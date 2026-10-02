Perú

Rafael López Aliaga critica que Carlos Bruce acuda a la OEA, pese a que Renovación Popular hizo lo mismo en 2021

Pese a que en las elecciones generales de 2021, el partido celeste exigió una auditoria al organismo internacional, el candidato a primer regidor afirma ahora que los comicios son un tema que le “corresponde netamente al Perú”.

A la izquierda, Rafael López Aliaga vistiendo una gorra azul con la letra R; a la derecha, Carlos Bruce con anteojos sobre un fondo azul
Los políticos peruanos Rafael López Aliaga y Carlos Bruce aparecen en dos fotografías yuxtapuestas.
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Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular, cuestionó que su rival Carlos Bruce de Somos Perú haya acudido a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para poner en conocimiento los cuestionamiento a su candidatura, a pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre.

“¿Qué hace la OEA en un tema que corresponde netamente al Perú, a su independencia jurídica y jurisdiccional? O sea, yo respeto lo que él quiera hacer, pero se está haciendo mucho ruido cuando el tema está clarísimo", declaró López Aliaga en entrevista con RPP Noticias.

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Como se recuerda, Carlos Bruce se reunió el jueves con integrantes de la misión de observación de la OEA para trasladarles su preocupación por lo que calificó de “reelección encubierta” del líder de Renovación Popular. El candidato de Somos Perú sostuvo que la falta de una definición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre si entregará las credenciales de alcalde a López Aliaga, en caso de que resulte ganador, genera incertidumbre entre los electores.

López Aliaga rechazó que el organismo internacional intervenga en un asunto que, según su interpretación, ya fue resuelto por la justicia electoral peruana. Insistió en que su caso fue “validado y sentenciado en última instancia por el Jurado” y que existe jurisprudencia en “800 casos” similares.

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Carlos Bruce

El candidato del partido celeste citó el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que regula la sucesión en caso de que el titular electo no asuma el cargo por fallecimiento, ausencia u otro motivo. “Hay una asunción, el verbo es asumir. Uno asume por ausencia del titular, asume teniente alcalde”, señaló.

Finalmente, Rafael López Aliaga advirtió que una decisión contraria del Pleno del JNE —entiéndase no entregarle la credencial de alcalde si la lista obtiene la mayoría en las urnas— configuraría el delito de prevaricato: “Estaría legislando en contra de toda la jurisprudencia de casi 12 años”.

Incoherencia

El reclamo de López Aliaga se produce pese a que su propio partido recurrió a la OEA durante la crisis poselectoral de 2021. Tras el balotaje presidencial de ese año entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, una comisión integrada por representantes de Fuerza Popular y de Renovación Popular viajó a Washington para solicitar al organismo una auditoría de los resultados electorales, en medio de denuncias de fraude que fueron descartadas tanto por la justicia electoral peruana como por la propia misión de observación de la OEA.

Daniel Córdova (primero de la izquierda) posando al frente de la OEA en julio pasado
Daniel Córdova (primero de la izquierda) posando al frente de la OEA en julio pasado

El entonces congresista electo Jorge Montoya, de Renovación Popular, formó parte de esa delegación junto con el fujimorista Hernando Guerra García, el economista Daniel Córdova y la excandidata aprista Nidia Vílchez. La comitiva no logró ser recibida por el entonces secretario general del organismo, Luis Almagro, aunque el pedido fue recibido por Gerardo de Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA.

Además, en ese mismo contexto, el 15 de julio de 2021, Rafael López Aliaga difundió en su cuenta de X la solicitud de VOX (España) para que la OEA auditara la segunda vuelta.

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