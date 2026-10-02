Candidatos a la alcaldía de Punta Hermosa: lista completa de postulantes y partidos políticos en las Elecciones 2026

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Once candidatos compiten por la alcaldía de Punta Hermosa en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, previstas para el domingo 4 de octubre. La contienda reúne a exautoridades ediles, funcionarios municipales con trayectoria en distritos vecinos y postulantes que llegan por primera vez a una candidatura de este nivel, todos representados por distintas organizaciones políticas inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿Quiénes son los candidatos a la alcaldía de Punta Hermosa en las Elecciones Municipales 2026?

― Jorge Humberto Olaechea Reyes, de Alianza para el Progreso.

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Ejerció como alcalde de Punta Hermosa entre 2019 y 2022. Es abogado por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y bachiller en Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En los últimos años se desempeñó como gerente municipal (2025-2026) y gerente de Desarrollo Humano (2024) en la Municipalidad de Pachacámac, y como subgerente de Participación Vecinal en San Juan de Miraflores (2024-2025).

― Héctor Portugal Marín, candidato por Avanza País.

Es economista por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y fue regidor distrital de Punta Hermosa en los periodos 2011-2014 y 2022-2026. Su experiencia laboral reciente incluye cargos gerenciales en la Municipalidad de Punta Negra (2023-2025), la Municipalidad Metropolitana de Lima (2019) y la propia Municipalidad de Punta Hermosa (2015-2019).

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Jóvenes peruanos depositan su voto en el marco de las elecciones que exigen un mínimo de 20 % de candidaturas juveniles para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

― Antonio Ricardo Díaz Zamalloa, por Ahora Nación.

Es profesor de Educación Primaria por el I.S.P. Carlos Medrano Vásquez, con una segunda especialidad en Computación e Informática Educativa por la Universidad Marcelino Champagnat. Trabaja como docente en la I.E. Víctor Andrés Belaunde Diez Canseco de Punta Hermosa desde el año 2000.

― Jhon Anderson Ortega Torres, de Cooperación, Verdad y Honradez.

Es bachiller en Ciencias Contables y Financieras por la Universidad Alas Peruanas y cuenta con estudios técnicos en Contabilidad. Trabajó en las áreas de logística, administración y recursos humanos en empresas como K DIR Logistics Services, Charlotte SA y Distribuidora de Alimentos del Sur.

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― Luis Felipe Moreno Torres, representante de Fuerza Popular.

Tiene educación secundaria concluida y desarrolló su carrera profesional como policía en la Dirección de Comunicación e Imagen del Ministerio del Interior, donde prestó servicios desde 1984 hasta 2019.

― José Jhonnatan Saldaña Vásquez, del Partido del Buen Gobierno.

Es abogado egresado de la Universidad Tecnológica del Perú. Se desempeñó en dos periodos como subprefecto distrital de Punta Hermosa por el Ministerio del Interior (2017-2020 y 2023-2026) y como gerente en la Municipalidad de Punta Negra (2020). En el sector privado trabajó como prevencionista de riesgos laborales en Inmobiliaria Seas SA.

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― Mónica Cecilia Mundaca Becerra, candidata del Partido Demócrata Verde.

Es licenciada y bachiller en Administración por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Su declaración jurada no registra experiencia laboral como dependiente, aunque figura tributariamente como persona natural con negocio.

Un votante deposita una papeleta en una urna electoral municipal en Perú, y un círculo superpuesto muestra el logo de Reniec, encargado de actualizar los registros para los comicios de 2026.

― Max André Ampuero Leandro, de Somos Perú.

Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Científica del Sur y egresado de la maestría en Gestión Pública por la UTP. Trabajó como asistente y funcionario en la Municipalidad de Punta Hermosa (2016-2022) y posteriormente en la Municipalidad de Punta Negra hasta febrero de 2026. Actualmente ocupa el cargo de secretario general distrital de su partido.

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― Jenny Leila Romero Chaucayanqui postula por Pueblo Consciente.

Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con una especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno por la misma casa de estudios. Laboró en Editorial Economía y Finanzas entre 2017 y 2019, y en la actualidad administra un restaurante en Surco.

― Federico Guillermo Abraham Kajatt Kajatt, del Partido Popular Cristiano.

Es abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Fue subgerente de Ejecutoria Coactiva en Lurín (2023-2026) y especialista legal en la Municipalidad Metropolitana de Lima (2019-2022). En la Municipalidad de Punta Hermosa ocupó los cargos de procurador, ejecutor coactivo y gerente de Administración Tributaria entre 2015 y 2018.

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― Jorge Luis Linares Vera Portocarrero, candidato de Renovación Popular.

Es ingeniero industrial por la Universidad de Lima con estudios de posgrado en Marketing y Gestión Comercial. Cuenta con trayectoria docente en instituciones de educación superior, entre ellas Toulouse Lautrec, Cibertec, la Universidad Privada del Norte y la UTP.

― Richard Manuel Pereira Núñez, de Un Camino Diferente.

Abogado por la Universidad Católica de Santa María. Fue regidor distrital en 2014 y desarrolla su actividad en el sector privado como gerente general en Pernov Group SAC, apoderado en Arthoose Hotels Lima SAC y asesor legal en empresas corporativas y logísticas. Su hoja de vida registra fallos judiciales fundados en materia contractual por pago de letras de cambio.

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Miembros de mesa verifican el padrón electoral en una mesa de votación durante una jornada informativa sobre las Elecciones Regionales y Municipales en Perú.

¿Cómo consultar las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos?

El JNE habilitó distintas plataformas digitales para que los ciudadanos revisen la información declarada por cada postulante antes de emitir su voto. La plataforma Voto Informado (votoinformado.jne.gob.pe) permite consultar el Formato Único de Hoja de Vida de cada candidato mediante el número de DNI o seleccionando el departamento, la provincia y el distrito. Allí se detallan estudios concluidos, experiencia en el sector público o privado, renuncias a otros partidos y sentencias o antecedentes judiciales declarados.

La Plataforma Electoral del JNE (plataformaelectoral.jne.gob.pe) reúne la documentación oficial presentada por las listas, incluido el plan de gobierno distrital completo de cada partido, con diagnósticos del distrito, objetivos estratégicos y proyectos de inversión propuestos para el periodo edil. El portal Infogob (infogob.jne.gob.pe) ofrece además un registro histórico sobre la trayectoria política y las participaciones en procesos electorales previos de los postulantes.

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¿Qué funciones tendrá el próximo alcalde de Punta Hermosa?

El alcalde electo asumirá la conducción del Gobierno Municipal durante el periodo 2027-2030. Entre sus atribuciones se encuentran la elaboración y ejecución del plan de desarrollo distrital, la gestión de los servicios públicos locales, la administración de los bienes y rentas municipales, y la representación legal del municipio ante otras instituciones del Estado. También le corresponde proponer y ejecutar el presupuesto participativo, supervisar la seguridad ciudadana a través del serenazgo y coordinar con el gobierno provincial de Lima en materias de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Un grupo de electores acude a un aula para emitir su voto en las ánforas de la ONPE para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo son las elecciones municipales 2026 y dónde consultar tu local de votación

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre, en una jornada de votación que se extenderá desde las 7.00 hasta las 17.00 horas en todo el territorio peruano. En esos comicios se elegirán 13.148 autoridades a nivel nacional, entre gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, y regidores.

Para consultar el local de votación asignado y verificar si fue designado como miembro de mesa, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó su plataforma oficial, disponible en consultaelectoral.onpe.gob.pe y erm2026.onpe.gob.pe. El elector solo debe ingresar su número de DNI para obtener la ubicación exacta de la mesa, el aula de sufragio y el establecimiento correspondiente.