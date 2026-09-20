Perú

Asesinato de ‘La China’ Polo: todo lo que se sabe del crimen de la candidata en plena campaña electoral en Caraz

El fiscal de la Nación informó que, además del presunto autor material, fueron detenidos un supuesto financista y un hombre que habría trasladado al atacante antes del homicidio de Susy Aponte Polo

Detuvieron a dos sospechosos más por el asesinato de 'La China Polo' en Áncash| Foto: Trujillo Bravazo
Detuvieron a dos sospechosos más por el asesinato de 'La China Polo' en Áncash| Foto: Trujillo Bravazo
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La investigación por el asesinato de Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como ‘La China’ Polo, sumó dos nuevas detenciones luego de la captura del presunto sicario. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, indicó a RPP Noticias que entre los intervenidos figura un supuesto financista y una persona que habría trasladado al atacante antes del crimen.

“Ya se tiene detenido al sicario. Se ha detenido también a un supuesto financista [...] y también a otra persona que estaba transportando previamente al sicario”, declaró Gálvez. Añadió que las pesquisas avanzan para establecer las responsabilidades de cada implicado.

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Aponte Polo, comunicadora y candidata al Gobierno Regional de Áncash por el partido Socios por Áncash, fue atacada a balazos el sábado 19 de septiembre en la avenida Ramón Castilla, en la provincia de Caraz.

Días antes de ser asesinada a balazos durante una actividad proselitista en Caraz, la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como ‘China’ Polo, difundió un video en el que denunció ser víctima de amenazas. La comunicadora afirmó haber recibido llamadas desde tres penales y señaló al general PNP Víctor Revoredo Farfán. Fuente: YouTube / China Polo Dominical

Ataque ocurrió durante entrevista por redes sociales en Caraz

El crimen quedó registrado en una transmisión que realizaba el periodista y abogado, Víctor Castillo. En las imágenes se escuchan varios disparos y, segundos después, se observa la caída de la candidata y de otras personas que se encontraban cerca de ella.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que Aponte Polo, de 44 años, murió como consecuencia de las heridas de bala. La institución también reportó cinco personas heridas por proyectil de arma de fuego, entre ellas tres menores de edad.

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Los heridos fueron identificados con las iniciales R.A.M., de 55 años; P.O.P., de 72; A.A.J., de 33; C.A.C.H.L., de 18; y E.C.H.C. Fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios de Caraz para recibir atención médica.

Terror y desconcierto tras el asesinato de ‘La China Polo’: un testigo relató cómo fueron los disparos
Terror y desconcierto tras el asesinato de ‘La China Polo’: un testigo relató cómo fueron los disparos| Foto: Chiclayo Noticias

PNP incautó una pistola Glock al detenido

Tras el ataque, agentes policiales desplegaron un operativo en la Carretera Central, frente al cruce Palmira, donde detuvieron a un ciudadano venezolano de iniciales L.I.O.D., de 30 años, señalado como presunto autor material del homicidio.

Durante la intervención, los efectivos incautaron una pistola Glock calibre 9 × 19 milímetros. Según la PNP, el arma tenía una denuncia por hurto presentada el 15 de noviembre de 2023 en Villa El Salvador, Lima.

Capturaron a presunto asesino de La China Polo: un extranjero con un arma de fuego
Capturaron a presunto asesino de La China Polo: un extranjero con un arma de fuego

El registro policial consigna que se trata de una pistola negra, de serie BTVG236, que fue reportada como sustraída junto con su cacerina. La Policía y el Ministerio Público buscan determinar cómo llegó hasta Áncash y cómo terminó en poder del intervenido.

Hombre fue intervenido en Surco

Como parte de las diligencias, efectivos policiales detuvieron en Surco, Lima, a un hombre de 29 años presuntamente vinculado con el caso. La intervención se produjo luego de un trabajo de inteligencia que permitió identificar el vehículo en el que se movilizaba.

El caso de “La China Polo” suma tres detenidos tras el crimen en Caraz
El caso de “La China Polo” suma tres detenidos tras el crimen en Caraz | Foto: PNP

El sospechoso fue trasladado a una comisaría del sector para las diligencias correspondientes. Las autoridades no precisaron si esta captura corresponde al supuesto financista o a la persona que habría trasladado al presunto sicario.

Días antes de ser asesinada a balazos durante una actividad proselitista en Caraz, la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como ‘China’ Polo, difundió un video en el que denunció ser víctima de amenazas. La comunicadora afirmó haber recibido llamadas desde tres penales y señaló al general PNP Víctor Revoredo Farfán. Fuente: YouTube / China Polo Dominical

Un equipo especializado de la División de Homicidios de Lima viajó a Áncash para reforzar las pesquisas, que buscan esclarecer la planificación del ataque y la participación de las personas detenidas.

Asimismo, la familia convocó a una vigilia por la noche, mientras se ha anunciado una marcha para hoy doingo 20 de septiembre.

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