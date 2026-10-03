Universitario vs Fluminense: día, hora y canal TV de la final de la Copa Brasilia de vóley 2026

Universitario se enfrentará a Fluminense en la final de la Copa Brasilia de vóley 2026.

Guardar

Universitario de Deportes disputará la final de la Copa Brasilia de vóley 2026 ante Fluminense, equipo que cuenta con un conocido del voleibol peruano: Facundo Morando, exentrenador de Alianza Lima. Revisa la programación del duelo que definirá al campeón del cuadrangular internacional.

Programación del Universitario vs Fluminense

Universitario vs Fluminense se llevará a cabo este sábado 3 de octubre a las 16:30 horas de Perú y a las 18:30 horas de Brasil en el Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal.

PUBLICIDAD

Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 15:30 horas de México; a las 16:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 17:30 horas de Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Chile; y a las 18:30 horas de Argentina, Uruguay y Paraguay.

Programación de la Copa Brasilia de vóley 2026, donde Universitario participará previo a la Liga Peruana de Vóley.

Canal TV del Universitario vs Fluminense

La final de la Copa Brasilia de vóley entre Universitario y Fluminense será transmitida por el canal de YouTube de Metrópoles Esportes. El medio brasileño, que supera los 200 mil suscriptores, emitirá los cuatro partidos del cuadrangular internacional, según informó el club organizador.

Las 'pumas' se llevaron el juego en tres sets corridos. El último terminó 25-23. Créditos: Metrópoles.

Así llegan los equipos

Universitario llega a la final de la Copa Brasilia tras una actuación sólida ante Gerdau Minas, vigente subcampeón de la Superliga de Brasil. Las dirigidas por Paco Hervás se impusieron por 3-0, con parciales de 25-22, 25-20 y 25-23, gracias a un juego colectivo, orden defensivo y variantes en ataque.

PUBLICIDAD

Las ‘pumas’ mostraron capacidad de reacción en el primer set, cuando remontaron una desventaja de cuatro puntos. Mirian Patiño destacó en defensa al recuperar balones exigentes, mientras Cat Flood lideró varios pasajes ofensivos ante el bloqueo brasileño.

En el segundo parcial, Universitario distribuyó mejor sus ataques y encontró respuestas en Aixa Vigil y Maluh Oliveira. El ingreso de Daniela Muñoz resultó determinante cuando Gerdau Minas redujo la diferencia, mientras Lucía Magallanes aportó el primer ace del equipo peruano.

El último set exigió mayor resistencia. La ‘U’ logró una ventaja de 20-14 con presión desde el saque y firmeza en defensa, aunque el rival recortó la distancia a dos unidades. Finalmente, el conjunto crema sostuvo el cierre y selló su pase a la definición del cuadrangular internacional.

PUBLICIDAD

Universitario venció 3-0 a Gerdau Minas en su debut en la Copa Brasilia de vóley 2026.