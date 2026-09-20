Perú

Amigos de ‘La China’ Polo revelan uno de sus últimos mensajes de audio y carta un día antes del crimen

La grabación, atribuida a la periodista asesinada, fue difundida en una vigilia de Nuevo Chimbote; dirigentes dijeron que anticipaba la entrega pública de papeles vinculados con sus denuncias previas al crimen

Imagen dividida con una escena en el suelo rodeada de personas y el retrato de una mujer sonriente con una camiseta de campaña política
Susy Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash, falleció tras ser atacada a balazos durante una actividad proselitista en el mercado de Caraz. (Composición: Infobae Perú)
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Amigos y dirigentes de la agrupación Socios por Áncash difundieron uno de los últimos audios atribuidos a la periodista y candidata conocida como ‘China’ Polo, quien fue asesinada en Caraz. El material fue reproducido durante una vigilia en la Plaza de Armas de Nuevo Chimbote, donde también exhibieron documentos que, según afirmaron, ella les había enviado antes de su muerte.

La vigilia reunió a militantes, conocidos y líderes de la organización política a la que pertenecía la candidata al Gobierno Regional de Áncash. En declaraciones recogidas por 24 Horas, Valentín Fernández, identificado como líder provincial del Santa, sostuvo que China Polo tenía previsto convocar una conferencia de prensa tras regresar de Caraz.

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Según Fernández, ella le había comunicado que iba a entregar documentación relacionada con una carpeta que consideraba relevante para sus denuncias. “Ella iba a exponer hoy día llegando de Caraz”, afirmó durante la transmisión.

El audio sobre una conferencia de prensa y documentos

En el audio difundido por Fernández, la voz atribuida a China Polo anuncia una conferencia de prensa y la entrega de documentos. El mensaje, según el dirigente, fue enviado un día antes del crimen.

Va a ser una conferencia de prensa y yo voy a entregar todos los documentos, porque yo soy la del programa. Yo hago una conferencia de prensa, entrego todo, muestro todo”, se escucha en el registro reproducido durante la entrevista.

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Fernández señaló que el audio fue enviado el día previo a la muerte de la periodista y candidata. También indicó que ella había estado con integrantes de la agrupación durante una caminata en Villa María, en Nuevo Chimbote, antes de viajar a Caraz por actividades de campaña.

“Anoche hemos estado caminando. Hemos caminado en Villa María, en Nuevo Chimbote, y ella iba a regresar a hacer esta conferencia”, declaró el dirigente, quien sostuvo que la candidata quería responder a cuestionamientos sobre denuncias que, según dijo, eran calificadas de políticas.

El representante de Socios por Áncash afirmó que China Polo le había pedido que no difundiera antes unas escuchas que ella habría grabado. De acuerdo con su versión, la candidata planeaba exponer ese material cuando regresara de Caraz.

Los documentos que exhibieron durante la vigilia

Durante la transmisión, Fernández mostró papeles que, según afirmó, fueron escritos y firmados por China Polo. El dirigente dijo que se trataba de documentos enviados por la periodista, entre ellos una solicitud de garantías fechada el 10 de julio.

El contenido leído al aire menciona a Juan Calderón Altamirano, a quien la candidata habría señalado como responsable de amenazas en su contra. “El señor Juan Calderón me ha amenazado, me ha mandado a matar a través de sicarios del Santa”, dice el texto mostrado por Fernández.

La carta también incluye la siguiente afirmación: “Antes de morir, el sicario Cojo Giordano me llamó a decirme que Juan Calderón me quiere matar. Les había pagado ya y les dieron mis datos y ubicación”.

Fernández sostuvo que los documentos debían ser verificados por las autoridades. “Yo no digo que sean ellos. Yo no soy especialista, no soy investigador, pero exijo que se esclarezca la verdad, sea quien sea”, manifestó al referirse a las personas mencionadas en los papeles.

En sus declaraciones, el dirigente también aludió a una carpeta que, según dijo, China Polo había mencionado y que estaría en Lima. Afirmó que la periodista le envió una captura de pantalla con información que, según su versión, hacía referencia a una posible amenaza contra Edison Portalatino, candidato de la agrupación en Chimbote.

El pedido de investigar el asesinato de la periodista

Los participantes de la vigilia pidieron que el crimen sea esclarecido y rechazaron que se adelanten conclusiones sobre el caso. Fernández cuestionó que la Fiscalía de Huaylas hubiera difundido una versión sobre un posible feminicidio antes de que, según sostuvo, se conociera una necropsia.

Exigimos que esto no quede impune y que se llegue a la verdad”, declaró el líder provincial del Santa. También pidió la intervención del Ministerio Público y del Ministerio del Interior para investigar las amenazas que, según afirmó, había denunciado la candidata.

Otra participante de la vigilia dijo que había presentado nueve denuncias contra el alcalde Walter Soto y señaló que la carpeta que China Polo pretendía exponer incluía información sobre una presunta amenaza contra su vivienda. Las declaraciones fueron formuladas durante la transmisión de 24 Horas.

La periodista y candidata había viajado a Caraz por actividades de campaña y tenía previsto retornar a Chimbote el mismo día, de acuerdo con el testimonio de Fernández. Sus amigos y dirigentes políticos afirmaron que esperaban que, a su regreso, diera una conferencia de prensa para hacer públicos los documentos y audios a los que hizo referencia en su último mensaje.

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