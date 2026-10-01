Elecciones Regionales y Municipales: las reglas para votar y las sanciones que regirán hasta el lunes

Reportaje informativo de Latina Noticias sobre el proceso de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en el Perú. Asimismo, se detallan las restricciones normativas dispuestas antes de la jornada electoral, tales como la prohibición de difundir encuestas, mítines, propaganda política y la aplicación de la ley seca.

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El próximo domingo 4 de octubre, 26 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir autoridades regionales y municipales en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregará una de seis cédulas de sufragio, de acuerdo con el domicilio que cada elector tenga registrado en su Documento Nacional de Identidad.

La jornada definirá representantes en los gobiernos regionales y en las municipalidades provinciales y distritales. La cantidad de autoridades que deberá elegir cada ciudadano determinará el tamaño y la distribución de las columnas de la papeleta que recibirá en su mesa de votación.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desplegará a 30.000 fiscalizadores para supervisar el cumplimiento de las restricciones previstas antes y durante los comicios. Los operativos abarcarán todo el país y estarán centrados en la difusión de encuestas, la realización de actos políticos, la propaganda electoral y la venta de bebidas alcohólicas.

Reportaje informativo de Latina Noticias sobre los seis modelos de cédulas de votación presentados por la ONPE para las elecciones regionales y municipales en Perú. La cobertura incluye entrevistas a ciudadanos en la vía pública, declaraciones de especialistas electorales y la explicación sobre las distintas columnas y formas de marcado en los documentos oficiales de votación.

La cédula dependerá del distrito consignado en el DNI

El primer modelo de cédula estará dirigido a los electores que deben escoger autoridades en las cuatro instancias previstas. La papeleta incluirá una columna para gobernador y vicegobernador regional, otra para consejero regional, una tercera para alcalde y regidores provinciales y una cuarta para alcalde y regidores distritales.

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Ciudadanos ingresan a un local de votación en Lima en el marco de las medidas y disposiciones informadas para el proceso electoral en Perú.

Los votantes que residan en los distritos capitales de las 195 provincias recibirán una cédula con tres columnas. En esos casos podrán votar por autoridades regionales, provinciales y distritales, aunque la distribución del documento será distinta por las características administrativas de cada circunscripción.

La cédula correspondiente a los 42 distritos de Lima Metropolitana, con excepción del Cercado de Lima, tendrá dos secciones para elegir autoridades municipales provinciales y distritales. Los ciudadanos de esa jurisdicción no participan en la elección regional del departamento de Lima, por lo que no recibirán columnas destinadas a gobernador, vicegobernador o consejeros regionales.

Un especialista de la Oficina Nacional de Procesos Electorales muestra los modelos de cédulas de votación para los comicios regionales y municipales en Perú.

El Cercado de Lima y los electores extranjeros tendrán modelos propios

Los residentes del Cercado de Lima recibirán una cédula de menor tamaño, debido a que deberán elegir un número diferente de autoridades. La ONPE elaboró este formato para adecuar el documento a las particularidades de la jurisdicción que concentra la capital del país y que tiene una organización electoral diferenciada.

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El quinto modelo estará destinado a 76 ciudadanos extranjeros residentes en Perú que cuentan con derecho a participar en la elección municipal. El sexto formato se utilizará únicamente si alguna región debe acudir a una segunda vuelta para definir a su gobernador regional, un escenario que puede producirse si ninguna candidatura alcanza el porcentaje exigido por la legislación.

La ONPE recordó que cada columna equivale a una elección independiente. Por ese motivo, el elector podrá emitir un voto lineal, al escoger la misma organización política en todas las secciones, o un voto cruzado, con preferencias distintas para cada cargo. La marca deberá consistir en una cruz o un aspa cuyo punto de intersección permanezca dentro del recuadro del símbolo elegido.

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Miembros de mesa verifican el padrón electoral en una mesa de votación durante una jornada informativa sobre las Elecciones Regionales y Municipales en Perú.

Las restricciones comienzan con la prohibición de difundir encuestas

Las cédulas no incluirán fotografías de candidatos. Los electores deberán identificar las organizaciones políticas a través de sus nombres y símbolos, por lo que la autoridad electoral recomendó revisar el encabezado del documento antes de marcar. Una anotación, firma, línea o signo ajeno al recuadro de votación puede afectar la validez del sufragio.

Desde el lunes 28 de septiembre está prohibida la difusión de encuestas electorales. La medida alcanza a cualquier publicación sobre intención de voto y su incumplimiento puede derivar en multas de entre S/ 55.000 y S/ 550.000, montos equivalentes a entre 10 y 100 unidades impositivas tributarias.

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Los mítines, los cierres de campaña y las reuniones públicas de carácter político podrán realizarse hasta el jueves 1 de octubre. A partir de las 00:00 del viernes 2 de octubre entrará en vigencia la prohibición de este tipo de actividades. La infracción puede constituir un delito electoral y derivar en una pena de hasta dos años de prisión.

Una ciudadana firma el padrón en un centro de votación durante el proceso electoral en Perú.

¿Desde cuándo se prohíbe la propaganda político a nivel nacional?

La propaganda electoral por cualquier medio quedará suspendida desde las 00:00 del sábado 3 de octubre. Ese mismo día, a las 08:00, comenzará la ley seca, que impedirá la venta de bebidas alcohólicas hasta las 08:00 del lunes 5 de octubre. La sanción por comercializar alcohol durante ese período puede alcanzar los S/ 3.390.

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Ciudadanos esperan en un centro de votación en Perú durante la jornada de elecciones regionales y municipales.

El domingo 4 de octubre, entre las 07:00 y las 17:00, no se permitirán reuniones de electores a menos de 100 metros de los locales de votación. Durante ese mismo horario tampoco podrán realizarse espectáculos populares, funciones teatrales, proyecciones cinematográficas ni reuniones públicas de otra naturaleza. Los fiscalizadores del JNE verificarán el cumplimiento de estas disposiciones en los días finales de la campaña y durante la jornada electoral.