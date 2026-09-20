¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre en Perú? Origen y significado de la tradición

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Cada 21 de septiembre, miles de personas en Perú compran o reciben ramos de flores amarillas, en particular girasoles, como gesto de afecto hacia parejas, amigos o familiares. La costumbre coincide con el inicio de la primavera en el hemisferio sur y se apoya en un fenómeno cultural que trasciende fronteras: la memoria colectiva de una telenovela argentina emitida hace más de 20 años.

El fenómeno no responde a un rito ancestral ni a una festividad religiosa. Se trata de una práctica reciente, impulsada primero por la televisión y luego amplificada por las redes sociales, que en los últimos años ganó fuerza particular en TikTok e Instagram. Cada temporada, la demanda de flores amarillas crece de forma sostenida en los días previos al 21 de septiembre.

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Aunque la fecha se asocia popularmente con el cambio de estación, el equinoccio de primavera en el hemisferio sur ocurre técnicamente entre el 22 y el 23 de septiembre, según variaciones anuales del calendario astronómico. En Perú, el Día de la Primavera se celebra oficialmente el 23 de septiembre, lo cual no ha impedido que el 21 se consolide como la jornada de referencia para el intercambio de flores.

Flores amarillas se dispara en el Mercado de Flores a poco de Año Nuevo 2025. (Foto: Andina)

Telenovela argentina: Floricienta

La raíz de la tradición se remonta a Floricienta, producción televisiva juvenil creada por Cris Morena y transmitida entre 2004 y 2005. La protagonista, interpretada por la actriz y cantante Florencia Bertotti, soñaba con recibir flores amarillas de su gran amor como símbolo de un sentimiento verdadero. La canción principal de la serie, que incluye la frase “él la estaba esperando con una flor amarilla”, se convirtió en un referente para toda una generación.

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Uno de los episodios más recordados por los seguidores del programa ocurre cuando el personaje de Federico Fritzenwalden, interpretado por Juan Gil Navarro, cumple ese deseo y le entrega el ramo a la protagonista. La escena quedó instalada en el imaginario popular como sinónimo de romanticismo y amor correspondido.

Con el paso de los años, la costumbre trascendió la pantalla. Usuarios de redes sociales retomaron la referencia y la vincularon con el 21 de marzo, fecha del inicio de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur. Ese cruce entre ficción y calendario estacional dio origen a una segunda fecha equivalente en el hemisferio sur: el 21 de septiembre.

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El proyecto fue creado por Cris Morena, figura prominente de la televisión argentina, conocido por producir "Rebelde way" y "Casi ángeles" (Créditos: HBO Max)

¿Qué simboliza el color amarillo?

Dentro de la narrativa de Floricienta, las flores amarillas representaban esperanza, alegría y luz para los personajes, en especial para la protagonista, una joven huérfana que trabajaba como sirvienta en la mansión de una familia adinerada. Esa carga emocional se trasladó después al uso cotidiano del color.

El amarillo se asocia de manera habitual con el optimismo, la energía positiva y la renovación, atributos que conectan de forma directa con el espíritu de cambio de estación. Por ese motivo, el gesto de regalar estas flores se interpreta como una muestra de afecto y, en algunos casos, como una promesa de vínculo duradero.

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Entre los significados que la práctica adquirió en los últimos años se distinguen varios usos posibles:

Amor e ilusión, dirigido a una pareja o a una persona de interés romántico.

Amistad y cariño, entre personas que comparten la tendencia sin connotación sentimental.

Optimismo y alegría, como acompañamiento de un mensaje positivo o una celebración puntual.

Nuevos comienzos, vinculados a un cambio de etapa, un cumpleaños o un proyecto que inicia.

Agradecimiento, como reconocimiento a una relación significativa sin intención romántica.

Esta es la razón por la que se regalan flores amarillas el 21 de septiembre - crédito HBO Max/ ilustración de Infobae

¿Por qué se prefieren los girasoles?

Entre las opciones disponibles en el mercado floral, los girasoles se posicionaron como la elección más habitual para esta fecha, debido a su tamaño y a la intensidad de su color. Floristerías de distintas ciudades peruanas reportan un incremento en la venta de arreglos con esta variedad en los días previos al 21 de septiembre, un patrón que se repite cada año desde que la tendencia comenzó a expandirse en el país.

La costumbre ya no se limita al ámbito romántico. En la práctica actual, el intercambio de flores amarillas incluye a amigos, familiares y compañeros de trabajo, lo cual amplió el alcance original de la tradición nacida en la ficción televisiva.

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Un joven entrega un ramo de flores amarillas envuelto en papel a una mujer en un parque iluminado por la luz solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)