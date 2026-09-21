Rafael López Aliaga encabeza simulacro para alcaldía de Lima con 28,4% de votos válidos, seguido por Carlos Bruce con 18,2%

El estudio de Datum, difundido por Cuarto Poder, se realizó con 1.700 personas habilitadas para votar y tiene un margen de error de 2,4 puntos porcentuales

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, encabeza el simulacro de votación para la Alcaldía de Lima Metropolitana con el 28,4% de los votos válidos, seguido por Carlos Bruce, de Somos Perú, con el 18,2%, según un estudio de Datum difundido este domingo por Cuarto Poder.

López Aliaga obtiene el 24,7% del total de votos emitidos, mientras que Bruce alcanza el 15,8%. En tercer lugar se sitúa Francis Allison, de Avanza País, con el 11,3% de los votos válidos y el 9,8% de los emitidos.

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Samuel Daza, de Fuerza Popular, registra el 7,1% de los votos válidos (6,2% de los emitidos), seguido por Daniel Urresti, de Podemos Perú, con el 5,8% (5%) y Elio Riera, de Alianza para el Progreso, con el 4,8% (4,2%).

Susel Paredes, de Ahora Nación; Alberto Tejada, de Acción Popular, y Oswaldo Vargas, de Juntos por el Perú, obtienen cada uno el 3,6% de los votos válidos. Segundo Valdéz, del Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP), alcanza el 2,1%.

El simulacro fue realizado a 1.700 electores entre el 6 y el 12 de septiembre; tiene un margen de error de 2,4 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%

El conjunto de otros partidos concentra el 11,5% de los votos válidos. Los votos en blanco representan el 8,5% y los nulos, el 4,7% del total de votos emitidos.

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El estudio corresponde a un simulacro de votación presencial realizado en los hogares mediante encuesta directa y personal a 1.700 personas de entre 18 y 70 años habilitadas para votar en las elecciones regionales y municipales de 2026.

El trabajo de campo se realizó del 6 al 12 de septiembre en la región Lima y el Callao, de acuerdo con la ficha técnica difundida. El margen de error es de 2,4 puntos porcentuales y el nivel de confianza, del 95%.

Enfrentados

El sondeo se hizo público el mismo día en que Bruce confirmó que ha presentado hasta cuatro denuncias por difamación contra López Aliaga, su rival político, a quien acusó de haber “cruzado un límite” con sus declaraciones.

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Susel Paredes, Alberto Tejada y Oswaldo Vargas alcanzan cada uno 3,6%, mientras que Segundo Valdéz registra 2,1%

“Son varias. No sé si son tres o cuatro por varias cosas”, declaró Bruce en diálogo con RPP, al explicar que es la primera vez en su trayectoria política que recurre a la vía judicial por este tipo de hechos. “Nunca lo he hecho”, afirmó.

El exministro señaló que, en anteriores ocasiones, cuando consideraba que una información publicada sobre él era incorrecta, optaba por comunicarse directamente con los periodistas antes que iniciar acciones legales.

“Cuando ha sido algo que no era verdad, generalmente hablo con el periodista y le digo: ‘Oye, por si acaso acá te has equivocado’, y generalmente el periodista rectifica”, indicó.

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Sin embargo, sostuvo que decidió acudir a los tribunales debido a las afirmaciones que atribuyó a López Aliaga, las cuales, según dijo, sobrepasaron un límite que considera inaceptable.

“Se ha pasado una raya. Uno es político, es verdad, pero uno también tiene familia, tiene hijos, tiene hermanos, y cuando a uno lo difaman de una manera con cosas terribles como las que han venido por parte del señor, no solamente es la incomodidad que uno tiene, sino es la zozobra que le causas a tu familia, a tu círculo íntimo, y para mí eso es inaceptable”, señaló.