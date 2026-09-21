Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 21 de septiembre

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En la apertura de la sesión, el euro se cotiza en promedio a 3,87 soles, lo que representa un aumento del 0,05% respecto al precio de cierre anterior de 3,87 soles. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado una bajada del 0,03%, mientras que en el último año su evolución se ha visto afectada por una disminución del 1,04%.

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