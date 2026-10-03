Elecciones 2026 en Santa Rosa: solo tres candidatos siguen en carrera por la alcaldía, ¿quiénes son?

La sede de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa atiende a los vecinos en el distrito limeño previo a las elecciones municipales.

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Santa Rosa llegará a las urnas este domingo 4 de octubre con una particularidad frente a otros distritos de Lima Metropolitana. Aunque seis organizaciones políticas mantienen listas inscritas, la relación electoral actualizada registra únicamente tres candidatos a alcalde: Tanus Barraza Calvo, Ever Félix Rojas Caja y Óscar Alex Dolorier Mori.

Las otras tres agrupaciones —Avanza País, Somos Perú y Podemos Perú— permanecen en competencia con candidatos a regidores, pero sin postulante al sillón municipal. Esto marca una diferencia frente a listados difundidos durante etapas anteriores del proceso, cuando todavía figuraban Evelyn Elizabeth Ramírez Ocaña, Alan Carrasco Bobadilla y John Porfirio Robles Soto como aspirantes a alcalde.

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Tres candidatos, seis listas: así quedó la elección en Santa Rosa

La reducción de candidaturas obliga a distinguir entre las organizaciones que aparecerán en la elección municipal y aquellas que efectivamente mantienen un postulante a alcalde. Según la información electoral actualizada, Acción Popular, el Partido Demócrata Verde y Renovación Popular son las tres agrupaciones con candidato vigente al máximo cargo distrital.

Podemos Perú llega a la elección sin candidato a alcalde y con George Robles Soto, actual burgomaestre de Santa Rosa, como primer regidor. Su hermano, John Robles Soto, había sido presentado inicialmente para sucederlo, pero posteriormente desistió de la postulación por razones familiares.

Tanus Barraza Calvo: un nuevo intento por llegar al municipio

El abogado Tanus Barraza Calvo encabeza la lista del partido Acción Popular para la alcaldía del distrito de Santa Rosa.

Tanus Barraza Calvo, candidato de Acción Popular, tiene 45 años y es abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Su hoja de vida registra el grado de bachiller en Derecho y Ciencia Política y el título profesional de abogado. En su declaración para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no consigna sentencias firmes.

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Su nombre, sin embargo, lleva varios años vinculado a la política electoral de Santa Rosa. Postuló como regidor por Siempre Unidos en 2006, luego buscó la alcaldía por Somos Perú en 2010 y volvió a intentarlo por Acción Popular en 2014. Para 2026 retorna con esta última organización.

Ever Félix Rojas Caja: exregidor y una sentencia declarada

Ever Félix Rojas Caja postula a la alcaldía del distrito de Santa Rosa en las elecciones municipales por el Partido Demócrata Verde.

Ever Félix Rojas Caja, del Partido Demócrata Verde, tiene 58 años y registra educación primaria y secundaria concluidas. En su hoja de vida electoral no declaró experiencia laboral, pero sí un antecedente político: ocupó el cargo de regidor distrital entre 2003 y 2006. También consignó haber renunciado a Perú Posible en 2009 y a Perú Libre en 2024.

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Su declaración jurada registra además una sentencia penal condenatoria. La información pública disponible confirma la existencia de esta condena, aunque el resumen consultado no detalla el delito ni las circunstancias del proceso. Para 2025 declaró ingresos por S/0 y dos bienes inmuebles.

Óscar Alex Dolorier Mori: tercera candidatura consecutiva

Óscar Alex Dolorier Mori compite por la alcaldía del distrito de Santa Rosa como candidato del partido Renovación Popular para las elecciones de 2026.

Óscar Alex Dolorier Mori, de Renovación Popular, tiene 61 años y vuelve a disputar la alcaldía de Santa Rosa. Ya fue candidato en 2018 por Democracia Directa y nuevamente en 2022 por Avanza País. En este proceso cambia otra vez de agrupación y encabeza la lista de Renovación Popular.

Su hoja de vida 2026 registra formación técnica en protocolos de seguridad y estudios de posgrado relacionados con gestión pública, administración municipal, derecho municipal y delitos contra la administración pública. Desde 2020 declaró desempeñarse como gerente de Mundo Publicitario Dolorier SAC.

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En el apartado judicial consignó una sentencia absolutoria, una prescripción de la acción penal y tres procesos vinculados con obligaciones civiles o contractuales que fueron declarados fundados. Estos registros no equivalen a condenas penales vigentes.

Lista de candidatos a alcalde de Santa Rosa y sus partidos

La relación vigente deja tres aspirantes efectivos a la alcaldía, pese a que seis organizaciones mantienen participación en la elección distrital.

Tanus Barraza Calvo — Acción Popular

Ever Félix Rojas Caja — Partido Demócrata Verde

Óscar Alex Dolorier Mori — Renovación Popular

Avanza País, Somos Perú y Podemos Perú participan con listas de regidores, pero sin candidato a alcalde consignado en la relación electoral actualizada.

¿Cómo revisar las hojas de vida y planes de gobierno?

El Jurado Nacional de Elecciones, a través de Voto Informado, permite consultar las declaraciones juradas de los postulantes y la composición de cada lista. Allí se puede revisar información sobre estudios, experiencia laboral, cargos políticos previos, sentencias declaradas, ingresos y bienes.

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La plataforma también reúne los planes de gobierno presentados por las organizaciones políticas, lo que permite contrastar las propuestas registradas formalmente para Santa Rosa antes de emitir el voto.

Voto Informado del JNE: así puedes revisar los datos de cada aspirante| Foto: JNE

¿Qué elegirá Santa Rosa este 4 de octubre?

Los electores escogerán al alcalde y al concejo municipal que gobernarán Santa Rosa durante el periodo 2027-2030. El próximo gobierno distrital tendrá competencias sobre servicios municipales, limpieza pública, desarrollo urbano, fiscalización, espacios públicos, licencias y serenazgo, entre otras funciones establecidas para los gobiernos locales.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. La ONPE ya habilitó la consulta para que los ciudadanos verifiquen su local de votación y mesa de sufragio antes de acudir a las urnas.

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