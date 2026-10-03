Candidato a alcalde de Pastaza, Loreto, muere en accidente fluvial: expulsan a trabajadores de la ONPE a dos días de las Elecciones 2026

El candidato a la alcaldía de Pastaza, Sundi Simón Kamarampi, falleció tras un choque de embarcaciones en un río previo a las elecciones en Loreto. (Composición: Infobae Perú)

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A días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, un accidente fluvial provocó la muerte de Sundi Simón Kamarampi, candidato a la alcaldía del distrito de Pastaza, en la provincia de Datem del Marañón, Loreto. El postulante de Renovación Popular falleció cuando la embarcación en la que viajaba chocó con otra, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El fallecimiento generó una situación de tensión en las comunidades nativas de Nueva Yarina y Puerto Belén, donde pobladores se manifestaron contra la realización de los comicios del domingo 4 de octubre y exigieron el retiro de los trabajadores de la ONPE. Ante el riesgo para su integridad, el personal electoral tuvo que abandonar ambas localidades.

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La ONPE informó que seis de sus servidores fueron trasladados, junto con efectivos de las fuerzas del orden y el material electoral, hacia Ullpayacu, capital del distrito de Pastaza. El organismo señaló que presentará las denuncias correspondientes ante la Policía Nacional y el Ministerio Público por los hechos registrados en las dos comunidades.

Candidato a alcalde de Pastaza fallece en confuso accidente fluvial

Sundi Simón Kamarampi falleció mientras se trasladaba hacia sus actividades de campaña electoral en el distrito de Pastaza. De acuerdo con la ONPE, su muerte ocurrió como consecuencia del choque de una embarcación con el bote en el que viajaba. El JNE también confirmó su fallecimiento y expresó sus condolencias a sus familiares y al pueblo indígena Kandozi.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pidió que las circunstancias del accidente sean esclarecidas. En su comunicado, el organismo invocó a las autoridades a investigar el hecho “con la debida diligencia y celeridad”, por lo que las causas del accidente deberán ser determinadas por las investigaciones correspondientes.

El Jurado Nacional de Elecciones expresa sus condolencias por la muerte de Sundi Simon Kamarampi, candidato a la alcaldía del distrito de Pastaza, en Loreto. (JNE)

El candidato pertenecía al pueblo Kandozi y contaba con una trayectoria vinculada a la representación indígena. La Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (CORPI-SL) informó que Kamarampi fue presidente de esta organización y de FECONACADIP, además de ejercer como docente y participar en espacios de representación de su pueblo.

Su muerte ocurrió cuando faltaban pocos días para la jornada electoral. El JNE también requirió al Poder Ejecutivo adoptar medidas para garantizar la seguridad de candidatos, miembros de mesa y ciudadanos, con especial atención en la zona donde ocurrió el incidente.

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Pobladores expulsan a trabajadores de la ONPE tras muerte de candidato

Luego de conocerse el fallecimiento del candidato, pobladores de Nueva Yarina y Puerto Belén se manifestaron contra la realización de las elecciones municipales y regionales previstas para este domingo. La situación derivó en el retiro del personal electoral que se encontraba en ambas comunidades para preparar la jornada.

Según la ONPE, se produjo un enfrentamiento entre ciudadanos de Nueva Yarina y Puerto Belén. El organismo señaló que algunos pobladores se encontraban armados y que instaron a los trabajadores electorales a abandonar las localidades.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales informa sobre el retiro de su personal en dos comunidades de Loreto tras la muerte del candidato Sundi Simón Kamarampi. (ONPE)

Un comunicado oficial de la ONPE informa sobre el retiro de sus trabajadores en Pastaza luego de las manifestaciones desencadenadas por la muerte de un candidato. (ONPE)

Ante este escenario, la ONPE retiró a su personal contra su voluntad con el objetivo de proteger su integridad física. “El personal desplazado (...) se ha retirado de ambas localidades, contra su voluntad, con el fin de salvaguardar su integridad física”, indicó la institución en su comunicado del 2 de octubre.

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En Puerto Belén estaban previstas dos mesas de sufragio para un total de 309 electores, mientras que en Nueva Yarina se contemplaban tres mesas para 627 ciudadanos. En conjunto, ambas comunidades concentraban 936 electores habilitados para votar.

La ODPE Alto Amazonas comunicó que presentará las denuncias correspondientes ante la Policía Nacional y el Ministerio Público. Para la ONPE, los hechos registrados constituyen un delito contra la voluntad popular, debido a la afectación del desarrollo del proceso electoral.

Seis trabajadores de la ONPE son trasladados hacia Ullpayacu con material electoral

Después de abandonar las dos comunidades, seis servidores de la ONPE se trasladaron hacia Ullpayacu, capital del distrito de Pastaza, acompañados por efectivos de las fuerzas del orden. El grupo llevó consigo el material electoral que había sido destinado para la jornada del domingo.

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El desplazamiento se produjo mientras las autoridades electorales terminaban de preparar los comicios en Loreto y en el resto del país. La cercanía de la votación, prevista para el 4 de octubre, convirtió el incidente en una situación que requiere atención de las instituciones responsables de garantizar el desarrollo de la jornada.

El JNE también se pronunció sobre el contexto de seguridad tras la muerte de Kamarampi. El organismo electoral rechazó cualquier acto que atente contra “la vida, la integridad y la seguridad de las personas” y solicitó al Poder Ejecutivo adoptar medidas para proteger a quienes participarán en las elecciones.

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La muerte del candidato y los hechos posteriores ocurridos en Nueva Yarina y Puerto Belén se registraron en la recta final del proceso electoral. Mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias del accidente, las autoridades deberán definir las acciones correspondientes para garantizar la seguridad y el desarrollo de la jornada electoral en el distrito de Pastaza.

Organizaciones indígenas lamentan muerte de Sundi Simón Kamarampi

La muerte del candidato también generó pronunciamientos de organizaciones indígenas. CORPI-SL expresó sus condolencias a la familia y al pueblo Kandozi y destacó la trayectoria de Kamarampi como dirigente, docente y representante de su comunidad.

La organización AIDESEP emite un mensaje de condolencias por el fallecimiento del exdirigente indígena y candidato electoral Sundi Simón Kamarampi en Loreto. (Foto: Facebook / Aidesep Pueblos Indígenas )

AIDESEP también lamentó su fallecimiento y lo recordó como un “destacado representante del movimiento indígena”. La organización extendió sus condolencias a sus familiares, amigos, dirigentes y al pueblo Kandozi.

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El Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) señaló que la partida del dirigente ocurrió tras el accidente fluvial registrado en el río Pastaza. En su mensaje, destacó su labor vinculada con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, el territorio y la protección de la Amazonía.

Hasta el cierre de esta nota, Renovación Popular, organización política por la que postulaba Sundi Simón Kamarampi a la alcaldía de Pastaza, no había emitido un pronunciamiento público sobre su fallecimiento.