El partido de Pedro Castillo, que se separa de JP para las elecciones regionales, podría desaparecer por conflictos internos

Un reportaje de Punto Final revela la grave crisis interna que atraviesa 'Todo con el Pueblo', el partido político fundado por Pedro Castillo. La alianza con Juntos por el Perú se ha roto y dos facciones se disputan el control de la agrupación. - Punto Final

El partido político fundado por Pedro Castillo, Todo con el Pueblo, enfrenta una crisis interna que amenaza con su desaparición como organización política. Las disputas entre las distintas facciones y la falta de consensos han debilitado su estructura, justo cuando la agrupación se prepara para participar en las próximas elecciones regionales y municipales de 2026.

Enfrentamientos en la cúpula de Todo con el Pueblo

De acuerdo con declaraciones recogidas en un informe de Punto Final, el secretario general del partido y exministro de Transporte, Nicolás Bustamante, señala que actualmente existen dos bloques claramente diferenciados: uno liderado por Castillo desde el penal Barbadillo y otro que defiende la estructura orgánica tradicional del partido. Bustamante afirma: “Él creyó que en el partido se puede hacer lo que él quiere, como en un sindicato, cosa que no es así, un partido se desarrolla en base a su estatuto y estructura orgánica”.

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Otra voz discordante es la de Jaime Vásquez Castillo, sobrino del exmandatario, quien denuncia que el líder partidario estaría tomando decisiones bajo la influencia de personas de su entorno más cercano, entre ellos Catherine Palomino, Jorge Espelucín e Iber Maraví. Vásquez asegura: “Él está en el penal Barbadillo, él no sabe, pero Catherine Palomino, Jorge Espelucín, Iber Maraví le dicen cosas que no son exactas”.

Una grieta visual atraviesa una manifestación de apoyo a Pedro Castillo, simbolizando una división dentro del movimiento político en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alianzas cuestionadas y fracturas tras el acuerdo con Juntos por el Perú

La relación de Todo con el Pueblo con Juntos por el Perú (JPP) comenzó oficialmente el 17 de agosto de 2025, cuando la agrupación de Castillo no logró inscribirse a tiempo. Según Bustamante, el acuerdo no contó con el respaldo ni la discusión de las bases, lo que generó suspicacias y malestar. El dirigente sostiene: “Nos enteramos posterior, pero el día 4 de junio, según versiones de Juntos por el Perú, Pedro Castillo de forma unipersonal ha suscrito un acuerdo o un pacto con Roberto Sánchez, para que lo apoye en la campaña presidencial a cambio del 20% de cuota para que él pueda designar a los candidatos invitados, ese es el acuerdo que de manera extraoficial conocemos”.

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Bustamante agrega que este tipo de decisiones tomadas sin debate interno profundizaron la división. La cercanía de Castillo con Palomino —actual secretaria de Juventudes de la agrupación y diputada electa por Huancavelica— también ha sido un factor de tensión. El exministro indica que parte del comité ejecutivo nacional se apartó de la línea política oficial, lo que derivó en un ambiente de desconfianza y enfrentamientos públicos.

Riesgo de desaparición institucional por falta de inscripciones

El futuro de Todo con el Pueblo se complica aún más de cara a las elecciones regionales y municipales. Según Bustamante, la facción opuesta a Castillo intentó negociar una alianza con Venceremos, liderada por Ronald Atencio, pero no se logró un acuerdo debido a la división interna. La agrupación, al no contar con el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), vio frustrados sus intentos de formalizar alianzas.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó la inscripción de la alianza entre Todo con el Pueblo y Juntos por el Perú al no presentarse el acta de convocatoria del CEN, lo que obligó al partido a presentarse solo en los comicios. Solo 11 listas provinciales fueron admitidas de las 54 presentadas, muy por debajo del mínimo requerido de 36 para mantener la inscripción partidaria. Bustamante reconoce la gravedad del panorama: “Es un problema grande, pero por más discrepancias que haya tenemos que llegar a buen puerto en algún momento”.

Todo con el Pueblo

Las tensiones no se limitan a la dirigencia formal. Jaime Vásquez Castillo relata que su inclusión y posterior exclusión del comité de campaña de Juntos por el Perú estuvo marcada por disputas con Catherine Palomino, quien, según varios dirigentes, ejerce un control significativo sobre el círculo de visitas y decisiones del exmandatario en el penal. En mensajes privados, Vásquez cuestiona la legitimidad de las decisiones y advierte sobre la influencia de intereses personales dentro del partido.

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Bustamante anunció que tras la segunda vuelta presidencial, el partido evaluaría la expulsión definitiva de Castillo de la organización, argumentando que el exmandatario pretendió utilizar la agrupación para fines ajenos a sus estatutos. Palomino y la dirigencia de Juntos por el Perú no ofrecieron declaraciones al respecto.