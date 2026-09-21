Gobierno de Keiko Fujimori recibe con “inmenso júbilo y emoción” el anuncio y agenda oficial de la visita del Papa León XIV al Perú

Se revela la agenda oficial para el viaje apostólico del Papa León XIV a Perú, programado para noviembre de 2026. El itinerario incluye actividades en Buenos Aires y Luján antes de su llegada a Lima.

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El Gobierno del Perú anunció que el papa León XIV visitará el país del 11 al 16 de noviembre próximo, según el programa oficial difundido por la Santa Sede. La visita apostólica incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Pucallpa y Cusco.

El Ejecutivo expresó su júbilo por la confirmación de la llegada del sumo pontífice y destacó el vínculo que León XIV mantiene con el Perú. Para el Gobierno, la visita representa una muestra de afecto y cercanía espiritual del Papa con el país, al que considera también suyo.

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La agenda recorrerá localidades de la costa, la sierra y la selva peruana. El itinerario contempla Lima; Chiclayo, en Lambayeque; Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca; Pucallpa, en Ucayali, y Cusco.

La visita de León XIV reunirá en un mismo recorrido territorios con distintas realidades geográficas, culturales y sociales. El programa oficial prevé que el Papa se encuentre con comunidades de varias regiones del país durante los seis días de su permanencia en territorio peruano.

El Gobierno señaló que el anuncio de la Santa Sede es recibido con alegría por el pueblo peruano, que espera la llegada del Santo Padre. La confirmación del viaje activa la preparación de una visita que tendrá como escenario cinco ciudades y localidades de distintas zonas del país.

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El papa León XIV llegará al Perú el próximo 11 de noviembre (Foto AP/Andrew Medichini)

El comunicado del Gobierno peruano

En su comunicado, el Gobierno del Perú remarcó que la presencia de León XIV constituye un motivo de alegría para la población. El mensaje oficial puso el foco en la relación espiritual del pontífice con el país y en el significado de su regreso a ciudades y comunidades que forman parte de su itinerario.

El Ejecutivo sostuvo que el Papa conserva un especial afecto por el Perú. Esa cercanía, indicó el comunicado, explica la expectativa que genera su visita entre los fieles y la población en general.

La llegada del sumo pontífice se producirá del 11 al 16 de noviembre próximo, de acuerdo con el programa de la visita apostólica confirmado por la Santa Sede. Durante ese período, León XIV recorrerá cinco destinos que representan la diversidad territorial del Perú.

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El comunicado también subrayó que el viaje permitirá al Papa conectar con el pueblo peruano en espacios representativos de la costa, la sierra y la selva. La selección de las ciudades incluidas en la agenda expresa ese recorrido por distintas regiones del país.

Para el Gobierno, la visita será un encuentro nacional atravesado por un mensaje de paz, diálogo y reconciliación. Esos ejes fueron destacados como parte del sentido que tendrá la presencia del Santo Padre en el Perú.

El papa León XIV en Perú visitará cinco ciudades en los seis días que estará en nuestro país. EFE/EPA/ANGELO CARCONI

Las ciudades incluidas en la visita apostólica

La agenda oficial comenzará con actividades en Lima, una de las ciudades incluidas en el recorrido anunciado por la Santa Sede. La capital será uno de los puntos de la visita apostólica que se extenderá durante seis días.

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El programa también contempla Chiclayo, en la región Lambayeque. La ciudad forma parte del itinerario confirmado y será una de las paradas del Papa durante su viaje por el país.

La visita incluirá además Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. La localidad representa uno de los destinos de la sierra peruana incorporados en la agenda oficial.

El pontífice León XIV a la izquierda y el retrato de Santo Toribio de Mogrovejo a la derecha, ilustran el vínculo del papa con el legado evangelizador del arzobispo en Perú. (Infobae Perú/Difusión)

Pucallpa, en la región Ucayali, será otro de los lugares que recibirá al sumo pontífice. Con esa escala, el recorrido llegará a la selva peruana, uno de los tres grandes ámbitos geográficos mencionados por el Gobierno en su comunicado.

El itinerario concluirá también con actividades en Cusco, ciudad incluida entre los destinos confirmados. La agenda reúne así a Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Pucallpa y Cusco en un recorrido que atravesará costa, sierra y selva.

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El papa León XIV saluda a la gente en la plaza de San Pedro en el Vaticano durante la audiencia semanal el miércoles 24 de junio del 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Un recorrido por costa, sierra y selva

La visita de León XIV tendrá una dimensión territorial marcada por el paso por distintas regiones del Perú. El programa difundido por la Santa Sede incluye ciudades de la costa, la sierra y la selva, con escalas que abarcan desde Lima y Chiclayo hasta Pucallpa y Cusco.

El Gobierno destacó que el itinerario permitirá al Papa acercarse a comunidades de diversos entornos geográficos y culturales. La visita se desarrollará en un país caracterizado por esa diversidad, que estará presente en cada uno de los destinos confirmados.

Papa León XIV llegará a Perú: el Gobierno detalla el plan de seguridad y la agenda de actividades | Foto: Vaticano News/Canva (Composición Infobae)

El comunicado oficial definió el viaje como un peregrinaje por la diversidad geográfica, cultural y social del Perú. Bajo esa perspectiva, las escalas previstas no solo organizan el traslado del Santo Padre, sino que representan un encuentro con poblaciones de distintas zonas del país.

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La presencia del Papa en las ciudades incluidas en la agenda estará acompañada por un mensaje de paz, diálogo y reconciliación, según el Gobierno peruano. El Ejecutivo presentó esos conceptos como parte central de una visita que busca acercar al sumo pontífice a la población.

El Perú, señaló el comunicado, abre sus brazos para recibir al Santo Padre. La visita apostólica de León XIV se realizará entre el 11 y el 16 de noviembre próximo y recorrerá Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Pucallpa y Cusco.