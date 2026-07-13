Perú

El partido de Pedro Castillo, que se separa de JP para las elecciones regionales, podría desaparecer por conflictos internos

En medio de disputas entre sus principales dirigentes y señales de fractura, la agrupación fundada por Pedro Castillo encara obstáculos legales y organizativos que comprometen su presencia en la próxima cita electoral, mientras nuevas voces internas cuestionan el rumbo y las alianzas del partido

Guardar
Google icon
Un reportaje de Punto Final revela la grave crisis interna que atraviesa 'Todo con el Pueblo', el partido político fundado por Pedro Castillo. La alianza con Juntos por el Perú se ha roto y dos facciones se disputan el control de la agrupación. - Punto Final

El partido político fundado por Pedro Castillo, Todo con el Pueblo, enfrenta una crisis interna que amenaza con su desaparición como organización política. Las disputas entre las distintas facciones y la falta de consensos han debilitado su estructura, justo cuando la agrupación se prepara para participar en las próximas elecciones regionales y municipales de 2026.

Enfrentamientos en la cúpula de Todo con el Pueblo

De acuerdo con declaraciones recogidas en un informe de Punto Final, el secretario general del partido y exministro de Transporte, Nicolás Bustamante, señala que actualmente existen dos bloques claramente diferenciados: uno liderado por Castillo desde el penal Barbadillo y otro que defiende la estructura orgánica tradicional del partido. Bustamante afirma: “Él creyó que en el partido se puede hacer lo que él quiere, como en un sindicato, cosa que no es así, un partido se desarrolla en base a su estatuto y estructura orgánica”.

PUBLICIDAD

Otra voz discordante es la de Jaime Vásquez Castillo, sobrino del exmandatario, quien denuncia que el líder partidario estaría tomando decisiones bajo la influencia de personas de su entorno más cercano, entre ellos Catherine Palomino, Jorge Espelucín e Iber Maraví. Vásquez asegura: “Él está en el penal Barbadillo, él no sabe, pero Catherine Palomino, Jorge Espelucín, Iber Maraví le dicen cosas que no son exactas”.

Manifestación política con personas sosteniendo banderas y pancartas con la imagen de Pedro Castillo, atravesada por una grieta visual.
Una grieta visual atraviesa una manifestación de apoyo a Pedro Castillo, simbolizando una división dentro del movimiento político en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alianzas cuestionadas y fracturas tras el acuerdo con Juntos por el Perú

La relación de Todo con el Pueblo con Juntos por el Perú (JPP) comenzó oficialmente el 17 de agosto de 2025, cuando la agrupación de Castillo no logró inscribirse a tiempo. Según Bustamante, el acuerdo no contó con el respaldo ni la discusión de las bases, lo que generó suspicacias y malestar. El dirigente sostiene: “Nos enteramos posterior, pero el día 4 de junio, según versiones de Juntos por el Perú, Pedro Castillo de forma unipersonal ha suscrito un acuerdo o un pacto con Roberto Sánchez, para que lo apoye en la campaña presidencial a cambio del 20% de cuota para que él pueda designar a los candidatos invitados, ese es el acuerdo que de manera extraoficial conocemos”.

PUBLICIDAD

Bustamante agrega que este tipo de decisiones tomadas sin debate interno profundizaron la división. La cercanía de Castillo con Palomino —actual secretaria de Juventudes de la agrupación y diputada electa por Huancavelica— también ha sido un factor de tensión. El exministro indica que parte del comité ejecutivo nacional se apartó de la línea política oficial, lo que derivó en un ambiente de desconfianza y enfrentamientos públicos.

Riesgo de desaparición institucional por falta de inscripciones

El futuro de Todo con el Pueblo se complica aún más de cara a las elecciones regionales y municipales. Según Bustamante, la facción opuesta a Castillo intentó negociar una alianza con Venceremos, liderada por Ronald Atencio, pero no se logró un acuerdo debido a la división interna. La agrupación, al no contar con el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), vio frustrados sus intentos de formalizar alianzas.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó la inscripción de la alianza entre Todo con el Pueblo y Juntos por el Perú al no presentarse el acta de convocatoria del CEN, lo que obligó al partido a presentarse solo en los comicios. Solo 11 listas provinciales fueron admitidas de las 54 presentadas, muy por debajo del mínimo requerido de 36 para mantener la inscripción partidaria. Bustamante reconoce la gravedad del panorama: “Es un problema grande, pero por más discrepancias que haya tenemos que llegar a buen puerto en algún momento”.

Todo con el Pueblo
Todo con el Pueblo

Las tensiones no se limitan a la dirigencia formal. Jaime Vásquez Castillo relata que su inclusión y posterior exclusión del comité de campaña de Juntos por el Perú estuvo marcada por disputas con Catherine Palomino, quien, según varios dirigentes, ejerce un control significativo sobre el círculo de visitas y decisiones del exmandatario en el penal. En mensajes privados, Vásquez cuestiona la legitimidad de las decisiones y advierte sobre la influencia de intereses personales dentro del partido.

Bustamante anunció que tras la segunda vuelta presidencial, el partido evaluaría la expulsión definitiva de Castillo de la organización, argumentando que el exmandatario pretendió utilizar la agrupación para fines ajenos a sus estatutos. Palomino y la dirigencia de Juntos por el Perú no ofrecieron declaraciones al respecto.

Temas Relacionados

Pedro CastilloTodo con el PuebloJuntos por el Perúperu-politica

Más Noticias

Edson Dávila se despide de ‘Edson pa’ qué más’ con frase que encendió las redes: “Amigas que yo sí considero”, ¿un dardo para Ethel Pozo?

El conductor se despidió de su espacio sabatino en América TV junto a Janet Barboza, Jazmín Pinedo, Valeria Piazza y Melissa Paredes, pero una frase fue leída como una indirecta para Ethel Pozo

Edson Dávila se despide de ‘Edson pa’ qué más’ con frase que encendió las redes: “Amigas que yo sí considero”, ¿un dardo para Ethel Pozo?

Keiko Fujimori asistió a una gala en Mar-a-Lago y estrechó vínculos con asesores y dirigentes del entorno de Donald Trump

Durante su visita a Estados Unidos, Fujimori sostuvo reuniones con figuras vinculadas al Partido Republicano y expresó su intención de participar en futuras reuniones del Escudo de las Américas

Keiko Fujimori asistió a una gala en Mar-a-Lago y estrechó vínculos con asesores y dirigentes del entorno de Donald Trump

Diego Chávarri explota contra Ethel Pozo luego que lo llamara “malcriado”: “Me pareces fingida y muchas cosas más”

El exfutbolista rechazó que lo llamaran malcriado, lanzó duras críticas a la exconductora de 'La Granja VIP' y aseguró que una figura al frente del reality no debería opinar sobre la vida personal de los participantes

Diego Chávarri explota contra Ethel Pozo luego que lo llamara “malcriado”: “Me pareces fingida y muchas cosas más”

Temblor en Perú: sismo de magnitud 4 con epicentro en Contamana

El país se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde acontecen el 80% de los sismos más fuertes del mundo

Temblor en Perú: sismo de magnitud 4 con epicentro en Contamana

Cortes de luz en nueve distritos de Lima y Callao del 13 al 15 de julio: consulta las zonas afectadas y horarios de suspensión

Algunas interrupciones se prolongarán hasta por 12 horas, dependiendo de la zona donde se ejecuten los trabajos de mantenimiento

Cortes de luz en nueve distritos de Lima y Callao del 13 al 15 de julio: consulta las zonas afectadas y horarios de suspensión
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori asistió a una gala en Mar-a-Lago y estrechó vínculos con asesores y dirigentes del entorno de Donald Trump

Keiko Fujimori asistió a una gala en Mar-a-Lago y estrechó vínculos con asesores y dirigentes del entorno de Donald Trump

ONPE pide fondo de contingencia para preparas las Elecciones Regionales y Municipales en octubre

Keiko Fujimori espera conversar con Donald Trump: “hay muchas cosas en las que podemos seguir trabajando juntos”

Cancillería aclara el alcance del informe de la ONU sobre Pedro Castillo: “No modifican las decisiones que adopten las autoridades”

Pedro Castillo solicitará al PJ suspender su condena por informe de expertos de la ONU

ENTRETENIMIENTO

Diego Chávarri explota contra Ethel Pozo luego que lo llamara “malcriado”: “Me pareces fingida y muchas cosas más”

Diego Chávarri explota contra Ethel Pozo luego que lo llamara “malcriado”: “Me pareces fingida y muchas cosas más”

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz celebran 11 años de casados y ella comparte su lista de consejos para que el amor dure

Magaly Medina acusa a Austin Palao de “narcisista” tras las confesiones de Flavia Laos en ‘¿Volverías con tu ex? 2′

Cronwell Jara Jiménez deja una obra que cruzó fronteras: ‘Montacerdos’ fue traducida y hasta inspiró una editorial en Chile

Bryan Arámbulo separa a su hermano de la dirección de su orquesta tras acumularse las denuncias en su contra

DEPORTES

Deportivo Municipal logró su primer objetivo: avanzó a la Fase 2 de la Liga Departamental de Lima

Deportivo Municipal logró su primer objetivo: avanzó a la Fase 2 de la Liga Departamental de Lima

¿Cuándo se disputarán los cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026? Fechas de los duelos decisivos rumbo al título

Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026: así avanza el torneo

El deseo pendiente que Pedro Gallese todavía quiere cumplir con la selección peruana: “Siento envidia”

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la final vuelta de la Liga Femenina 2026