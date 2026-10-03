Locutor ‘El Misha’ recordó su denuncia por hostigamiento y maltrato laboral contra ‘Carloncho’: “Me dijeron loco”

El Misha recordó las acusaciones de presunto maltrato laboral contra Carloncho tras la renuncia de Gianina Portugal a Radio Moda.

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Misael Rivera, conocido como ‘El Misha’, recordó las acusaciones de presunto hostigamiento y maltrato laboral que realizó contra Carloncho tras conocer el testimonio de Gianina Portugal, quien anunció su salida de Radio Moda y afirmó que no soportaba más la dinámica que mantenía con el conductor.

El Misha recordó que fue tratado de “loco” cuando denunció públicamente situaciones que, según su versión, ocurrieron durante su trabajo junto a Carloncho.

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El locutor usó su cuenta de TikTok para dejar un mensaje: “Y pensar que aquel día, muchos me llamaron loco”.

Y de esa manera recordó la denuncia pública que hizo en marzo del 2025, cuando sostuvo que su salida de la emisora no respondió a la búsqueda de nuevos proyectos, sino a una decisión tomada luego de experimentar un ambiente laboral que consideraba insostenible.

Las declaraciones de Gianina Portugal reactivaron el caso, debido a que la comunicadora también atribuyó a Carloncho presuntos gritos, humillaciones y actitudes que afectaban a quienes compartían el espacio radial con él. Hasta el momento, Carloncho no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones realizadas por Portugal ni sobre las que El Misha volvió a recordar.

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El Misha recordó su acusación pública contra Carloncho de presunto maltrato laboral.

El Misha denunció a Carloncho antes de dejar Radio Moda

Misael Rivera fue durante años una de las voces reconocidas de Radio Moda y compartió programa con Carloncho, nombre artístico de Carlos Enrique Banderas. Su salida de la emisora generó impacto entre los seguidores de la radio, especialmente porque decidió anunciarla en vivo y explicar los motivos frente a sus compañeros y oyentes.

El 14 de marzo, El Misha tomó los últimos minutos de su programa para despedirse del público. El locutor explicó que su retiro no obedecía a nuevos planes profesionales, como eventualmente podía comentarse, sino a una situación que lo llevó a alejarse de la cabina.

“Hoy es mi último día y quizá más adelante se diga que me fui para buscar nuevos proyectos, pero no es así. Quiero agradecer a toda la gente y creo que se merecen que de mi parte reciban un despido y mis agradecimientos”, expresó.

Luego, señaló directamente a Carloncho como el motivo de su decisión. El Misha afirmó que no era la primera persona que dejaba ese entorno por situaciones relacionadas con el conductor y recordó los nombres de otros excompañeros.

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“La verdadera razón por la que me estoy yendo es por la misma razón que en algún momento se fueron Renzo Winder, Marianita y la ‘Chinita’ Kim; es exactamente lo mismo”, manifestó durante su despedida.

En medio de su indignación, el locutor sostuvo que había recibido malos tratos fuera del aire y que había visto cómo otras compañeras eran afectadas por esa dinámica. “Te lo digo aquí y en tu cara, como las veces que me ha tocado hacerte el pare, por cada vez que aquí en interno has insultado, mentado la madre, has hecho llorar a mis compañeras”, afirmó.

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Misha renuncia en vivo a radio Moda y culpa a Carloncho: “Es una mie***”. | Instagram.

Carloncho envió una carta notarial a El Misha

Las declaraciones de Misael Rivera tuvieron consecuencias legales. Días después de su despedida de Radio Moda, El Misha contó que recibió una carta notarial de parte de Carloncho.

El 18 de marzo, durante una entrevista en Más vale solos, programa conducido por Carlos Carlín, el locutor explicó que el documento exigía una rectificación pública sobre las acusaciones que realizó contra su excompañero.

“Lo que dice es que quiere que me retracte sobre los malos tratos de las personas que no han salido a hablar de él”, comentó El Misha.

Según explicó, la carta notarial le otorgaba un plazo de 48 horas para rectificarse y ofrecer disculpas públicas. En caso contrario, el documento advertía sobre la posibilidad de presentar una querella.

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“Sirva la presente, la cual es enviada por conducto notarial, para dirigirnos a usted con la finalidad de manifestarle que, en ejercicio de la defensa de mi derecho al honor, amparado en el artículo 2 del inciso 7° de la Constitución Política del Perú y el artículo 132° del Código Penal, solicito que se rectifique de las afirmaciones hechas por su persona en mi contra y que se ofrezcan disculpas públicas en un plazo de 48 horas”, señalaba parte de la comunicación difundida.

El Misha dijo entonces que buscaría asesoramiento legal y que no se sentía solo frente a la situación. Además, señaló que varias personas no públicas podrían sentirse expuestas si se profundizaba en episodios ocurridos dentro de la radio.

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“Estoy asesorándome con varios abogados y todos me dicen que siga adelante”, afirmó en aquella oportunidad.

Misha renuncia a radio Moda y culpa a Carloncho. (Foto: Captura de IG)

Gianina Portugal reaviva las denuncias de presunto maltrato laboral

El caso volvió a generar comentarios tras las declaraciones de Gianina Portugal. La locutora confirmó que renunció a Radio Moda y sostuvo que tomó esa decisión luego de acumular experiencias negativas en el entorno de trabajo que compartía con Carloncho.

Portugal afirmó que no permitirá que nadie la humille y cuestionó que se intente justificar un trato hostil como parte de una supuesta exigencia profesional.

“Nadie me va a venir a decir o a venir a comparar y querer justificarse con que: ‘No, mira, es que esto es como en un partido de fútbol, que si de repente alguien está fallando, ¿qué hace el director técnico? Reclama, grita, carajea, mete la mano’. No, no, no estamos en un partido de fútbol, estamos en un lugar de trabajo donde tú no eres más que nadie”, sostuvo.

La comunicadora relató que trabajaba los sábados en un horario consecutivo al programa de Carloncho y que, para evitar cruzarse con él, prefería mantenerse fuera de la cabina hasta que el conductor ingresara.

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Según su versión, el episodio que aceleró su renuncia se produjo tras un reclamo por la ubicación de unos audífonos y la limpieza de la cabina. Portugal afirmó que Carloncho le indicó que debía limpiar los equipos todos los sábados.

“‘Mira, ¿ves cómo está esto? Estos audífonos no son de acá, son de acá’. Me dice: ‘¿Ves? Mira, dedos’. Agarró, le echó alcohol y me dijo: ‘Todos los sábados vas a tener que limpiar esto y lo dejas así’”, relató.

La locutora señaló que dejar la radio le resulta doloroso, ya que es una actividad que desarrolla desde los 18 años. También precisó que no se retira para incorporarse a otra emisora.

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“Yo me estoy yendo a la nada. A la nada me estoy yendo. Y todo lo poco o mucho que he construido es en base a mi esfuerzo, que es mi trabajo y nadie me lo ha regalado”, expresó.

Gianina Portugal da detalles de presunto bullying laboral por Carloncho