Perú

Milán también exige justicia: el escolar de 13 años que murió en manos de sus compañeros antes del caso Liceo Naval

Milán tenía 13 años y había cambiado de colegio apenas 15 días antes de morir. El traslado buscaba alejarlo de los episodios de bullying que venía sufriendo, pero el hostigamiento continuó hasta el ataque que le quitó la vida

Un escolar en Huancayo pierde la vida tras ser apuñalado, en un suceso que se investiga como un caso extremo de bullying. Este informe presenta testimonios de la madre de la víctima, videos de la agresión y las manifestaciones de una comunidad que exige justicia. Latina
Guardar

La violencia entre escolares ya había dejado una historia que conmocionó a la ciudad de Huancayo, en la región Junín, semanas antes de que el caso del Liceo Naval Almirante Guise, en Lima, volviera a poner en discusión qué ocurre cuando las agresiones entre estudiantes no son detectadas o atendidas a tiempo. Dos casos ocurridos este año muestran las dimensiones que puede alcanzar este problema: una denuncia de agresión sexual y el asesinato de otro menor.

El caso de Milán T. Q., de 13 años, constituye la primera muerte vinculada a la violencia escolar registrada por medios nacionales en 2026, un problema que Infobae Perú ya venía siguiendo desde años atrás a partir de distintos casos de violencia denunciados en colegios a nivel nacional y que, con el paso del tiempo, han evidenciado situaciones cada vez más graves.

PUBLICIDAD

Asesinado por un compañeros por S/1

El 21 de agosto, Milán T. Q., un adolescente de 13 años y estudiante de 17 años de edad del colegio Santa Isabel, salió de su vivienda para encontrarse con unos amigos. De acuerdo con las primeras informaciones, terminó involucrado en un enfrentamiento entre estudiantes que comenzó en inmediaciones de la avenida Ferrocarril y continuó por distintos sectores de Huancayo, entre ellos los jirones Ica y Arica, hasta llegar a la zona de Arica con Angaraes.

Durante la pelea, el menor fue herido en el pecho con un arma blanca por otro menor de capucha roja quien, tras cometer la agresión, salió huyendo de la escena. Todo esto ocurrió en presencia de algunos transeúntes.

PUBLICIDAD

“Pensábamos que eran puñetes, nada más. (La víctima) se levantó, con la adrenalina, corrió hacia nosotros y nos dijo: ‘Seño, me han apuñalado’”, narró un testigo.

Tras ser auxiliado, fue trasladado de emergencia a un centro de salud. Sin embargo, su madre llegó al establecimiento luego de ser alertada por un testigo y recibió la noticia de que su hijo había fallecido. La Policía inició entonces las investigaciones para reconstruir cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

Un retrato impreso de un niño sobre una bicicleta junto a varias personas que llevan un ataúd blanco y flores en un funeral
Varias personas trasladan el ataúd de un menor fallecido a causa de violencia escolar durante su sepelio en Huancayo. (Infobae Perú)

Agresiones reiteradas que no fueron atendidas por el colegio

Pero la muerte de Milán no fue el único elemento que puso al colegio Santa Isabel bajo la mirada de las autoridades. Según contó su familia a medios locales, el adolescente ya había atravesado situaciones de bullying antes de aquel 21 de agosto. Su padre relató que Milán había sido cambiado de institución aproximadamente 15 días antes de su muerte debido a estos problemas.

De acuerdo con el relato del padre, estudiantes de grados superiores le quitaban prendas, como su sombrero, y le exigían entre S/1 y S/2 para devolvérselas. También afirmó que en el bus escolar le pedían dinero y que, cuando se negaba, lo golpeaban.

El padre contó además que en una ocasión encontró a su hijo con la nariz morada. El adolescente inicialmente le dijo que se había golpeado, pero posteriormente la familia relacionó esa lesión con las agresiones que venía sufriendo. El progenitor sostuvo que esta situación también habría repercutido en el desempeño escolar de Milán.

Adolescente muere tras pelea escolar en Huancayo, familia denuncia acoso previo | Foto: Huancayo Noticias
Adolescente muere tras pelea escolar en Huancayo, familia denuncia acoso previo | Foto: Huancayo Noticias

La familia afirmó que comunicó el problema a un docente del colegio y que dejó constancia de su visita, aunque sostuvo que no se adoptaron medidas suficientes.

La muerte de Milán llevó además a otros padres de familia del Santa Isabel a denunciar públicamente situaciones que, según sus testimonios, también ocurrían dentro del colegio. Entre ellas apareció el supuesto cobro de “cupos” de S/1 a estudiantes menores, bajo distintas condiciones para realizar actividades durante el recreo o acceder a determinados espacios. Una madre declaró a Correo que su hijo le había relatado situaciones similares desde años anteriores.

Ante estas denuncias, la UGEL Huancayo señaló que no tenía conocimiento previo de los supuestos cobros y anunció el envío de un equipo de convivencia escolar al plantel para recoger información y coordinar acciones con la Policía. El caso también generó movilizaciones de padres de familia que reclamaron mayor seguridad en los alrededores de los centros educativos.

La situación, además, no se circunscribía al Santa Isabel. La UGEL Huancayo identificó siete instituciones educativas que requerían intervención preventiva por casos de violencia y enfrentamientos entre estudiantes: Santa Isabel, Politécnico Regional del Centro, José Carlos Mariátegui, Túpac Amaru, María Inmaculada, Nuestra Señora de Cocharcas y Mariscal Castilla.

Mientras se anunciaban estas medidas, la investigación por la muerte de Milán continuó. La Policía recopiló testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y otros elementos para reconstruir el ataque. Posteriormente, las autoridades identificaron a un adolescente de 17 años como presunto responsable, y un juzgado de familia ordenó su internamiento preventivo por cuatro meses.

Temas Relacionados

violencia escolarbullyingLiceo Naval Almirante Guiseperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno cambiaría el Reinfo por Ley Mape, un “procedimiento simplificado” para seguir formalizando mineros

El Reinfo culminará el 31 de diciembre de 2026, pero ya hay planes del gobierno para seguir con la formalización de mineros artesanales

Gobierno cambiaría el Reinfo por Ley Mape, un “procedimiento simplificado” para seguir formalizando mineros

Corredor Azul ahorra hasta 12 minutos por recorrido tras piloto del Carril Bus Bidireccional

La velocidad promedio de los buses aumentó de 9 a 16 kilómetros por hora, de acuerdo con los resultados iniciales presentados por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao

Corredor Azul ahorra hasta 12 minutos por recorrido tras piloto del Carril Bus Bidireccional

Alianza Lima vs Fluminense EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por el tercer lugar de Brasil Cup de Vóley 2026

Las ‘blanquiazules’ buscarán subirse al podio del torneo amistoso luego de caer 3-1 ante Gerdau Minas en su debut. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Fluminense EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por el tercer lugar de Brasil Cup de Vóley 2026

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La ‘U’, motivada por su reciente triunfo ante Alianza Lima en el clásico, buscará imponerse al ‘pedacito de cielo’ para dar un paso más en la pelea por el título de la segunda fase. Sigue las incidencias

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sport Boys vs Melgar HOY: partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘rosados’ visitarán a los ‘rojinegros’ en el estadio Monumental UNSA en un duelo para mantenerse en las primeras ubicaciones de la tabla. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Sport Boys vs Melgar HOY: partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidatos a la alcaldía de Miraflores en las Elecciones 2026: conoce a los postulantes y sus partidos

Candidatos a la alcaldía de Miraflores en las Elecciones 2026: conoce a los postulantes y sus partidos

Rafael López Aliaga lidera la intención de voto en 9 distritos y está cerca de obtener Surco, según CPI

Lista de candidatos a la alcaldía de Surco: Los 15 postulantes que buscan suceder a Carlos Bruce

Defensa de la víctima del Liceo Naval denunciará penalmente a adultos que estuvieron presentes durante agresión sexual

Abogado de la víctima del Liceo Naval pide 8 años de internamiento contra acusados: “Serían 35 años si fueran adultos”

ENTRETENIMIENTO

Giacomo Benavides se pronuncia por el caso del Liceo Naval en medio de críticas contra Zaca TV: “Las autoridades deben investigar a profundidad”

Giacomo Benavides se pronuncia por el caso del Liceo Naval en medio de críticas contra Zaca TV: “Las autoridades deben investigar a profundidad”

Mario Hart resalta su respeto hacia el padre de Alejandra Baigorria y minimiza a su hermano Sergio: “Es un hater más”

Yiddá Eslava es captada en besos y abrazos con empresario en Miraflores: ¿quién es el nuevo galán de la actriz?

Tomás Suárez-Vértiz presenta “Dejarlo Todo”: la canción con la que busca abrirse paso más allá del legado de Pedro Suárez-Vértiz

Christopher Gianotti se pronuncia por caso del Liceo Naval y revela experiencia de bullying con sus hijas: “Tuve que cambiarlas de colegio”

DEPORTES

Alianza Lima vs Fluminense EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por el tercer lugar de Brasil Cup de Vóley 2026

Alianza Lima vs Fluminense EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por el tercer lugar de Brasil Cup de Vóley 2026

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sport Boys vs Melgar HOY: partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau HOY: partido por fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026