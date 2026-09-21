Perú

Kevin Quevedo volvió a jugar con Alianza Lima tras cuatro meses y habló de su regreso: “Todavía no estamos muertos”

El atacante recibió la confianza de Pablo Guede para ingresar a los 60 minutos ante ADT, recibió el respaldo de los hinchas en Matute y destacó la importancia del triunfo para seguir peleando por el campeonato

El delantero reapareció después de más de una larga espera y expresó su felicidad por reencontrarse con sus compañeros en el triunfo por 2-0 ante ADT. (Video: L1MAX)
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Kevin Quevedo volvió a disputar un partido oficial con Alianza Lima después de más de cuatro meses y lo hizo en una noche especial en el estadio Alejandro Villanueva. El atacante ingresó a los 60 minutos en reemplazo de Alan Cantero y fue recibido con aplausos por los hinchas ‘blanquiazules’, que acompañaron su esperado retorno en el triunfo por 2-0 ante ADT el último fin de semana.

El regreso de Quevedo se produjo luego de un prolongado periodo alejado de las convocatorias del primer equipo. Su último partido con el club victoriano había sido el pasado 9 de mayo frente a Sporting Cristal. Posteriormente, el futbolista quedó fuera de los planes del técnico Pablo Guede y atravesó varias semanas sin ser considerado para los encuentros oficiales.

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Sin embargo, la situación comenzó a cambiar después de que el propio jugador reconociera sus errores y pidiera disculpas al comando técnico y a sus compañeros. Quevedo volvió a entrenar con el plantel y, aunque tuvo que esperar algunas jornadas más, finalmente recibió nuevamente la confianza de Guede para integrar la convocatoria ante ADT.

En el segundo tiempo, el técnico decidió darle minutos y el atacante volvió a pisar el césped de Matute con la camiseta blanquiazul. Tras el encuentro, Quevedo conversó con L1 MAX y expresó su felicidad por haber podido reencontrarse con sus colegas dentro de una cancha.

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“Estoy muy feliz, lo que más quería era volver a estar con mis compañeros en un campo y gracias a Dios tuvimos los tres puntos”, manifestó.

Kevin Quevedo reapareció tras cuatro meses con Alianza Lima.
Kevin Quevedo reapareció tras cuatro meses con Alianza Lima. Crédito: Paloma del Solar / A Presión

Quevedo agradeció los aplausos de los hinchas de Alianza Lima

El atacante también se refirió a la reacción de los hinchas cuando ingresó al terreno de juego. Los aplausos recibidos por parte del público en Matute significaron un respaldo importante para el futbolista, quien agradeció el apoyo que recibió durante el periodo en el que estuvo alejado de las convocatorias.

“De hecho es una motivación. Vestir esta camiseta desde ya es una motivación y quiero agradecer a todo el pueblo aliancista por todo el apoyo en este tiempo”, señaló Quevedo.

El regreso del delantero se produjo, además, en una jornada positiva para el conjunto dirigido por Guede. Alianza Lima consiguió imponerse por 2-0 ante ADT y sumó tres puntos importantes en su búsqueda de mantenerse en la pelea por sus objetivos en la temporada.

“Todavía no estamos muertos”: Quevedo apunta al campeonato

Para Kevin Quevedo, la victoria ante ADT era necesaria para el grupo y dejó claro que el plantel mantiene la ilusión de luchar por el trofeo del Torneo Clausura 2026. El delantero remarcó que Alianza Lima todavía tiene un objetivo claro para lo que resta de la temporada.

“Necesitábamos mucho este triunfo. Todavía no estamos muertos y estamos con el objetivo en la mente, que es campeonar”, afirmó.

Alianza Lima se reencontró con el triunfo tras vencer 2-0 a ADT en Matute.
Alianza Lima se reencontró con el triunfo tras vencer 2-0 a ADT en Matute. Crédito: Paloma del Solar / A Presión

De esta manera, Kevin Quevedo cerró una jornada especial en Matute. Después de más de cuatro meses sin disputar un partido con Alianza Lima, volvió a sumar minutos, recibió el respaldo de los hinchas y fue parte del triunfo ante ADT.

Ahora, el atacante buscará recuperar progresivamente su ritmo futbolístico y volver a convertirse en una alternativa habitual para Pablo Guede. Su regreso abre un nuevo capítulo después de un periodo de distanciamiento con el plantel y llega en un momento en el que el cuadro ‘íntimo’ busca mantenerse en la pelea por sus objetivos.

Con la victoria ante ADT como punto de partida, Quevedo dejó claro que su intención es mirar hacia adelante y contribuir para que Alianza Lima continúe luchando por el objetivo que permanece en la mente del plantel: el campeonato.

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