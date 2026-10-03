Perú Deportes

Maluh Oliveira reveló la clave de Universitario para vencer a Gerdau Minas en Copa Brasilia de vóley 2026: “Cada una dio el 300%”

La opuesta brasileña destacó la entrega de la ‘U’, que derrotó al subcampeón de la Superliga de Brasil y avanzó a la final del cuadrangular internacional

La opuesta brasileña habló sobre la victoria ante Gerdau Minas en la Copa Brasilia de vóley 2026. Créditos: Metrópoles.
Guardar

Universitario de Deportes venció por 3-0 a Gerdau Minas en su debut en la Copa Brasilia de Vóley 2026 y aseguró su clasificación a la final del cuadrangular. Tras el triunfo, Maluh Oliveira conversó con los medios y explicó las claves de la victoria ante uno de los equipos de mayor jerarquía de Brasil.

“Entrenamos mucho. A pesar de que es pretemporada, no tuvimos demasiado tiempo para prepararnos, pero el equipo mostró mucha disposición. Sabemos que jugar contra un equipo tan grande exige valentía y entrega. Todas están para felicitar, porque creo que cada una dio el 100, el 200 o el 300% hoy”, expresó.

PUBLICIDAD

La atacante brasileña también fue invitada por un periodista local a dar declaraciones en español. Aunque inicialmente se mostró reticente, cerró su intervención con un mensaje sobre el desempeño de las ‘pumas’ en el Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal.

“Mi español es muy malo, pero lo importante es que las chicas estuvieron bien, lo intentaron en todo momento e hicimos un gran partido hoy”, afirmó.

Oliveira no fue la única protagonista que habló después del encuentro. Thaisa Daher, capitana de Gerdau Minas y exseleccionada brasileña, destacó el rendimiento de Universitario. “Felicito al equipo de Perú, que jugó muy bien y supo mantener la consistencia: vino fuerte, agresivo y sin pensar demasiado”, señaló.

PUBLICIDAD

Maluh Oliveira reveló la clave del triunfo de Universitario ante Gerdau Minas y clasificación a la final de la Copa Brasilia de vóley 2026.
Maluh Oliveira reveló la clave del triunfo de Universitario ante Gerdau Minas y clasificación a la final de la Copa Brasilia de vóley 2026.

Universitario venció a Gerdau Minas con un juego sólido

Universitario de Deportes avanzó a la final de la Copa Brasilia luego de imponerse por 3-0 ante Gerdau Minas, con parciales de 25-22, 25-20 y 25-23. Las dirigidas por Paco Hervás combinaron orden defensivo, ataques por distintas zonas y eficacia en los momentos decisivos para superar al subcampeón de la Superliga de Brasil.

El primer parcial exigió una reacción crema. Gerdau Minas llegó a tomar una diferencia de cuatro puntos, pero Universitario recortó la distancia con intervenciones defensivas de Mirian Patiño y encontró la ventaja en el cierre. Cat Flood lideró varios ataques, mientras el equipo comenzó a leer mejor el bloqueo rival.

En el segundo set, la ‘U’ amplió sus opciones ofensivas. Aixa Vigil y Maluh Oliveira se sumaron con mayor presencia en ataque, lo que permitió que el cuadro peruano alcanzara una ventaja de seis unidades. El ingreso de Daniela Muñoz resultó clave cuando el rival se acercó, mientras Lucía Magallanes firmó el primer ace del encuentro para las ‘pumas’.

El último parcial empezó con equilibrio, pero Universitario rompió la paridad al colocarse 20-14, apoyado en la presión desde el servicio y la defensa. Sarah Evaristo aportó un ace en ese tramo. Gerdau Minas redujo la diferencia a dos puntos, aunque el conjunto peruano sostuvo la ventaja y cerró el triunfo con un 25-23.

Las 'pumas' se llevaron el juego en tres sets corridos. El último terminó 25-23. Créditos: Metrópoles.

Temas Relacionados

Maluh OliveiraUniversitario de DeportesUnivesitario vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sporting Cristal vs Alianza Lima: día, hora y canal TV del clásico por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los elencos de Roberto Mosquera y Pablo Guede se citan por segunda vez en el año. El Estadio Alberto Gallardo acogerá el encuentro luego de una década

Sporting Cristal vs Alianza Lima: día, hora y canal TV del clásico por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario vs Gerdau Minas 3-0: resumen del triunfazo y clasificación ‘crema’ a la final de la Copa Brasilia de vóley 2026

Las ‘pumas’ mostraron un juego colectivo sólido en el Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal y derrotaron al vigente subcampeón de la Superliga de Brasil. Ahora esperan al ganador del cruce entre Fluminense y Brasilia Vôlei

Universitario vs Gerdau Minas 3-0: resumen del triunfazo y clasificación ‘crema’ a la final de la Copa Brasilia de vóley 2026

Resultados de la Copa Brasilia de vóley 2026 HOY: así van los partidos con participación de Universitario

El equipo de Paco Hervás enfrentó al subcampeón de la Superliga de Brasil y mostró un juego sólido en el Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal

Resultados de la Copa Brasilia de vóley 2026 HOY: así van los partidos con participación de Universitario

Thaisa, capitana de Gerdau y exselección de Brasil, elogia a Universitario tras victoria en Copa Brasilia de vóley 2026: “Vino agresivo”

La central brasileña elogió el juego de las ‘pumas’, que vencieron al vigente subcampeón de la Superliga y aseguraron su clasificación a la final del cuadrangular internacional

Thaisa, capitana de Gerdau y exselección de Brasil, elogia a Universitario tras victoria en Copa Brasilia de vóley 2026: “Vino agresivo”

Estadio Nacional se perfila para acoger la final de la Copa de la Liga 2026: dependerá de la visita del papa León XIV a Lima

En principio, el sumo pontífice tenía prevista su encuentro con miles de jóvenes en el Estadio Monumental. Sin embargo, su presencia en el recinto de Ate no está asegurada

Estadio Nacional se perfila para acoger la final de la Copa de la Liga 2026: dependerá de la visita del papa León XIV a Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Daniel Urresti sigue los pasos de Carlos Bruce y lleva ante la OEA dudas sobre una “reelección encubierta” de Rafael López Aliaga

Daniel Urresti sigue los pasos de Carlos Bruce y lleva ante la OEA dudas sobre una “reelección encubierta” de Rafael López Aliaga

Candidatos a alcalde de Villa María del Triunfo: lista completa de postulantes en las Elecciones municipales 2026

Lista de candidatos a gobernador regional de Puno en las Elecciones 2026: los perfiles de todos los postulantes

Candidatos a la alcaldía de Punta Hermosa: lista completa de postulantes y partidos políticos en las Elecciones 2026

Rafael López Aliaga critica que Carlos Bruce acuda a la OEA, pese a que Renovación Popular hizo lo mismo en 2021

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams envía mensaje a fans peruanos tras confirmar su concierto en Estadio San Marcos: “Les dije que volvería”

Robbie Williams envía mensaje a fans peruanos tras confirmar su concierto en Estadio San Marcos: “Les dije que volvería”

Robbie Williams vuelve para segundo show en Lima: ¿cuándo es la preventa y cómo comprar las nuevas entradas?

Robbie Williams regresa a Lima y cantará en el Estadio San Marcos: nueva fecha, más localidades y precios de entradas

Corazón Serrano suspende a su coreógrafo Jeremy Iturri tras denuncia por presunta agresión sexual: “Hasta que se esclarezca su situación”

Thalía sorprendió al compartir video de Magaly Medina bailando su nueva versión de “A quién le importa” en redes

DEPORTES

Sporting Cristal vs Alianza Lima: día, hora y canal TV del clásico por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Alianza Lima: día, hora y canal TV del clásico por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario vs Gerdau Minas 3-0: resumen del triunfazo y clasificación ‘crema’ a la final de la Copa Brasilia de vóley 2026

Resultados de la Copa Brasilia de vóley 2026 HOY: así van los partidos con participación de Universitario

Thaisa, capitana de Gerdau y exselección de Brasil, elogia a Universitario tras victoria en Copa Brasilia de vóley 2026: “Vino agresivo”

Estadio Nacional se perfila para acoger la final de la Copa de la Liga 2026: dependerá de la visita del papa León XIV a Lima