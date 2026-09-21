Rodrigo González tras asesinato de ‘La China Polo’: “Esa boca no la callaba nadie, solo podían hacerlo matándote”

Susy Isabel Aponte Polo, conocida como ‘La China’ Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash por Socios por Áncash, fue asesinada este sábado durante una actividad de campaña en Caraz. La Policía investiga el crimen y reportó la detención preliminar de un presunto implicado. Fuente: TV Perú

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El asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo, conocida como ‘La China Polo’, generó una serie de reacciones entre periodistas y figuras de la televisión. Una de ellas fue la de Rodrigo González, quien utilizó sus redes sociales para despedir a la comunicadora y exigir que se investigue a fondo el crimen ocurrido el sábado 19 de septiembre en Caraz.

La periodista de 43 años fue atacada a balazos mientras realizaba una actividad proselitista en las inmediaciones de un mercado de Caraz, provincia de Huaylas. El ataque también dejó personas heridas. La Policía y el Ministerio Público iniciaron las diligencias para determinar quiénes participaron en el crimen y cuál fue el móvil. La investigación fiscal, inicialmente abierta por feminicidio, posteriormente fue recalificada como presunto sicariato.

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En medio de la conmoción por la muerte de la comunicadora, Rodrigo González recordó la faceta periodística de ‘La China Polo’, especialmente su trabajo de investigación y las denuncias que había realizado contra diferentes personas e instituciones.

Rodrigo González recuerda a ‘La China Polo’ tras crimen en Caraz: “Descansa en paz periodista valiente”. Captura: IG.

Rodrigo González despide a ‘La China Polo’ y recuerda sus investigaciones

A través de una publicación en redes sociales, el conductor de ‘Amor y fuego’ lamentó el asesinato de Aponte Polo y destacó la manera en que ejercía el periodismo. “Descansa en paz periodista valiente. Sabemos a quiénes desenmascarabas y lo incómoda que fuiste para los mafiosos”, escribió Rodrigo González.

El mensaje estuvo acompañado de un pedido para que el trabajo que realizaba la periodista no quede inconcluso. González sostuvo que el entorno profesional de Aponte Polo debe continuar con las investigaciones y denuncias que ella había iniciado. “Atreviéndose a evidenciar a quienes nadie más se atreve. Es bueno saber que la gente que te sigue y trabaja contigo continúen tu legado”, manifestó.

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El conductor también hizo referencia a la manera en que, según su percepción, Aponte Polo había desarrollado su labor periodística, pese a las dificultades que podía generar investigar y denunciar determinados casos. “Esa boca no la callaba nadie, solo podían hacerlo matándote”, escribió González en uno de los pasajes más contundentes de su despedida.

Finalmente, exigió que las autoridades esclarezcan el asesinato y que se investigue a las personas que habían sido objeto de las denuncias periodísticas de la comunicadora. “Que se investigue a todos los que siempre denunciaste y evidenciaste, y paguen por esto”, concluyó.

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Rodrigo González recuerda a ‘La China Polo’ tras crimen en Caraz: “Descansa en paz periodista valiente”. Captura: IG.

¿Quién era Susy Aponte, conocida como ‘La China Polo’?

Susy Isabel Aponte Polo había alcanzado notoriedad en Áncash por su trabajo como periodista y por las denuncias que difundía a través de sus plataformas. En paralelo a su actividad comunicativa, había decidido participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 como candidata al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash.

El sábado 19 de septiembre se encontraba realizando actividades de campaña en Caraz cuando fue atacada a balazos. De acuerdo con los reportes publicados tras el crimen, el ataque ocurrió alrededor del mediodía en una zona cercana al mercado de la ciudad.

La comunicadora había denunciado previamente amenazas contra su vida. Días antes del asesinato, Aponte Polo aseguró públicamente que había recibido llamadas desde distintos establecimientos penitenciarios en las que le advertían sobre un posible atentado.

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En una de sus publicaciones, incluso señaló al general Víctor Revoredo Farfán, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), y afirmó que lo responsabilizaría si algo le ocurría. Estas acusaciones fueron difundidas públicamente por la propia periodista y forman parte del contexto que viene siendo mencionado después de su asesinato; no obstante, el vínculo entre esas amenazas y el crimen debe ser establecido por la investigación.

Rodrigo González recuerda a ‘La China Polo’ tras crimen en Caraz: “Descansa en paz periodista valiente”. Captura: IG.

‘La China Polo’ había denunciado amenazas días antes de su muerte

Uno de los elementos que ha cobrado especial relevancia después del asesinato es que Aponte Polo había advertido públicamente que temía por su vida.

La periodista aseguró que había recibido llamadas procedentes de tres penales y que en ellas se le habría advertido sobre un posible atentado. En una publicación difundida días antes de su muerte, cuestionó directamente a Revoredo y manifestó su intención de continuar denunciando hechos que consideraba irregulares. “De tres penales he recibido llamadas advirtiéndome que este señor Víctor Revoredo Farfán ha ordenado un atentado contra mi persona. Ya puse la denuncia en las entidades correspondientes”, manifestó entonces.

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En ese mismo mensaje, la periodista desafió públicamente a quien consideraba responsable de las amenazas y aseguró que continuaría con sus investigaciones.

Rodrigo González recuerda a ‘La China Polo’ tras crimen en Caraz: “Descansa en paz periodista valiente”. Captura: IG.

La investigación busca determinar quiénes estuvieron detrás del crimen

Tras el ataque, la Policía capturó inicialmente a un ciudadano extranjero a quien se le encontró un arma de fuego durante un operativo. La Fiscalía también dispuso la revisión de cámaras de seguridad de la zona para establecer si el detenido tuvo participación en el asesinato.

Posteriormente, la investigación tomó un nuevo rumbo al pasar de la hipótesis de feminicidio a una investigación por presunto sicariato. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas asumió las diligencias y dispuso diversas pericias para reconstruir lo ocurrido.

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El cambio en la calificación fiscal resulta relevante porque incorpora como línea de investigación la posibilidad de que el crimen haya sido planificado y ejecutado por encargo. Sin embargo, la determinación definitiva de responsabilidades dependerá de las diligencias fiscales y judiciales.

Rodrigo González recuerda a ‘La China Polo’ tras crimen en Caraz: “Descansa en paz periodista valiente”. Captura: IG.