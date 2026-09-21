Partido de López Aliaga lleva a 110 candidatos con sentencias, entre ellos por homicidio, violación y tráfico de drogas

Renovación Popular lleva a 110 candidatos con sentencias penales en sus listas electorales, según un reportaje de Cuarto Poder. Ocho postulan a gobiernos regionales, 16 a alcaldías provinciales y 86 a cargos distritales

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Renovación Popular, el partido que lidera el excandidato presidencial Rafael López Aliaga, lleva en sus listas electorales a 110 candidatos que registran sentencias penales, entre ellos postulantes condenados por homicidio calificado, violación sexual de menores y tráfico ilícito de drogas, según un reportaje difundido este domingo por Cuarto Poder.

De ese grupo, ocho postulan a gobiernos regionales, 16 a alcaldías provinciales y 86 a cargos distritales. Entre las condenas registradas también figuran delitos como peculado, colusión y malversación de fondos.

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Uno de los casos expuestos es el de Enrique Torres Montilla, candidato a la alcaldía distrital de Rumisapa, en la región San Martín, quien fue condenado a 18 años de prisión por homicidio calificado por el asesinato, en 2005, del entonces alcalde de ese distrito, Hernán Alegía Tuesta.

De acuerdo con el informe, Torres Montilla fue detenido en 2007 y el Poder Judicial lo condenó por su responsabilidad en el crimen, además de imponerle el pago de 15.000 soles de reparación civil. Actualmente busca volver a gobernar el mismo distrito donde ocurrió el asesinato.

Entre las condenas figuran delitos graves, como homicidio calificado, violación sexual de menores y tráfico ilícito de drogas, además de peculado, colusión y malversación de fondos

Otro de los postulantes señalados es Carlos Vigo, candidato a regidor en Caspizapa, también en San Martín. El reportaje sostiene que registra una condena por violación sexual a una menor de edad, aunque en su hoja de vida consignó únicamente la letra “N” en el apartado correspondiente a sentencias firmes.

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Consultado sobre esa condena, Vigo negó inicialmente haber sido sentenciado y afirmó que no había tenido ninguna sentencia. Posteriormente dijo que consultaría el caso con sus asesores, pero, según el reportaje, no volvió a responder.

En la misma circunscripción aparece Saturdino Yanayacu, conocido como ‘Shatuco’, quien registra una condena de seis años de prisión efectiva por tráfico ilícito de drogas dictada por el Primer Juzgado Penal de Piura. También tiene una sentencia por peculado.

El reportaje aborda además el caso de Edwin Aburto Santiago, candidato a la alcaldía de Pueblo Nuevo, en Ica, quien fue condenado a siete años de prisión por formas agravadas de tráfico ilícito de drogas tras intentar ingresar pasta básica de cocaína al penal de Tambo de Mora.

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Según la sentencia citada, el aspirante llegó al establecimiento penitenciario con una bolsa de víveres que contenía 12 pescados, en nueve de los cuales fueron encontrados envoltorios con pasta básica de cocaína. El candidato cumplió la condena bajo un régimen de semilibertad.

También aparecen postulantes con condenas por tráfico de drogas y delitos contra la administración pública, como Edwin Aburto Santiago, condenado por intentar ingresar pasta básica de cocaína a un penal, y el excongresista Willy Serrato Puse, quien registra sentencias por tráfico de influencias simuladas, malversación y colusión

Aburto Santiago negó haber participado en actividades de tráfico de drogas y explicó que la condena se produjo por haber intentado ingresar los estupefacientes al penal. En las próximas elecciones, además, su hijo participa en la misma lista como candidato a regidor.

Otro de los postulantes mencionados es el excongresista Willy Serrato Puse, quien aspira a la alcaldía distrital de Olmos, en Lambayeque. En 2018 fue detenido en el marco de una investigación sobre la organización conocida como ‘Los Temerarios del Crimen’.

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De acuerdo con su hoja de vida, fue condenado a tres años de pena suspendida tras acogerse a una conclusión anticipada por el delito de tráfico de influencias simuladas. También registra sentencias por malversación de fondos y colusión simple, además de condenas por calumnia, difamación y querella.

Serrato Puse ha negado haber entregado dinero a un exjuez para interferir en investigaciones y ha rechazado haber utilizado recursos públicos de Olmos de manera irregular.