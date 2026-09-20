Marina Gold muestra pruebas de como sufría hostigamiento por alumnas del Liceo Naval Almirante Guise

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Marina Gold difundió mensajes de hostigamiento escolar que, según afirmó, recibió durante sus años como alumna del Liceo Naval Almirante Guise. La creadora de contenido compartió capturas de pantalla y videos para relatar los episodios de bullying, amenazas e insultos clasistas que asegura haber enfrentado durante tres años.

Su pronunciamiento se produce en medio de la investigación por una denuncia de presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del mismo colegio. Marina Gold cuestionó las versiones que buscan presentar la violencia entre alumnos como una práctica normalizada y pidió que las autoridades actúen de manera transparente.

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La influencer aseguró que su experiencia en la institución estuvo marcada por agresiones verbales, amenazas físicas y publicaciones en redes sociales que, según contó, buscaban humillarla por su apariencia y situación económica. También afirmó que, durante esa etapa, sentía temor junto a sus amigas dentro del colegio y durante los trayectos en el bus escolar.

“Lo sucedido en el Colegio Liceo Naval es inaceptable y repudiable. No puedo creer cómo hay exalumnos que salen a defender a los abusadores pintándolo de que es normal esos juegos en el colegio. Lo que sucedió no es un juego, pero en ese colegio en mi opinión se ha normalizado durante los años el abuso y bullying a diestra y siniestra frente a las autoridades quienes no reaccionaban”, escribió en una de sus historias de Instagram.

La creadora de contenido aseguró que sufrió bullying, amenazas e insultos durante tres años como alumna del Liceo Naval.

Marina Gold mostró mensajes que recibió durante su etapa escolar

La streamer compartió una captura de pantalla de comentarios que, según señaló, fueron enviados desde una cuenta anónima para burlarse de su apariencia y alentar agresiones en su contra.

Entre los mensajes difundidos aparecen frases como “Métele un puñete” y “ala mierd*”. Este ultimo mensaje escrito por el usuario ‘Nenguitooo’ que los usuarios identificaron como Michelle Onetto, influencer conocida como Ñengo.

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Marina Gold difundió una captura de los mensajes que, según afirmó, recibió durante su etapa escolar en el Liceo Naval Almirante Guise.

Además, en un video de sus tramisiones en vivo confirmó que una de sus compañeras del Liceo Naval Almirante Guise había sido Michelle Onetto, ex Zaca TV, pero no la responsabilizó de los ataques pero si de aprobarlos y comentar en la cuenta de fake que la atacaba.

Marina Gold confirma que Michelle Onetto fue su compañera de promoción del Liceo Naval Almirante Guise. TikTok

Marina Gold narra amenazas y ciberbullying

Marina sostuvo que estas publicaciones formaban parte de una campaña de hostigamiento que no se limitaba a las redes sociales. De acuerdo con su relato, los insultos también se producían en los pasillos, las aulas y durante los viajes en el transporte escolar.

“Pues cuando caminaba por los pasillos sentía como decían las personas entre dientes: «Sí, que está chola de mierda. Sí, que está serrana hasta el culo. Sí, que está...» Mil insultos clasistas hasta el pincho. Y no eran solamente cosas entre dientes, también eran cosas directas. De un lado del aula hasta la otra me gritaban que sí, que la serrana de Marina Gold, que no sé qué”, relató.

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La creadora de contenido explicó que, salvo por un grupo de amigas, percibía que varios estudiantes evitaban acercarse a ella. Según afirmó, una compañera habría promovido la imagen de que era inferior por sus rasgos y por tener una situación socioeconómica distinta.

“Pues sí, esta chica que llegó al mismo tiempo que yo, al mismo año, se había encargado de hacer que todo el mundo pensara que yo era inferior, que yo era marginal, solamente por mi nivel más bajo socioeconómico. Ves, porque tenía rasgos serranos. Gente sin cabeza”, manifestó.

Marina Gold cuenta detalles el bullying escolar que sufría por alumnas del Liceo Naval Almirante Guise. TikTok.

Un trayecto escolar marcado por el miedo

Marina Gold contó que el hostigamiento continuaba fuera del aula. La influencer aseguró que coincidía con la presunta agresora en el bus escolar, por lo que debía enfrentar comentarios e insultos durante el trayecto de ida y vuelta.

“Este trayecto era de más de una hora. Entonces, tenía que pasar más de una hora de ida y más de una hora de vuelta también sufriendo el mismo tipo de insultos”, expresó.

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La streamer señaló que, al compartir el vehículo con alumnos de otros grados, los comentarios se extendieron a más estudiantes. “Los grados mayores también empezaron a tener ese tipo de predisposición al alejamiento de mí con los mismos insultos y la discriminación que me gritaban casi todos los días, hacia mis espaldas”, indicó.

Según su testimonio, las agresiones también incluyeron amenazas. Marina Gold afirmó que le decían que le pegarían o que irían a buscarla a su domicilio. En ese contexto, aseguró que una compañera habría creado una cuenta de Instagram para publicar fotografías suyas y promover burlas entre otros estudiantes.

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“Literalmente, su cuenta se volvió una cuenta fan page de Marina Gold, porque lo único que hacía era hablar de mí. Miren, hasta en esta publicación se rió de mis zapatillas diciendo que eran falsas solo porque me había comprado las mismas zapatillas que ella tenía”, contó.

La influencer también relató que recibió mensajes mediante Messenger con amenazas dirigidas a ella. Sin embargo, precisó que no conserva las conversaciones originales. “Pues estos no son los mensajes originales, porque los originales no los tengo, se perdieron, no sé dónde están”, aclaró.

Marina Gold muestra pruebas de como sufría hostigamiento por alumnas del Liceo Naval Almirante Guise

La respuesta que recibió al pedir ayuda

La creadora de contenido para adultos aseguró que decidió compartir las publicaciones con sus padres y pedir ayuda porque consideraba que el ciberbullying no podía continuar. No obstante, relató que su entorno le recomendó ignorar la situación.

“Ellos no lo tomaron en serio. Me dijeron: «No, ignóralos, no más, hijita». Y no, que no sé qué. No, no le tomaron la importancia que debieron”, afirmó.

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La streamer sostuvo que ignorar el problema podía ser una solución temporal, pero no una respuesta frente a años de hostigamiento. “Tres años de puro bullying es imposible de ignorar”, expresó al recordar el impacto emocional que tuvo esa etapa.

En su publicación, Marina Gold también pidió que no se olvide la denuncia que involucra al Liceo Naval Almirante Guise. “Lo más importante ahora es no olvidar. Jamás olvidemos lo que pasó el 15 de septiembre del 2026 en un bus del Liceo Naval Almirante Guise. Todo el peso de la ley para los abusadores y que sea un proceso transparente”, escribió.

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La creadora de contenido cerró su testimonio con un mensaje dirigido a quienes atraviesan situaciones de acoso. “Solamente me queda decir que si estás sufriendo de bullying, habla, por favor, habla”, concluyó.