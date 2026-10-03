ERM 2026: más de 57 mil policías serán desplegados para resguardar las elecciones del 4 de octubre

PNP informa acciones para resguardar la seguridad ciudadana.

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Más de 57.000 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) serán distribuidos en todo el país para garantizar la seguridad de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM), previstas para este domingo 4 de octubre.

El despliegue cubrirá la protección de electores, locales de votación, material electoral y rutas de traslado, sin suspender las operaciones policiales contra la delincuencia.

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El comandante general de la institución, general Fredy López Mendoza, precisó que la cifra ascenderá a 57.738 efectivos dentro del Plan de Seguridad Ciudadana para las elecciones. El titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo, afirmó que la medida responde a una disposición de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi y que incluye acciones antes, durante y después de la jornada electoral en todo el territorio nacional.

PNP mantendrá vigilancia en locales, rutas y centros de acopio

La seguridad electoral abarcará labores de inteligencia, prevención, resguardo, control del tránsito y mantenimiento del orden público. Los agentes también custodiarán los centros de almacenamiento, los vehículos encargados de distribuir las cédulas y los demás insumos, así como las operaciones de repliegue y retorno. El objetivo oficial es que los comicios se desarrollen bajo condiciones de “absoluta libertad, paz y seguridad” en cada una de las regiones del país este domingo.

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“El crimen no para”, sostuvo Astudillo al explicar que la PNP mantendrá sus labores habituales frente a las organizaciones delictivas durante el proceso electoral. El ministro mencionó intervenciones contra la minería ilegal, la trata de personas, el cibercrimen y el narcotráfico.

Según dijo, el personal no se limitará a vigilar los exteriores de los locales de votación y reforzará su capacidad de respuesta en más de 1.800 distritos del país este domingo.

Miembros de la Policía Nacional coordinan acciones de resguardo en colaboración con autoridades electorales y militares.|PNP

Lima y Callao recibirán el material electoral desde las 22:00

En Lima y Callao, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) programó para las 22:00 de este viernes 2 de octubre el inicio de la distribución del material electoral. Un total de 250 unidades de transporte llevará las cédulas, actas, listas de electores, lapiceros, cintas adhesivas, tampones para huellas, cabinas, ánforas y paquetes de contingencia a los locales designados para la jornada del domingo electoral.

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El envío incluirá aproximadamente 6.000 plantillas Braille para facilitar el sufragio de personas con discapacidad visual. La ONPE prevé entregar al menos dos por cada local de votación, de acuerdo con la cantidad de centros de acopio habilitados.

Entre los materiales figuran manuales para miembros de mesa, sobres para remitir actas, láminas de resultados, sobres para impugnaciones y relaciones de electores. La entidad señaló que adoptó previsiones para evitar retrasos en la llegada de equipamiento.

El padrón electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) registra 26.314.724 votantes para estas elecciones. Lima concentra más de nueve millones de ciudadanos habilitados, la cifra más alta del país.

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Piura, La Libertad, Cajamarca y Arequipa aparecen después entre las regiones con mayor cantidad de electores. Madre de Dios, Moquegua y Pasco, en cambio, tienen las cifras más bajas del padrón. La vigilancia cubrirá las casi 90 mil mesas de sufragio.

El ministro aseguró que el operativo conjunto con las Fuerzas Armadas permitirá proteger a los millones de ciudadanos que acudirán a votar. “Nuestra Policía Nacional todos los días libra batallas contra la criminalidad”, recalcó Astudillo.

López Mendoza, por su parte, señaló que la protección cubrirá la distribución, el repliegue y el retorno del material. La PNP informó que las acciones se ejecutarán a escala nacional durante el domingo 4 de octubre.

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