Milán también exige justicia: el escolar de 13 años que murió en manos de sus compañeros antes del caso Liceo Naval

Un escolar en Huancayo pierde la vida tras ser apuñalado, en un suceso que se investiga como un caso extremo de bullying. Este informe presenta testimonios de la madre de la víctima, videos de la agresión y las manifestaciones de una comunidad que exige justicia. Latina

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La violencia entre escolares ya había dejado una historia que conmocionó a la ciudad de Huancayo, en la región Junín, semanas antes de que el caso del Liceo Naval Almirante Guise, en Lima, volviera a poner en discusión qué ocurre cuando las agresiones entre estudiantes no son detectadas o atendidas a tiempo. Dos casos ocurridos este año muestran las dimensiones que puede alcanzar este problema: una denuncia de agresión sexual y el asesinato de otro menor.

El caso de Milán T. Q., de 13 años, constituye la primera muerte vinculada a la violencia escolar registrada por medios nacionales en 2026, un problema que Infobae Perú ya venía siguiendo desde años atrás a partir de distintos casos de violencia denunciados en colegios a nivel nacional y que, con el paso del tiempo, han evidenciado situaciones cada vez más graves.

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Asesinado por un compañeros por S/1

El 21 de agosto, Milán T. Q., un adolescente de 13 años y estudiante de 17 años de edad del colegio Santa Isabel, salió de su vivienda para encontrarse con unos amigos. De acuerdo con las primeras informaciones, terminó involucrado en un enfrentamiento entre estudiantes que comenzó en inmediaciones de la avenida Ferrocarril y continuó por distintos sectores de Huancayo, entre ellos los jirones Ica y Arica, hasta llegar a la zona de Arica con Angaraes.

Durante la pelea, el menor fue herido en el pecho con un arma blanca por otro menor de capucha roja quien, tras cometer la agresión, salió huyendo de la escena. Todo esto ocurrió en presencia de algunos transeúntes.

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“Pensábamos que eran puñetes, nada más. (La víctima) se levantó, con la adrenalina, corrió hacia nosotros y nos dijo: ‘Seño, me han apuñalado’”, narró un testigo.

Tras ser auxiliado, fue trasladado de emergencia a un centro de salud. Sin embargo, su madre llegó al establecimiento luego de ser alertada por un testigo y recibió la noticia de que su hijo había fallecido. La Policía inició entonces las investigaciones para reconstruir cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

Varias personas trasladan el ataúd de un menor fallecido a causa de violencia escolar durante su sepelio en Huancayo. (Infobae Perú)

Agresiones reiteradas que no fueron atendidas por el colegio

Pero la muerte de Milán no fue el único elemento que puso al colegio Santa Isabel bajo la mirada de las autoridades. Según contó su familia a medios locales, el adolescente ya había atravesado situaciones de bullying antes de aquel 21 de agosto. Su padre relató que Milán había sido cambiado de institución aproximadamente 15 días antes de su muerte debido a estos problemas.

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De acuerdo con el relato del padre, estudiantes de grados superiores le quitaban prendas, como su sombrero, y le exigían entre S/1 y S/2 para devolvérselas. También afirmó que en el bus escolar le pedían dinero y que, cuando se negaba, lo golpeaban.

El padre contó además que en una ocasión encontró a su hijo con la nariz morada. El adolescente inicialmente le dijo que se había golpeado, pero posteriormente la familia relacionó esa lesión con las agresiones que venía sufriendo. El progenitor sostuvo que esta situación también habría repercutido en el desempeño escolar de Milán.

Adolescente muere tras pelea escolar en Huancayo, familia denuncia acoso previo | Foto: Huancayo Noticias

La familia afirmó que comunicó el problema a un docente del colegio y que dejó constancia de su visita, aunque sostuvo que no se adoptaron medidas suficientes.

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La muerte de Milán llevó además a otros padres de familia del Santa Isabel a denunciar públicamente situaciones que, según sus testimonios, también ocurrían dentro del colegio. Entre ellas apareció el supuesto cobro de “cupos” de S/1 a estudiantes menores, bajo distintas condiciones para realizar actividades durante el recreo o acceder a determinados espacios. Una madre declaró a Correo que su hijo le había relatado situaciones similares desde años anteriores.

Ante estas denuncias, la UGEL Huancayo señaló que no tenía conocimiento previo de los supuestos cobros y anunció el envío de un equipo de convivencia escolar al plantel para recoger información y coordinar acciones con la Policía. El caso también generó movilizaciones de padres de familia que reclamaron mayor seguridad en los alrededores de los centros educativos.

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La situación, además, no se circunscribía al Santa Isabel. La UGEL Huancayo identificó siete instituciones educativas que requerían intervención preventiva por casos de violencia y enfrentamientos entre estudiantes: Santa Isabel, Politécnico Regional del Centro, José Carlos Mariátegui, Túpac Amaru, María Inmaculada, Nuestra Señora de Cocharcas y Mariscal Castilla.

Mientras se anunciaban estas medidas, la investigación por la muerte de Milán continuó. La Policía recopiló testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y otros elementos para reconstruir el ataque. Posteriormente, las autoridades identificaron a un adolescente de 17 años como presunto responsable, y un juzgado de familia ordenó su internamiento preventivo por cuatro meses.

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