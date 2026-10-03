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Ana Paula Consorte lanza potentes mensajes tras revelaciones de Doña Peta sobre su embarazo: “¿Puedo darte un consejo? ¡No!”

La modelo brasilera publicó un mensaje sobre los consejos no solicitados luego de que Doña Peta hablara sobre su embarazo con Paolo Guerrero.

Ana Paula Consorte lanza potentes mensajes tras revelaciones de Doña Peta sobre su embarazo. IG
Ana Paula Consorte lanza potentes mensajes tras revelaciones de Doña Peta sobre su embarazo. IG
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Ana Paula Consorte compartió una publicación sobre la maternidad, las relaciones de pareja y los consejos no solicitados, luego de que Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, hablara ante la prensa sobre el embarazo de la modelo brasileña. El mensaje de la pareja del futbolista generó reacciones entre sus seguidores, quienes lo relacionaron con las recientes declaraciones de la madre del delantero.

Ana Paula no mencionó a una persona en particular ni confirmó que su publicación estuviera dirigida a Doña Peta. Sin embargo, el contenido fue difundido después de que la madre de Paolo Guerrero revelara que la modelo estaría embarazada y que, según su versión, podría tener alrededor de seis meses de gestación.

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La brasileña, que suele compartir aspectos de su vida familiar en redes sociales, publicó una serie de frases sobre los límites al momento de opinar sobre la crianza, las decisiones personales y la vida de otras mujeres. El mensaje fue interpretado por algunos usuarios como una indirecta dirigida a alguien de su entorno.

Ana Paula Consorte compartió una reflexión sobre la maternidad y los consejos no solicitados en redes sociales.
Ana Paula Consorte compartió una reflexión sobre la maternidad y los consejos no solicitados en redes sociales.

Ana Paula Consorte y todos sus fulminantes mensajes

La publicación de Ana Paula Consorte estuvo centrada en situaciones en las que una persona pretende aconsejar o juzgar experiencias que no ha vivido. La modelo compartió varias frases con una misma respuesta: “¡No!”.

“No tengo hijos, pero ¿puedo darte un consejo? ¡No!”, escribió en una de las imágenes difundidas en su cuenta. El mensaje continuó con reflexiones vinculadas con la crianza y la importancia de comprender las circunstancias de cada persona antes de emitir una opinión.

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“Nunca estuve sin una red de apoyo, pero ¿puedo darte un consejo? ¡No!”, señaló en otra frase. También añadió: “Nunca viví una relación, ¿pero puedo decirte lo que deberías hacer? ¡No!”.

La pareja de Paolo Guerrero incluyó comentarios sobre el desafío de compatibilizar el trabajo con la maternidad. “Nunca concilié el trabajo y la maternidad, pero ¿puedo darte un consejo? ¡No!”, publicó.

Finalmente, Ana Paula Consorte escribió una frase sobre los juicios hacia las decisiones ajenas: “Nunca estuve en tus zapatos, pero ¿puedo juzgar tus decisiones? ¡No!”.

La publicación despertó comentarios en Instagram. Algunos seguidores consideraron que el contenido podría estar relacionado con las declaraciones de Doña Peta, mientras otros le enviaron mensajes de apoyo y tranquilidad durante esta etapa de su vida personal.

Ana Paula Consorte compartió una reflexión sobre la maternidad y los consejos no solicitados en redes sociales.
Ana Paula Consorte compartió una reflexión sobre la maternidad y los consejos no solicitados en redes sociales.
Ana Paula Consorte compartió una reflexión sobre los consejos no solicitados en redes sociales.
Ana Paula Consorte compartió una reflexión sobre los consejos no solicitados en redes sociales.

Doña Peta habló sobre el embarazo de Ana Paula Consorte

Las reacciones surgieron luego de que Doña Peta fuera abordada por la prensa y respondiera preguntas sobre una posible gestación de Ana Paula Consorte. La madre de Paolo Guerrero confirmó que la familia espera un nuevo integrante y expresó su alegría por la noticia.

“Es una bendición de Dios que me ha mandado tener. Yo he tenido más que cuatro hijos hombres, 22 nietos voy a tener en total”, manifestó la madre del futbolista.

Doña Peta también señaló que Ana Paula Consorte tendría, aparentemente, seis meses de embarazo. Además, adelantó que el bebé podría ser una niña, aunque Paolo Guerrero y la modelo brasileña no han emitido un pronunciamiento público para confirmar esos detalles.

La madre del delantero explicó que se enteró de la noticia a través de los medios de comunicación. “Por ustedes, por los medios”, respondió al ser consultada sobre cómo conoció la información.

Sus declaraciones llamaron la atención porque la pareja ha mantenido en reserva varios aspectos de su vida familiar. Aunque Ana Paula y Paolo suelen compartir momentos junto a sus hijos en redes sociales, no han brindado mayores detalles públicos sobre la nueva etapa que atraviesan.

Petronila González, conocida como Doña Peta, brinda declaraciones ante las cámaras sobre el estado de gestación de Ana Paula Consorte, pareja de su hijo Paolo Guerrero. Durante la entrevista, comenta sobre el tiempo de gestación, el sexo del bebé y la relación que mantiene con la familia de su hijo.

La pareja mantiene en reserva los detalles de su vida familiar

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero han formado una familia en los últimos años y han mostrado algunos pasajes de su vida cotidiana en redes sociales. Sin embargo, ambos han optado por no ofrecer declaraciones frecuentes sobre asuntos personales o familiares.

Por esa razón, las afirmaciones de Doña Peta sobre el embarazo generaron comentarios en redes sociales y en programas de espectáculos. La madre del delantero se mostró entusiasmada ante la llegada de una nueva nieta, aunque evitó profundizar en conversaciones privadas con su hijo o con la modelo.

La noticia también reavivó preguntas sobre una eventual boda entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. Cuando fue consultada sobre la posibilidad de que la pareja formalice su relación mediante el matrimonio, Doña Peta marcó distancia de esa decisión.

“Bueno, eso sí. No sé. No, no. Yo no, yo ahí no me meto. Esos son problemas de ellos. Ya no, que cada uno”, respondió en un primer momento.

Luego, ante una nueva pregunta, precisó que no tendría inconvenientes si ambos deciden llegar al altar. “El que se quiere casar, se casa, no hay problema”, afirmó.

Por ahora, la atención está puesta en la llegada del nuevo integrante de la familia. Mientras Doña Peta compartió su emoción por la noticia, Ana Paula Consorte publicó una reflexión sobre las opiniones externas y el derecho de cada persona a tomar sus propias decisiones en la maternidad, la pareja y la vida personal.

Tres adultos y un bebé posan detrás de una mesa con globos de colores y dulces en una sala
Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero posan junto a Petronila González durante una reunión familiar decorada con globos y dulces.

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