad profesional desde 1998 hasta 2026. No declara estudios de posgrado ni formación técnica o no universitaria adicional.

En su trayectoria política, fue secretario general distrital del Partido Nacionalista Peruano entre 2008 y 2012, organización a la que renunció en 2016. También registra una renuncia a Perú Libre en 2024. De acuerdo con su declaración jurada, no tiene sentencias firmes. En cuanto a sus ingresos correspondientes a 2025, declaró un total anual de S/ 83.336, provenientes principalmente de remuneraciones por planilla. Asimismo, consignó un inmueble ubicado en el pueblo joven José Carlos Mariátegui, en Villa María del Triunfo, valorizado en S/ 155.067,79.

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7. Franklin Villarruel Álvarez – Frente de la Esperanza 2021

Franklin Villarruel Alvarez, de 46 años, postula a la alcaldía de Villa María del Triunfo por el partido Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP). Nacido en Castilla, Piura, cuenta con educación primaria y secundaria completas, pero no registra estudios técnicos, universitarios ni de posgrado en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En cuanto a su experiencia laboral, declara haberse desempeñado como operario en Veolia Servicios Perú SAC entre 2023 y 2026, empresa dedicada a servicios ambientales.

Respecto a su trayectoria política, no registra cargos partidarios ni afiliaciones anteriores declaradas. Asimismo, señala que no tiene sentencias firmes. En su declaración de ingresos correspondiente a 2025, consignó una remuneración bruta anual de S/ 37.450, proveniente del sector privado. No declaró propiedades inmuebles, pero sí dos motocicletas: una Zongshen ZS125-A, valorizada en S/ 4.000, y una Ssenda Finity 150 Sport, valorizada en S/ 4.500.

8. Guido Íñigo Peralta – Somos Perú

Guido Íñigo Peralta, de 41 años, postula a la alcaldía de Villa María del Triunfo por el partido Democrático Somos Perú. Nacido en Andahuaylas, Apurímac, es abogado y cuenta con estudios de maestría en Gestión Pública, además de diplomados y programas de especialización en contrataciones del Estado y gestión pública. Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), registra experiencia como alcalde de Villa El Salvador en los periodos 2011-2014, 2015-2018 y 2023-2026. También se desempeñó como asesor de la Municipalidad de Villa María del Triunfo entre 2019 y 2022.

En su trayectoria política, registra cargos de elección popular por Alianza para el Progreso y el movimiento independiente Villa Cambia, organización que fundó y presidió en 2017. Declaró su renuncia a ambas agrupaciones en 2024 y 2017, respectivamente, y señala que no tiene sentencias firmes. En su declaración de ingresos de 2025, consignó un total anual de S/ 1.378.452,15, compuesto por S/ 202.683,15 en remuneraciones del sector público y S/ 1.175.769 en otros ingresos del sector privado. Asimismo, declaró dos propiedades inmobiliarias, valorizadas en conjunto en más de S/ 1,25 millones, y una camioneta Chevrolet Suburban del año 2017, valorizada en S/ 102.000.

9. Juan Carlos Medina Morillo – País para Todos

Juan Carlos Medina Morillo, de 50 años, postula a la alcaldía de Villa María del Triunfo por el partido País para Todos. Nacido en este distrito de Lima, cuenta con educación primaria y secundaria completas, además de estudios concluidos en Administración de Seguridad Industrial en el Instituto de Desarrollo Gerencial. Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), trabajó como jefe de Mantenimiento en Sodexo Perú SAC entre 2007 y 2011 y posteriormente como CEO de Mr Innova SAC, empresa en la que registra actividad entre 2017 y 2023. No declara estudios universitarios ni de posgrado, y tampoco registra trayectoria partidaria previa.

En su declaración jurada, señala que no tiene sentencias firmes. Respecto a sus ingresos correspondientes a 2025, reportó S/ 24.000 anuales por el ejercicio individual de actividades profesionales u otras tareas, sin remuneraciones por planilla ni otros ingresos adicionales. Asimismo, declaró un inmueble ubicado en el pueblo joven San Francisco, en Villa María del Triunfo, valorizado en S/ 40.015.144.

10. Juan José Castillo Ángeles – Partido Cívico Obras

Juan José Castillo Ángeles, de 64 años, postula a la alcaldía de Villa María del Triunfo por el partido Cívico Obras. Es periodista de formación, con estudios concluidos en el instituto Jaime Bausate y Meza, y abogado por la Universidad Alas Peruanas. Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ejerció como periodista independiente entre 1985 y 2006. En su trayectoria política, fue regidor distrital por Cambio 90-Nueva Mayoría entre 1996 y 1998 y alcalde de Villa María del Triunfo por la Alianza Electoral Unidad Nacional entre 2007 y 2010.

En su declaración jurada, registra una sentencia penal por negociación incompatible, emitida el 3 de marzo de 2013 por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Villa María del Triunfo, con pena suspendida que figura como cumplida. Asimismo, declaró haber renunciado al Partido Popular Cristiano en 2024 y al Partido Unidad y Paz en 2025. Respecto a sus ingresos de 2025, reportó S/ 36.000 anuales por el ejercicio individual de actividades profesionales. También consignó dos inmuebles en Miraflores, valorizados en S/ 50.000 y S/ 90.000, además de un automóvil Toyota Yaris del año 2025, valorizado en S/ 50.000.

11. Carlos Francisco Hinostroza Rodríguez – Partido Podemos Perú

Carlos Francisco Hinostroza Rodríguez, de 61 años, postula a la alcaldía de Villa María del Triunfo por Podemos Perú. Según su hoja de vida presentada ante el sistema Declara+ del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), concluyó sus estudios de primaria y secundaria, es abogado por la Universidad Privada Sergio Bernales y registra una maestría en Gestión Pública en la Universidad Tecnológica del Perú, aunque esta última figura como no concluida. No consigna experiencia laboral en su declaración jurada y registra renuncias a las organizaciones políticas Fe en el Perú, en 2025, y Partido Demócrata Verde, en 2023.

En cuanto a sus antecedentes y patrimonio, no registra sentencias firmes ni ingresos declarados en el apartado de bienes y rentas. Sin embargo, consignó tres inmuebles: uno ubicado en San Juan de Miraflores, valorizado en S/ 84.366,28; otro en Villa María del Triunfo, por S/ 63.468,65; y un tercero valorizado en S/ 23.142,45. También declaró un vehículo Ford Custom Bronco, valorizado en S/ 20.000.

12. Magaly Rosy Copez Gutiérrez – Salvemos al Perú

Magaly Rosy Copez Gutiérrez, de 48 años, postula a la alcaldía de Villa María del Triunfo por el partido Salvemos al Perú. Nacida en Lima, cuenta con educación primaria y secundaria completas, pero no registra estudios técnicos, universitarios ni de posgrado en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En cuanto a su experiencia laboral, declara haberse desempeñado como gerente general de Textil Apologyes Store SAC, empresa ubicada en el distrito de La Victoria, entre 2023 y 2026. Tampoco registra cargos ni trayectoria partidaria previa.

Respecto a sus antecedentes, declara no tener sentencias firmes. En el apartado de ingresos, bienes y rentas correspondiente a su declaración jurada, no registra información sobre ingresos anuales ni propiedades muebles o inmuebles. Sin embargo, consigna 33.048 acciones de la empresa Textil Apologyes Store SAC, valorizadas en S/ 33.048.

13. René Alfredo Yucra Verástegui – Juntos por el Perú

René Alfredo Yucra Verástegui, de 63 años, postula a la alcaldía de Villa María del Triunfo por Juntos por el Perú. Nacido en Lima, es licenciado en Administración por la Universidad Particular San Martín de Porres, donde concluyó sus estudios en 1994. Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), registra experiencia laboral en la empresa de transporte Servicio de Mototaxi “18 de Abril” SAC, ubicada en Villa María del Triunfo, donde declara actividad desde 2003 hasta 2026. Asimismo, consigna su renuncia a la organización política Unión por el Perú en 2021 y señala que no tiene sentencias firmes.

En su declaración de ingresos correspondiente a 2025, reportó un total anual de S/ 26.152, compuesto por S/ 24.100 en remuneraciones del sector público y S/ 2.052 por otros ingresos. También declaró tres unidades inmobiliarias ubicadas en el pueblo joven José Carlos Mariátegui, en Villa María del Triunfo, valorizadas en S/ 41.689, S/ 41.689 y S/ 2.691, respectivamente. Además, registra 54 acciones en la empresa Servicios de Mototaxi “18 de Abril” SAC, valorizadas en S/ 2.700.

14. Robert Joel Ludeña Guerra – Renovación Popular

Robert Joel Ludeña Guerra, de 43 años, postula a la alcaldía de Villa María del Triunfo por Renovación Popular. Nacido en Miraflores, Lima, cuenta con estudios técnicos concluidos en Mecánica de Construcciones Metálicas en Senati y registra estudios universitarios no concluidos en la Universidad Autónoma del Perú. Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se desempeñó como coordinador del Parque Ecológico de la Municipalidad de La Molina en 2024 y como gerente de la institución educativa Howard Garden School, ubicada en Villa María del Triunfo, durante 2026. No registra trayectoria partidaria previa ni sentencias firmes.

En su declaración jurada, no consignó información sobre ingresos anuales ni bienes inmuebles. Sin embargo, declaró una camioneta blanca valorizada en S/ 65.249,60 y 8.000 acciones en la empresa J Ludeña SAC, valorizadas en S/ 8.000. Su hoja de vida tampoco registra estudios de posgrado ni experiencia laboral adicional a la consignada.

Logo del Partido Renovación Popular, elección Perú 2026

15. Roger Edinsson Parra Taboada – Acción Popular

Roger Edinsson Parra Taboada, de 49 años, postula a la alcaldía de Villa María del Triunfo por Acción Popular. Nacido en este distrito limeño, es abogado y cuenta con estudios concluidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además de una maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública, de la que egresó en 2024. Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ejerce como abogado independiente desde 2009 hasta 2026. En su trayectoria política, registra renuncias a Renovación Popular en 2017 y a Podemos Perú en 2024. Asimismo, declara no tener sentencias firmes.

En su declaración de ingresos correspondiente a 2025, reportó un total anual de S/ 45.027 por el ejercicio individual de actividades profesionales, de los cuales S/ 9.005 corresponden al sector público y S/ 36.022 al privado. No declaró bienes muebles ni inmuebles, pero consignó 36.500 acciones en la empresa Banquito SAC, con un valor declarado de S/ 1 por acción.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias de la organización política Acción Popular, donde se había proclamado ganador a Alfredo Barnechea como representante para las Elecciones Generales 2026.

16. Víctor Edward Colán Huamán – Partido Patriótico del Perú

Víctor Edward Colán Huamán, de 60 años, postula a la alcaldía de Villa María del Triunfo por el Partido Patriótico del Perú. Nacido en La Victoria, Lima, cuenta con formación universitaria en Ingeniería Mecánica por la Universidad Nacional del Callao y un bachillerato en Contabilidad por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Además, registra un diplomado en Gestión de las Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), trabaja como consultor contable en Flex Engineering and Consulting SAC desde 2025. En su trayectoria política, registra su renuncia a Acción Popular en 2023 y declara no tener sentencias firmes.

En su declaración de ingresos correspondiente a 2025, reportó una remuneración bruta anual de S/ 48.520, proveniente del sector privado. Asimismo, consignó una casa ubicada en el distrito de La Molina, valorizada en S/ 247.474, y 13.000 acciones en la empresa Rodillos y Metales SAC, valorizadas en S/ 27.000. No registra otros bienes muebles en su declaración jurada.

17. Víctor Manuel Calderón Rodríguez - Alianza para el Progreso (APP)

Víctor Manuel Calderón Rodríguez, de 56 años, postula a la alcaldía de Villa María del Triunfo por Alianza para el Progreso. Nacido en Lima, cuenta con educación primaria y secundaria completas, pero no registra estudios técnicos, universitarios ni de posgrado en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En su experiencia laboral, declara haberse desempeñado como presidente de la Institución Pastoral Política del Perú entre 2024 y 2026, asociación que también identifica como una organización de la que es fundador y representante. Asimismo, registra una prestación de servicios en la Municipalidad de La Victoria durante 2024 y su renuncia a Podemos Perú en 2025.

En su declaración jurada, señala que no tiene sentencias firmes y no consigna ingresos anuales, bienes muebles, inmuebles ni acciones empresariales. Como información adicional, indica que es religioso de la Iglesia Católica Ortodoxa del Perú, cuyos aportes cubren sus gastos personales y otros. También declara mantener una deuda ante la Sunat que se encuentra en proceso administrativo.

18. Franklin Villarruel Alvarez - FREPAP

Franklin Villarruel Alvarez, de 46 años, postula a la alcaldía de Villa María del Triunfo por el partido Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP). Nacido en Castilla, Piura, cuenta con educación primaria y secundaria completas, pero no registra estudios técnicos, universitarios ni de posgrado en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En cuanto a su experiencia laboral, declara haberse desempeñado como operario en Veolia Servicios Perú SAC entre 2023 y 2026. No registra trayectoria partidaria previa ni sentencias firmes.

En su declaración de ingresos correspondiente a 2025, reportó una remuneración bruta anual de S/ 37.450, proveniente del sector privado. Asimismo, no consignó propiedades inmuebles, pero declaró dos motocicletas: una Zongshen ZS125-A, valorizada en S/ 4.000, y una Ssenda Finity 150 Sport, valorizada en S/ 4.500.

19. Víctor Tito Sotomayor Bernaola - Progresemos

Víctor Tito Sotomayor Bernaola, de 68 años y natural de Santa Ana, provincia de La Convención, Cusco, postula a la alcaldía de Villa María del Triunfo por Progresemos. Según su hoja de vida presentada ante el sistema Declara+ del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), concluyó sus estudios de Derecho en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde obtuvo el grado de bachiller en 1990, y culminó una maestría en Gestión Pública en 2025. En su experiencia laboral, declara haberse desempeñado como abogado y catedrático independiente entre 2020 y 2026, en la zona de San Bartolo-La Campiña, distrito de Chorrillos.

En su trayectoria política, registra renuncias a Perú Patria Segura, en 2020, y Fuerza Democrática, en 2007. No consigna sentencias firmes ni propiedades muebles o inmuebles en su declaración jurada. Respecto a sus ingresos de 2025, reportó un total anual de S/ 42.000 por el ejercicio individual de su profesión: S/ 27.000 correspondientes al sector público y S/ 15.000 al privado.

¿Qué se elegirá en Villa María del Triunfo este 4 de octubre?

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los ciudadanos de Villa María del Triunfo elegirán a sus autoridades distritales para el siguiente periodo de gestión municipal.

Villa María del Triunfo cuenta con una alcaldía distrital y un concejo municipal integrado por 13 regidores.

Por ello, los electores no solo encontrarán información sobre los candidatos a alcalde, sino también sobre las listas de regidores presentadas por las organizaciones políticas.

El alcalde distrital encabeza la administración municipal y ejerce las funciones correspondientes al gobierno local, mientras que los regidores integran el concejo municipal y participan en sus funciones normativas y de fiscalización.

La elección municipal tiene incidencia directa en asuntos de competencia local, como la prestación de servicios municipales, la gestión de espacios públicos, el desarrollo urbano y la planificación de obras dentro de las atribuciones establecidas por ley.

¿Cómo consultar las hojas de vida de los candidatos a alcalde de Villa María del Triunfo?

El Jurado Nacional de Elecciones habilitó la plataforma Voto Informado, que permite consultar información oficial de los postulantes a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

A través de esta herramienta, los ciudadanos pueden revisar las hojas de vida, los planes de gobierno y los resúmenes de las propuestas presentadas por las organizaciones políticas.

Para consultar la información de los candidatos de Villa María del Triunfo, sigue estos pasos:

Ingresa al portal oficial de Voto Informado del JNE Selecciona la opción correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Identifica el ámbito electoral de Lima Metropolitana. Selecciona la provincia de Lima y el distrito de Villa María del Triunfo. Busca al candidato o la organización política que deseas consultar. Accede a su hoja de vida y al plan de gobierno correspondiente.

La plataforma también permite utilizar herramientas para comparar información de dos candidaturas y consultar datos declarados sobre estudios, experiencia laboral y trayectoria política.

Es importante recordar que la información de las hojas de vida corresponde a declaraciones presentadas por las candidaturas y organizaciones políticas ante el sistema electoral.

¿Qué información se puede conocer de los candidatos de Villa María del Triunfo?

Las hojas de vida registradas en Voto Informado permiten revisar distintos aspectos de los postulantes, información que puede ser útil para conocer sus antecedentes antes de las elecciones.

Entre los datos disponibles se encuentran:

Información personal: nombres completos, fecha y lugar de nacimiento.

Formación académica: estudios escolares, técnicos, universitarios y de posgrado declarados.

Experiencia laboral: cargos y actividades profesionales consignados en la hoja de vida.

Trayectoria política: organizaciones a las que pertenecieron y cargos partidarios o de elección popular declarados.

Sentencias: información consignada en el apartado de sentencias firmes.

Ingresos y bienes: declaraciones patrimoniales y económicas correspondientes a los rubros establecidos por el sistema.

Plan de gobierno: propuestas presentadas por la organización política para el distrito.

El JNE también dispone de EleccIA, una herramienta basada en inteligencia artificial que facilita la búsqueda de información contenida en las hojas de vida de los candidatos.

¿Cuándo son las Elecciones Municipales 2026?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 están programadas para el domingo 4 de octubre de 2026. El proceso permitirá elegir autoridades regionales y municipales en todo el país.

Los vecinos de Villa María del Triunfo deberán verificar previamente su local de votación, revisar la información de sus candidatos y conocer las disposiciones electorales correspondientes a la jornada.

Además de la lista de postulantes a la alcaldía, es recomendable consultar las candidaturas al concejo municipal y las propuestas de cada agrupación política para conocer qué planteamientos presentan para el distrito.

La información oficial sobre las candidaturas, sus hojas de vida y planes de gobierno puede consultarse en el portal del Jurado Nacional de Elecciones.