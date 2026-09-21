León XIV en Perú: Así será la agenda oficial del Papa en Cusco y Pucallpa

La explanada de Saqsaywaman será el principal escenario para una misa oficiada por el sumo pontífice por su capacidad para 100.000 personas. (Foto AP/Andrew Medichini)

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La visita del papa León XIV al Perú ya acuenta oficialmente con un programa definido de actividades en distintas regiones del país en las que sostendrá diferentes encuentros con la comunidad católica por medio de discursos a los fieles del mundo.

Según el programa oficial difundido por la oficina de prensa del Vaticano, el papa León XIV visitará las dos regiones el domingo 15 de noviembre.

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El primero se realizará desde Chiclayo, donde estará entre el el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, y partirá desde las 7:50 a.m. con destino al Cusco. El segundo viaje iniciará a la 1:05 p.m. desde el Cusco con destino a Pucallpa.

La explanada de Saqsaywaman será el principal escenario para una misa oficiada por el sumo pontífice por su capacidad para 100.000 personas. EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

Agenda de León XIV en Cusco

07:50 - Salida en avión desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Cusco.

10:00 - Llegada al Aeropuerto Internacional de Cusco “Alejandro Velasco Astete”.

10:30 - Encuentro con los fieles y los representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman (Discurso del Santo Padre).

11:45 - Oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

13:05 - Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Cusco hacia Pucallpa.

Agenda de León XIV en Pucallpa

14:30 - Llegada al aeropuerto internacional de Pucallpa “Capitán FAP David Abensur Rengifo”.

15:00 - Encuentro con los misioneros, las misioneras y los representantes de los pueblos amazónicos en el “Malecón Puerto Callao” (Discurso del Santo Padre).

16:45 - Santa Misa en la “Villa Deportiva Regional Ucayali” (Homilía del Santo Padre).

19:05 - Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Pucallpa hacia Lima.

20:20 - Llegada a la “Base Aeronaval del Callao”.

La explanada de Saqsaywaman será el principal escenario para una misa oficiada por el sumo pontífice por su capacidad para 100.000 personas. EFE/GIUSEPPE LAMI

Lunes 16 de noviembre: despedida y regreso a Roma

En el último día de su visita al Perú, León XIV comenzará la mañana a las 8.30 con una visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. A las 10.30 presidirá la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, Lima. El cardenal Castillo confirmó que se evalúa la presencia de la imagen del Señor de los Milagros en esa celebración.

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A las 13.15 se realizará la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao. El avión pontificio partirá a las 13.45 y llegará al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino el martes 17 de noviembre a las 10.25.

Arzobispado de Lima prepara serie sobre León XIV

El Arzobispado de Lima anunció el estreno de ‘León XIV vuelve a casa’, una serie de programas dedicada a la próxima visita del papa León XIV al Perú. La producción buscará mostrar los preparativos de la Iglesia peruana ante el reencuentro con el pontífice, quien desarrolló parte de su misión pastoral en el país antes de asumir funciones en el Vaticano.

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El Arzobispado de Lima difundirá contenidos semanales sobre la organización previa a la visita, prevista entre los días 11 y 16| Video: Arzobispado de Lima

La serie se emitirá todos los domingos a través de YouTube y reunirá información sobre la organización pastoral, las actividades previstas y las expectativas de los fieles ante la llegada del Papa.

Juan José Dioses, director de comunicaciones de la institución eclesiástica, señaló que serán un total de cinco episodios que se transmitirán de manera gratuita. En estos capítulos se dará voz a diversos representantes de la iglesia de Chiclayo, Pucallpa, Cusco y Lima.

Como se recuerda. en su primer discurso como Papa, León XIV hizo referencia al Perú, un país al que ha mencionado como parte de su trayectoria dentro de la Iglesia. Antes de su elección como sumo pontífice, el papa Francisco lo convocó para encabezar el Dicasterio para los Obispos.

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