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‘Checho’ Ibarra opinó del Perú vs Canadá y le respondió a Mano Menezes: “El hincha quiere que el técnico que llegue, cambie el fútbol peruano”

El exdelantero también pidió al técnico brasileño que alinee desde el inicio a Alex Valera y Gianluca Lapadula en el amistoso por fecha FIFA

‘Checho’ Ibarra opinó del Perú vs Canadá y le respondió a Mano Menezes por sus polémicas declaraciones sobre la selección.
‘Checho’ Ibarra opinó del Perú vs Canadá y le respondió a Mano Menezes por sus polémicas declaraciones sobre la selección.
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La selección peruana enfrentará a Canadá este sábado 2 de octubre a las 13:00 horas en el Saputo Stadium de Montreal, en busca de su primera victoria durante esta fecha FIFA. El partido representará una nueva oportunidad para que el técnico Mano Menezes pruebe alternativas al frente de la ‘bicolor’, ante un rival que participó en el último Mundial.

En la previa del encuentro, Sergio ‘Checho’ Ibarra, máximo goleador histórico del fútbol peruano y embajador de Inkabet, se refirió a las expectativas que existen alrededor del entrenador brasileño. El exdelantero cuestionó las declaraciones que Menezes ofreció el 29 de septiembre, cuando sostuvo que su tarea se limita al primer equipo y que no tiene la responsabilidad de reestructurar el fútbol nacional.

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El hincha quiere que el técnico que llegue a la selección cambie el fútbol peruano, en la reestructuración y el juego. Esta sensación se incrementa debido a que, en la eliminatoria pasada, quedamos penúltimos, entre los tres peores, y no fuimos al Mundial. Al hincha no le gustaron para nada estas declaraciones”, afirmó.

El brasileño también señaló que no es posible hacer un equipo únicamente con jugadores jóvenes - Crédito: Competencia.

Ibarra también valoró la actuación de Perú frente a México, encuentro que, a su juicio, dejó mejores sensaciones luego de la derrota ante Estados Unidos. “Me ilusiona el último partido que hizo nuestra selección. Me gustó porque no se perdió. Fue fundamental, tras el baile que nos metió Estados Unidos en el enfrentamiento pasado. Contra los mexicanos, creo que Perú compitió”, señaló.

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Respecto al once titular, el exfutbolista propuso a Alex Valera y Gianluca Lapadula como atacantes. “Valera y Lapadula deben ser los titulares contra Canadá. Ambos se complementan bien en Universitario de Deportes”, indicó. Además, destacó a Jairo Vélez por su aporte ofensivo y defensivo.

Sobre el rival, Ibarra advirtió que Canadá será una prueba exigente por la velocidad de sus atacantes y mencionó a Jonathan David como una de sus principales figuras.

Perú se enfrentará a Canadá por la fecha FIFA 2026.
Perú se enfrentará a Canadá por la fecha FIFA 2026.

Dónde ver el Perú vs Canadá: amistoso por fecha FIFA

El partido podrá verse en vivo por América TV y su plataforma digital América tvGO. También estará disponible Bicolor+, espacio que ofrece contenido exclusivo de la selección peruana.

En Canadá, la transmisión estará a cargo de TSN y One Soccer. Además, Infobae Perú realizará una cobertura en tiempo real, con las principales incidencias del encuentro y un video resumen tras el pitazo final.

¿Cómo llegan al amistoso?

La selección peruana disputa una serie de amistosos en Norteamérica con el objetivo de probar alternativas y consolidar una base de futbolistas para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2030. Los últimos resultados, sin embargo, todavía no permiten a Mano Menezes sacar conclusiones definitivas sobre el plantel.

El primer encuentro de la actual fecha FIFA representó un duro golpe para Perú, que cayó por 4-1 ante Estados Unidos. El conjunto norteamericano impuso un ritmo superior y superó a la ‘bicolor’ en intensidad, juego y eficacia.

Días después, el equipo peruano mostró una mejor respuesta al empatar 1-1 con México. Jairo Vélez volvió a marcar y se consolidó como una de las alternativas ofensivas que el técnico brasileño evalúa para los próximos compromisos.

Perú vs México.
Perú vs México: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026 - Crédito: X.

Canadá llega al amistoso ante Perú tras vencer por 1-0 a Chile en Toronto. El equipo dirigido por Jesse Marsch tomó la iniciativa desde el inicio y abrió el marcador a los 12 minutos, cuando Jonathan David aprovechó un rebote dentro del área.

El delantero de Juventus definió de zurda luego de que Lawrence Vigouroux rechazara un remate de Cyle Larin. En el segundo tiempo, Stephen Eustáquio y Liam Millar exigieron al arquero chileno. La ‘roja’ tuvo una última oportunidad en los descuentos, pero Dayne St. Clair atajó un cabezazo de Francisco Salinas y aseguró el triunfo canadiense.

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