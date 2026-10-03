BTS en Lima: cerrarán vías y aplicarán desvíos alrededor del Estadio San Marcos durante el 7, 9 y 10 de octubre

Presentan plan de cierres y desvíos viales durante los conciertos de BTS en San Marcos.

Guardar

Los conciertos de BTS en Lima tendrán lugar los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, con un plan especial de tránsito y accesos para ordenar el desplazamiento de los asistentes. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que aplicará cierres temporales en vías cercanas al recinto.

Las presentaciones reunirán a seguidores que deberán planificar el trayecto antes de dirigirse a la ciudad universitaria. La comuna anunció que más de 1.000 agentes participarán en cada fecha, con tareas de seguridad, movilidad, fiscalización, atención de emergencias, limpieza, ordenamiento de espacios públicos y acciones frente al comercio ambulatorio y la venta irregular de entradas. El despliegue incluye coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

PUBLICIDAD

El alcalde Renzo Reggiardo explicó estas medidas a representantes del club de fans durante una reunión en el Palacio Municipal. La entidad edil recomendó salir con anticipación, revisar rutas alternas, respetar la señalización y utilizar paraderos habilitados. También pidió identificar cocheras autorizadas y evitar estacionar en puntos que bloqueen la circulación peatonal o vehicular.

Cierres viales y rutas alternas por los conciertos de BTS

La avenida Venezuela permanecerá cerrada entre la avenida Tingo María y el límite con la Provincia Constitucional del Callao. Quienes circulen de oeste a este deberán desviar por las avenidas De los Precursores y La Mar; quienes avancen de este a oeste tendrán como alternativa la avenida Óscar Benavides.

PUBLICIDAD

La avenida Germán Amézaga también cerrará entre Venezuela y Colonial. En sentido norte-sur, los vehículos deberán tomar Tingo María y Mariano Cornejo; en sentido sur-norte, el recorrido alterno será por Mariano Cornejo y Tingo María.

Presentan plan de cierres y desvíos viales durante los conciertos de BTS en San Marcos.

Los cierres viales por BTS tendrán inspectores municipales de transporte en puntos de la zona para informar a conductores y peatones, además de intervenir en el ordenamiento vehicular. La comuna advirtió que las restricciones pueden modificar recorridos de transporte público.

Por ello, solicitó realizar el embarque y desembarque solo en paraderos habilitados, seguir las indicaciones del personal y prever demoras durante el traslado hacia el estadio.

PUBLICIDAD

Puertas de ingreso y salidas del Estadio San Marcos

El plan de accesos al Estadio San Marcos separa al público de campo y tribunas desde las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga y Óscar R. Benavides. Los asistentes de Campo A y quienes posean el paquete VIP de esa zona ingresarán por la puerta 1, ubicada por Venezuela. Campo B tendrá como acceso la puerta 8, por Óscar R. Benavides, antes avenida Colonial. Para Campo C se habilitará la puerta 3, a la que se llega por Universitaria.

Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos

Las puertas de las zonas de campo abrirán a las 16:00 en las tres fechas. Los asistentes con acceso al soundcheck deberán completar su registro hasta las 14:00. El espectáculo está previsto para las 20:00, aunque Ticketmaster advirtió que los horarios pueden cambiar por causas de fuerza mayor. La organización pidió revisar la localidad consignada en cada entrada y dirigirse al punto asignado, sin intentar ingresar por otra puerta.

PUBLICIDAD

El público de tribunas entrará por las puertas 5 y 6, ubicadas en el área de Amézaga. Esos accesos abrirán a las 17:00 y los asientos son numerados; Ticketmaster recomendó no llegar antes de las 16:00.