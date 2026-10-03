Maluh Oliveira reveló la clave de Universitario para vencer a Gerdau Minas en Copa Brasilia de vóley 2026: “Cada una dio el 300%”

La opuesta brasileña habló sobre la victoria ante Gerdau Minas en la Copa Brasilia de vóley 2026. Créditos: Metrópoles.

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Universitario de Deportes venció por 3-0 a Gerdau Minas en su debut en la Copa Brasilia de Vóley 2026 y aseguró su clasificación a la final del cuadrangular. Tras el triunfo, Maluh Oliveira conversó con los medios y explicó las claves de la victoria ante uno de los equipos de mayor jerarquía de Brasil.

“Entrenamos mucho. A pesar de que es pretemporada, no tuvimos demasiado tiempo para prepararnos, pero el equipo mostró mucha disposición. Sabemos que jugar contra un equipo tan grande exige valentía y entrega. Todas están para felicitar, porque creo que cada una dio el 100, el 200 o el 300% hoy”, expresó.

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La atacante brasileña también fue invitada por un periodista local a dar declaraciones en español. Aunque inicialmente se mostró reticente, cerró su intervención con un mensaje sobre el desempeño de las ‘pumas’ en el Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal.

“Mi español es muy malo, pero lo importante es que las chicas estuvieron bien, lo intentaron en todo momento e hicimos un gran partido hoy”, afirmó.

Oliveira no fue la única protagonista que habló después del encuentro. Thaisa Daher, capitana de Gerdau Minas y exseleccionada brasileña, destacó el rendimiento de Universitario. “Felicito al equipo de Perú, que jugó muy bien y supo mantener la consistencia: vino fuerte, agresivo y sin pensar demasiado”, señaló.

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Maluh Oliveira reveló la clave del triunfo de Universitario ante Gerdau Minas y clasificación a la final de la Copa Brasilia de vóley 2026.

Universitario venció a Gerdau Minas con un juego sólido

Universitario de Deportes avanzó a la final de la Copa Brasilia luego de imponerse por 3-0 ante Gerdau Minas, con parciales de 25-22, 25-20 y 25-23. Las dirigidas por Paco Hervás combinaron orden defensivo, ataques por distintas zonas y eficacia en los momentos decisivos para superar al subcampeón de la Superliga de Brasil.

El primer parcial exigió una reacción crema. Gerdau Minas llegó a tomar una diferencia de cuatro puntos, pero Universitario recortó la distancia con intervenciones defensivas de Mirian Patiño y encontró la ventaja en el cierre. Cat Flood lideró varios ataques, mientras el equipo comenzó a leer mejor el bloqueo rival.

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En el segundo set, la ‘U’ amplió sus opciones ofensivas. Aixa Vigil y Maluh Oliveira se sumaron con mayor presencia en ataque, lo que permitió que el cuadro peruano alcanzara una ventaja de seis unidades. El ingreso de Daniela Muñoz resultó clave cuando el rival se acercó, mientras Lucía Magallanes firmó el primer ace del encuentro para las ‘pumas’.

El último parcial empezó con equilibrio, pero Universitario rompió la paridad al colocarse 20-14, apoyado en la presión desde el servicio y la defensa. Sarah Evaristo aportó un ace en ese tramo. Gerdau Minas redujo la diferencia a dos puntos, aunque el conjunto peruano sostuvo la ventaja y cerró el triunfo con un 25-23.

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Las 'pumas' se llevaron el juego en tres sets corridos. El último terminó 25-23. Créditos: Metrópoles.