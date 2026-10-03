Perú

BTS en Lima: cerrarán vías y aplicarán desvíos alrededor del Estadio San Marcos durante el 7, 9 y 10 de octubre

Las presentaciones del grupo coreano previstas para la siguiente semana tendrán un plan de tránsito, accesos diferenciados y rutas de evacuación para los asistentes

Presentan plan de cierres y desvíos viales durante los conciertos de BTS en San Marcos.
Presentan plan de cierres y desvíos viales durante los conciertos de BTS en San Marcos.
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Los conciertos de BTS en Lima tendrán lugar los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, con un plan especial de tránsito y accesos para ordenar el desplazamiento de los asistentes. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que aplicará cierres temporales en vías cercanas al recinto.

Las presentaciones reunirán a seguidores que deberán planificar el trayecto antes de dirigirse a la ciudad universitaria. La comuna anunció que más de 1.000 agentes participarán en cada fecha, con tareas de seguridad, movilidad, fiscalización, atención de emergencias, limpieza, ordenamiento de espacios públicos y acciones frente al comercio ambulatorio y la venta irregular de entradas. El despliegue incluye coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

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El alcalde Renzo Reggiardo explicó estas medidas a representantes del club de fans durante una reunión en el Palacio Municipal. La entidad edil recomendó salir con anticipación, revisar rutas alternas, respetar la señalización y utilizar paraderos habilitados. También pidió identificar cocheras autorizadas y evitar estacionar en puntos que bloqueen la circulación peatonal o vehicular.

Cierres viales y rutas alternas por los conciertos de BTS

La avenida Venezuela permanecerá cerrada entre la avenida Tingo María y el límite con la Provincia Constitucional del Callao. Quienes circulen de oeste a este deberán desviar por las avenidas De los Precursores y La Mar; quienes avancen de este a oeste tendrán como alternativa la avenida Óscar Benavides.

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La avenida Germán Amézaga también cerrará entre Venezuela y Colonial. En sentido norte-sur, los vehículos deberán tomar Tingo María y Mariano Cornejo; en sentido sur-norte, el recorrido alterno será por Mariano Cornejo y Tingo María.

Presentan plan de cierres y desvíos viales durante los conciertos de BTS en San Marcos.
Presentan plan de cierres y desvíos viales durante los conciertos de BTS en San Marcos.

Los cierres viales por BTS tendrán inspectores municipales de transporte en puntos de la zona para informar a conductores y peatones, además de intervenir en el ordenamiento vehicular. La comuna advirtió que las restricciones pueden modificar recorridos de transporte público.

Por ello, solicitó realizar el embarque y desembarque solo en paraderos habilitados, seguir las indicaciones del personal y prever demoras durante el traslado hacia el estadio.

Puertas de ingreso y salidas del Estadio San Marcos

El plan de accesos al Estadio San Marcos separa al público de campo y tribunas desde las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga y Óscar R. Benavides. Los asistentes de Campo A y quienes posean el paquete VIP de esa zona ingresarán por la puerta 1, ubicada por Venezuela. Campo B tendrá como acceso la puerta 8, por Óscar R. Benavides, antes avenida Colonial. Para Campo C se habilitará la puerta 3, a la que se llega por Universitaria.

Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos
Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos

Las puertas de las zonas de campo abrirán a las 16:00 en las tres fechas. Los asistentes con acceso al soundcheck deberán completar su registro hasta las 14:00. El espectáculo está previsto para las 20:00, aunque Ticketmaster advirtió que los horarios pueden cambiar por causas de fuerza mayor. La organización pidió revisar la localidad consignada en cada entrada y dirigirse al punto asignado, sin intentar ingresar por otra puerta.

El público de tribunas entrará por las puertas 5 y 6, ubicadas en el área de Amézaga. Esos accesos abrirán a las 17:00 y los asientos son numerados; Ticketmaster recomendó no llegar antes de las 16:00.

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