Candidato de APP, detenido por acusación de narcotráfico tras incautación de 72 kilos de ketamina

Miguel Bernal Baltodano, intervenido en Áncash, es investigado como presunto operador logístico de una organización dedicada al tráfico de drogas

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Miguel Ángel Bernal Baltodano, candidato de Alianza para el Progreso (APP) a la alcaldía del distrito de Culebras, en la provincia de Huarmey (Áncash), fue detenido en el marco de una investigación por presunto tráfico ilícito de drogas relacionada con el decomiso de 72 kilos de ketamina.

El jefe de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro), Manuel Vidarte, señaló en Cuarto Poder que Bernal Baltodano es investigado como presunto “operador logístico” de la organización que habría participado en la importación, transporte, almacenamiento y desaduanaje del cargamento hasta su destino final en Perú.

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La droga fue incautada el pasado 22 de julio en un terminal portuario del Callao, dentro de una máquina compresora procedente de Países Bajos. El cargamento estaba compuesto por tres equipos que, aparentemente, estaban destinados al sector automotriz: una máquina compresora, una equilibradora de neumáticos y una montadora de neumáticos.

Durante la inspección de una de las máquinas, los agentes encontraron 21 paquetes ocultos en su estructura. Una prueba de campo dio positivo para ketamina, una sustancia que puede ser utilizada como insumo para la elaboración de drogas sintéticas como el denominado tusi.

La Dirandro lo señala como presunto “operador logístico” de una organización vinculada con la importación y traslado de un cargamento de ketamina

Vidarte calculó que los 72 kilos de ketamina incautados tendrían un valor aproximado de 120.000 dólares en el mercado ilegal, a partir de un precio estimado de entre 1.200 y 1.500 dólares por kilogramo.

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La investigación permitió reconstruir comunicaciones, desplazamientos y coordinaciones vinculadas con la importación del cargamento, información que llevó a la detención de Bernal Baltodano y de otro hombre que, de acuerdo con las pesquisas, habría mantenido una relación laboral con el candidato durante aproximadamente una década.

El jefe antinarcóticos indicó además que el candidato no registra antecedentes penales ni policiales, aunque tendría carpetas fiscales abiertas por investigaciones relacionadas con el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. “Con eso daría cierta contribución a lo que son los indicios para seguir siendo investigado”, afirmó.

La detención se produce a una semana de las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre, en las que los peruanos elegirán a 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.

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El cargamento, según la Dirandro, tendría un valor aproximado de 120.000 dólares en el mercado ilegal y la sustancia puede ser utilizada para elaborar drogas sintéticas como el tusi

Los comicios locales cerrarán el año electoral peruano, iniciado con las elecciones generales de abril y continuado con la segunda vuelta presidencial de junio.

APP es el partido fundado por el empresario y político César Acuña, quien participó como candidato presidencial en las generales y anunció posteriormente su retiro de la política tras los resultados.

Durante el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en marzo pasado, el candidato del Frente de la Esperanza, Fernando Olivera, lo acusó de liderar una supuesta “organización criminal” y lo vinculó con la familia Sánchez Paredes, investigada en el pasado por presuntas actividades relacionadas con el narcotráfico.

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Olivera también afirmó que Acuña habría utilizado la Universidad César Vallejo, de la que es fundador, como una “lavandería” de dinero y cuestionó su gestión como gobernador de La Libertad por el avance de organizaciones criminales en esa región.