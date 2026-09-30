Luis Miguel Llanos declina a su candidatura para apoyar a Francis Allison

Francis Allison y Luis Miguel Llanos.

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Luis Miguel Llanos, candidato de Progresemos a la alcaldía de Lima, anunció que declina a su postulación para respaldar la candidatura de Francis Allison, candidato de Avanza País. El anuncio se produce a pocos días de las elecciones regionales y municipales de 2026 de este domingo 4 de octubre.

“Estoy con Luis Miguel Llanos. Tú lo conoces, actual candidato a la alcaldía de Lima por el partido Progresemos, quien ha decidido declinar a su candidatura para apoyar la mía. ¿Por qué? Porque tenemos ideas coincidentes en lo que es la lucha contra la delincuencia y entendemos claramente que esa es nuestra mayor función, perseguir y aplastar a los delincuentes para que tú y tu familia vivan seguros", dijo Allison en un video publicado en redes sociales.

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Inmediatamente, Llanos indicó que “la unión hace la fuerza”. “Vamos a ir con todo. Estoy desprendiéndome políticamente para llegar a algo, porque el resto no lo quiero resolver”, agregó.

Francis Allison cerró el video expresando que “juntos somos más fuertes”. “La delincuencia y el crimen organizado tienen que ser enfrentadas y aplastadas por nosotros”, apuntó.

El candidato a la alcaldía de Lima, Luis Miguel Llanos, anuncia su decisión de declinar su postulación para apoyar a Francis Allison de Avanza País. Ambos explican que su unión se debe a las coincidencias en sus planes para combatir frontalmente la delincuencia y el crimen organizado en la capital.

Al alza

El candidato de Avanza País se ubica en el tercer lugar de la intención de voto para la alcaldía de Lima, de cara a las elecciones municipales del 4 de octubre. Según la encuesta de Ipsos para Perú21, realizada entre el 24 y el 25 de septiembre, Francis Allison obtiene el 13% de la intención de voto, por detrás de Rafael López Aliaga, que lidera con el 25%, y de Carlos Bruce de Somos Perú, con el 14%. Más atrás se ubica Daniel Urresti, de Podemos Perú, con el 8%.

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La encuesta de Datum, con mediciones del mismo período, también coloca a Allison en tercer lugar, con el 13% de los votos válidos, detrás de Renovación Popular (29,6%) y Somos Perú (17,2%). Por su parte, IMASOLU le asigna a Allison un 11,83% de los votos emitidos y un 13,76% de los votos válidos, también en la tercera posición.

Crisis en Avanza País

La crisis interna en Avanza País, el partido de Francis Allison, tiene varios frentes. Todo estalló luego de que se difundiera un video de Armando Barrantes, entonces secretario nacional de la organización, en el que aseguraba que el partido respaldaba la candidatura de Carlos Bruce en lugar de apoyar a su militante. Ante esto, el Comité Ejecutivo Nacional del partido inició un proceso de expulsión contra Barrantes.

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En una entrevista con Milagros Leiva, el analista político Fernán Altuve anuncia sorpresivamente su renuncia al partido Avanza País, citando conflictos internos y su deseo de votar con libertad por Carlos Bruce en las próximas elecciones.

Allison acusó públicamente a Bruce de haber “contratado” a Barrantes con el objetivo de confundir al electorado. Esa denuncia fue respaldada por el presidente del partido, Aldo Borrero, y el secretario general, Luis Flores, quienes ratificaron el apoyo a Allison.

En medio de esta disputa, el abogado y excongresista Fernán Altuve —quien integraba el partido desde 2024 y fue parte de la plancha presidencial— anunció que presentará su renuncia a Avanza País para poder votar por Bruce el 4 de octubre. Altuve señaló: “Hay mucho conflicto interno, se están sacando los ojos”.

Además, Altuve denunció un doble estándar en el manejo de las tensiones: recordó que Salvador Heresi había planteado la idea de “votar cruzado” y generó polémica dentro del partido, pero no recibió el mismo tipo de llamados de atención que otros dirigentes que expresaron posturas similares.

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Según Altuve, el respaldo formal a Allison no se refleja entre las bases del partido: “Las bases con las que yo hablo de Avanza País van a votar por ‘Techito’ [Bruce], no van a votar por Allison”.