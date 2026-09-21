‘China’ Polo: Bancadas de oposición exigen cambio en el Mininter por el asesinato de la periodista y candidata al GORE Áncash

El ministro del Interior, César Astudillo, afronta una moción de interpelación parlamentaria por la gestión de la seguridad ciudadana y designaciones en su sector. (Composición: Infobae Perú)

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El asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Ysabel Aponte Polo, por parte de un sicario durante una actividad de campaña la tarde del 19 de septiembre, ha generado una respuesta crítica desde el Congreso que nuevamente apunta en contra del ministro del Interior, César Astudillo, y de la política de seguridad promovida por el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

El presidente del partido Juntos por el Perú y excandidato presidencial, Roberto Sánchez, se pronunció por medio de su cuenta oficial en X y exigió que el titular del Mininter sea censurado por el Congreso al mismo tiempo que afirmó que el atentado contra la comunicadora tendría “motivos políticos”

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“CENSURA INMINENTE MININTER. El vil asesinato de la comunicadora y candidata a la gobernación de Ancash, Sra Susy Aponte Polo tiene un presunto perfil de asesinato por motivos políticos. Ella lo advirtió y denunció. Nuestra total solidaridad con su familia por esta pérdida irreparable. Hagamos lo imposible como sociedad para hallar a los asesinos y darle justicia a su familia”, escribió Sánchez.

La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, sonríe durante un evento de campaña del movimiento Socios por Áncash. (Foto: Polémica Noticias - Oficial )

La bancada de Ahora Nación, que también forma parte del bloque de oposición al gobierno de Keiko Fujimori, emitió un comunicado en el que se lamenta la muerte de la candidata y califican como “fracaso” las acciones del Gobierno en la lucha contra la inseguridad.

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“Este hecho demuestra el absoluto descontrol de la violencia criminal, el desprecio a los principios democráticos más elementales como el derecho a la vida, la libertad de expresión y la participación política y el rotundo fracaso del gobierno en la lucha contra la inseguridad ciudadana”, indica el documento. Además, el grupo parlamentario exige “una investigación rápida y el esclarecimiento de este brutal asesinato, así como ejecutar una política de seguridad eficaz”.

Aunque el grupo parlamentario no mencionó explícitamente la salida del ministro Astudillo, el comunicado sí menciona que es necesario “un liderazgo diferente en el Poder Ejecutivo que priorice reformas urgentes, como la derogatoria de las leyes procrimen y la Reforma de la Policía Nacional del Perú”.

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Exigen a Keiko Fujimori declarar en emergencia la región Áncash

Luego del atentado contra la periodista, Koki Noriega, gobernador regional de Áncash, exigió a la presidenta Keiko Fujimori que declare en emergencia la región tras el asesinato de Susy Aponte Polo, candidata a la gobernación regional y periodista conocida como ‘China’ Polo, quien sufrió un atentado mortal la tarde del 19 de septiembre mientras realizaba una actividad de campaña en el Mercado de Caraz.

Un testigo que entrevistaba a la candidata al gobierno regional de Áncash, Susy Aponte Polo, relata los escalofriantes momentos de su asesinato. Describe cómo la vio caer y cómo el sonido del disparo fue confundido con pirotecnia de cumpleaños.| Video: Exitosa Noticias

Noriega sostuvo que Áncash recibe el impacto de medidas de seguridad adoptadas en territorios vecinos. Al explicar su pedido de emergencia, afirmó: “Áncash está entre dos departamentos de mayor incidencia, como La Libertad. Cuando pasa cualquier cosa, como estamos en la frontera, la delincuencia migra a Chimbote y estamos con la frontera en Lima, que cuando la declaran en emergencia, migran a Huarmey, Casma”.

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El gobernador cuestionó que varios ministros no hayan atendido las solicitudes de reunión formuladas por su administración. También pidió a la presidenta Keiko Fujimori que convoque a los gobernadores regionales para definir una política frente a la inseguridad ciudadana.

Según la autoridad regional, Áncash adquirió 100 patrulleros y remitió documentos a la nueva presidenta para solicitar una reunión del Consejo de Estado y Seguridad Regional. “Pido a la presidenta que nos convoque a todos los gobernadores y que nos diga cuál va a ser su política de trabajo contra la inseguridad ciudadana, porque no podemos seguir así”, declaró.