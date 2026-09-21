Kingteka podría pagar hasta 27,5 millones de soles tras disparar contra un gallinazo

Kingteka podría recibir una multa de hasta 5.000 UIT por matar a un gallinazo de cabeza negra durante una transmisión en Kick.

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El streamer Abraham Steve Canez Gil, conocido como Kingteka, podría recibir una multa administrativa de hasta cinco mil UIT (S/ 27,5 millones) después de disparar y ocasionar la muerte de un gallinazo de cabeza negra durante una transmisión en la plataforma Kick. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) inició un proceso administrativo sancionador contra el creador de contenido tras constatar los hechos en la zona donde ocurrió el disparo.

Serfor calificó el hecho como una infracción muy grave con multa de hasta 5.000 UIT

El episodio ocurrió en la laguna Las Totoritas, ubicada en el distrito de Végueta, provincia de Huaura, en la región Lima. Walter Silva Suárez, especialista en fauna silvestre de Serfor, explicó que la entidad iniciará un proceso administrativo sancionador (PAS) contra el streamer por la presunta comisión de una infracción calificada como muy grave.

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“Con la información recabada, el Serfor iniciará un proceso administrativo sancionador por la presunta comisión de una infracción calificada como muy grave al actuar con crueldad y causar la muerte de especímenes de fauna silvestre, tipificado en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, remarcó Silva. El especialista precisó el rango económico de la sanción que podría enfrentar Kingteka por esta vía administrativa.

“Puede ser de 10 UIT hasta 5000 UIT, de acuerdo a la gravedad del caso”, sostuvo Silva en una entrevista con el programa ‘Magaly TV: La Firme’. Para este 2026, el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en el Perú es de S/ 5500, por lo que el monto mínimo de la sanción administrativa ascendería a S/ 55 000, mientras que el máximo alcanzaría los S/ 27,5 millones, de acuerdo con la gravedad que determinen las autoridades.

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La Policía, la Fiscalía de Prevención del Delito y Serfor realizaron diligencias en la laguna y hallaron rastros de sangre del animal.

El funcionario explicó que, además de la sanción económica, el caso podría derivar en una denuncia penal de manera independiente. “La otra es la denuncia penal, que conlleva una pena privativa de la libertad que podría ser de 3 a 8 años de cárcel”, agregó el especialista, aunque precisó que el monto de la multa no se aplicaría de manera automática, pues antes debe completarse el procedimiento administrativo correspondiente.

Serfor precisó que el monto final de la sanción dependerá de la evaluación que realicen las autoridades competentes sobre la gravedad de los hechos. La entidad indicó también que aportará los elementos recabados durante sus diligencias a la carpeta fiscal, para que el Ministerio Público, de acuerdo a sus competencias, pueda evaluar el inicio de un proceso penal independiente contra el streamer.

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Serfor, la Policía y la Fiscalía realizaron diligencias en la laguna donde murió el ave

Representantes de Serfor, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía de Prevención del Delito se trasladaron hasta la laguna Las Totoritas para recabar información, testimonios y evidencias que permitan esclarecer los hechos. Silva detalló que la zona corresponde a un refugio de vida silvestre con presencia de humedales y diversas especies de aves. “Recorrieron el lugar para constatar los hechos y encontraron que es un refugio de vida silvestre, con humedales, donde hay presencia de aves como pollas de agua, ibis, garzas, gaviotas, entre otros”, según el reporte oficial de la entidad.

Durante la inspección, las autoridades hallaron rastros de sangre del animal en el lugar donde ocurrió el disparo. Además, conversaron con pobladores de la zona, quienes expresaron su preocupación por la realización de este tipo de actividades y por la seguridad del entorno. La denuncia contra el streamer cobró mayor alcance después de que un usuario enviara el video de la transmisión al portal ‘El chico de las noticias’ mediante un mensaje directo, con el objetivo de que las instituciones encargadas de proteger la fauna silvestre tomaran conocimiento del caso.

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Tras la difusión de un video que muestra al streamer Kingteka cazando un ave silvestre, especialistas de SERFOR, junto a la Policía Nacional y la Fiscalía, acudieron a la laguna Las Totoritas en Huaura para iniciar las investigaciones del caso y proceder con la denuncia penal. Video: Instagram SERFOR

Serfor confirmó además que recibió denuncias directas de la ciudadanía tras la difusión de las imágenes. “Recibimos la denuncia de 23 personas que denunciaron los hechos de un abatimiento de un animal de fauna silvestre que está protegido”, declaró Silva. El especialista añadió que las expresiones del streamer tras el disparo agravarían el caso. “Kingteka abatió un animal e hizo burla y mofa de la captura y abatimiento del animal, lo cual constituye también un tema de maltrato animal en nuestro país. Esto es un delito contra la fauna silvestre”, afirmó.

El gallinazo cumple un rol ecológico protegido por el Estado peruano

El ejemplar afectado corresponde a la especie Coragyps atratus, conocida como gallinazo de cabeza negra, que forma parte del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación y se encuentra bajo protección del Estado peruano. Serfor señaló que se trata de una de las aves más comunes del paisaje limeño y que cumple una función ecológica relevante en las ciudades. “Es una especie carroñera que, gracias a su capacidad para degradar materia orgánica, disminuyen la cantidad de desechos y reducen la aparición de plagas, y por ello es considerado una especie beneficiosa por mantener limpia la ciudad”, indicó la entidad.

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La institución recordó que la intervención o captura de ejemplares silvestres, incluso aquellos con presencia frecuente en entornos urbanos, requiere de autorizaciones específicas otorgadas por las autoridades competentes. Serfor ha emitido en otros contextos permisos puntuales para extracciones sanitarias de esta especie, lo que evidencia que cualquier manejo poblacional debe ajustarse a procedimientos administrativos formales. La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar hechos similares a través del aplicativo Alerta Serfor.

El streamer podría enfrentar además una pena de hasta ocho años de cárcel

Además del proceso administrativo, el Ministerio Público podría iniciar una investigación penal independiente contra Kingteka por presuntos delitos de depredación de flora y fauna silvestre. Según la normativa vigente, el tráfico ilegal de especies protegidas se sanciona con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años, además de inhabilitación, multa y reparación civil. Silva precisó que, tras las modificatorias aprobadas por el Congreso de la República en esta materia, la pena podría ampliarse hasta ocho años de prisión según la calificación jurídica de los hechos.

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Abraham Steve Canez Gil, más conocido en el mundo del streamer como Kingteka, es denunciado por la ciudadanía tras la difusión de un video en redes sociales donde se le ve disparando contra un gallinazo, un ave protegida por el Estado peruano. Video: X

Hasta el momento, la información disponible corresponde a un proceso de investigación y verificación en curso. Serán la Fiscalía, la Policía y las autoridades ambientales las que determinen las responsabilidades definitivas y las eventuales sanciones aplicables al streamer, por lo que el caso permanece en evaluación con respeto al debido proceso.