Papa León XIV en Perú: ¿Quiénes son los cinco santos que aparecen en logotipo oficial?

Santa Rosa de Lima, Toribio de Mogrovejo, Martín de Porres, Francisco Solano y Juan Macías forman parte de la identidad visual presentada para el viaje apostólico de noviembre| Foto: El Vaticano

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El Vaticano oficializó la agenda del papa León XIV en Perú, aunque una imagen del anuncio concentró la atención. El logotipo de la visita reúne al pontífice, una paloma como símbolo del Espíritu Santo y a los cinco santos ligados a la historia religiosa del país: Santa Rosa de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, San Martín de Porres, San Francisco Solano y San Juan Macías.

La composición está enmarcada por un corazón que incluye el mapa peruano. Esa figura expresa una convocatoria a abrirse a Dios, a los demás y al porvenir. La paloma, ubicada sobre el territorio nacional, alude a la presencia divina, la reconciliación y la esperanza. De esta manera, el lema para el país será ‘Abramos el corazón’.

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El lema propone, a su vez, renovar la fe, reforzar la fraternidad y asumir la misión de anunciar el Evangelio. La elección de los cinco santos sitúa el viaje dentro de una tradición que tuvo a Lima como uno de los principales centros del catolicismo en América durante los siglos XVI y XVII.

Imagen de archivo del papa León XIV durante su visita a España. EFE/ Ramón De La Rocha

¿Cuáles son los santos que aparecen en la imagen de la agenda oficial del papa León XIV?

Santa Rosa de Lima

En la parte superior izquierda del diseño aparece Santa Rosa de Lima, identificada por su velo y la corona de rosas. La imagen remite a la tradición que asoció su nombre, Rosa, con las flores y con una vida dedicada a la oración, la penitencia y la ayuda a las personas pobres.

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Nacida en Lima en 1586 como Isabel Flores de Oliva, ingresó en la Tercera Orden de Santo Domingo sin abandonar la casa de su familia. Allí llevó una vida de recogimiento religioso y atendió a enfermos y necesitados. Murió en 1617, a los 31 años.

En 1671 fue canonizada y se convirtió en la primera santa nacida en América reconocida por la Iglesia católica.

Santa Rosa de Lima: la vida y el legado de la primera santa de América| Foto: Andina (Composición Infobae Perú)

Santo Toribio de Mogrovejo

Está representado en el extremo inferior izquierdo con capa pluvial, báculo y un libro. El báculo expresa su autoridad como pastor de la Iglesia, mientras que el libro remite a su labor de enseñanza, organización eclesiástica y formación religiosa.

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Nació en Mayorga, España, en 1538. Llegó al Virreinato del Perú como arzobispo de Lima a fines del siglo XVI, en un período de expansión de las instituciones coloniales y de la evangelización católica.

Durante su gestión recorrió extensos territorios de la arquidiócesis, convocó sínodos y promovió catecismos en quechua y aimara. Murió en 1606, durante una visita pastoral en el norte peruano.

Una estatua y una pintura ilustran a Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, cuya canonización cumple 300 años en el marco del Año Toribiano. (Infobae Perú/Difusión)

San Martín de Porres

Junto al arzobispo se encuentra San Martín de Porres, vestido con el hábito blanco y negro de la Orden de Predicadores. Esa vestimenta lo vincula con la comunidad dominica, donde pasó la mayor parte de su vida religiosa.

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Era hijo de un español y de una mujer afrodescendiente de origen panameño. En una sociedad atravesada por jerarquías raciales, comenzó su vínculo con el convento de Santo Domingo como donado y más tarde ingresó como hermano religioso.

Su imagen está asociada a la atención de enfermos, la asistencia a personas pobres y el trabajo cotidiano dentro del convento.

San Martín de Porres, el ‘Fray de la Escoba’, dedicó su vida a servir a los enfermos y pobres de Lima, convirtiéndose en el primer santo mulato de América y en un símbolo de humildad y justicia social

San Francisco Solano

En el sector inferior derecho aparece San Francisco Solano, con hábito franciscano y una mano sobre el pecho. El gesto remite a la predicación y a la vida misionera que desarrolló en distintos territorios de Sudamérica.

Francisco Solano nació en Montilla, España, en 1549. Ingresó a la orden franciscana y viajó a América a finales del siglo XVI. Su actividad religiosa incluyó misiones en regiones que hoy forman parte de Argentina, Paraguay y Bolivia, antes de instalarse en Lima.

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San Francisco Solano, fraile franciscano que desempeñó una destacada labor misionera en el siglo XVI.

San Juan Macías

En el extremo inferior derecho figura San Juan Macías, quien sostiene una cesta con panes. El objeto representa la ayuda que brindaba a quienes acudían al monasterio en busca de alimentos y auxilio.

Juan Macías nació en Ribera del Fresno, España, en 1585. Llegó al Perú cuando era joven y luego ingresó en la orden dominica en Lima. En el convento de Santa María Magdalena ejerció labores de portería, un puesto que le permitió recibir a personas pobres, enfermas y peregrinos.

Pintura de ambos beatos, San Juan Macías y San Martín de Porres. (www.surdoc.cl / Antonio Palacios)

La tradición lo recuerda por su vida de oración y por la asistencia que ofrecía a quienes atravesaban situaciones de necesidad.